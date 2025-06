Sony werkt aan draadloze controller met arcadestick voor vechtgames

Sony heeft een nieuwe controller onthuld, die speciaal is gemaakt voor vechtspellen. Het gaat om een draadloze controller met een arcadestick, die nu de codenaam Project Defiant draagt. De controller verschijnt ergens in 2026.

De controller kan draadloos met de PlayStation 5 en pc verbonden worden via PlayStation Link, aldus Sony in een blogbericht. Het apparaat biedt volgens het bedrijf een 'ultra-low-latency'-verbinding, wat betekent dat de controller erg snel moet reageren op input van knoppen en bewegingen van de arcadestick. Het is daarnaast mogelijk om de controller aan te sluiten via een USB-C-kabel.

De arcadestick op de controller is door Sony zelf ontworpen, met verwisselbare restrictor gates. Verder heeft het apparaat knoppen met mechanische switches en een touchpad die vergelijkbaar is met die op de DualSense-controller. De controller heeft verder een opslagruimte voor de restrictor gates en de USB-kabel. Project Defiant wordt tot slot geleverd met een bijbehorende case met ruimte voor de arcadestick.

Wat de controller gaat kosten of hoe deze uiteindelijk gaat heten, is nog niet bekend. Sony belooft in de komende maanden meer details bekend te maken.