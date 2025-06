SteelSeries brengt Arctis Nova 3 Wireless Series-headset voor 110 euro uit

SteelSeries heeft de Arctis Nova 3 Wireless Series-headsets uitgebracht. De koptelefoons werken draadloos via een 2,4GHz- of Bluetooth 5.3-verbinding. De headsets beschikken over een knop waarmee gebruikers tussen deze modi kunnen wisselen. De headsets kosten 110 euro.

SteelSeries schrijft onder meer dat de Nova 3 Wireless Series gebruikmaken van neodymiummagnetische 40mm-drivers die volgens de fabrikant intern zijn geoptimaliseerd voor gamingaudio. De headsets ondersteunen 360° ruimtelijk geluid en zijn onder meer compatibel met Tempest 3D Audio op de PlayStation 5 en Microsofts Spatial Sound.

De Nova 3 Wireless Series hebben volgens de fabrikant een accuduur van minimaal dertig uur als deze in 2,4GHz-modus worden gebruikt. In bluetoothmodus zou de accu het veertig uur moeten volhouden. Met snelladen via USB-C zou de accu na vijftien minuten laden negen uur mee moeten gaan. Met welk vermogen de koptelefoon precies opgeladen wordt, is niet duidelijk.

De Wireless Series-headsets hebben een afneembare ClearCast 2.X-boommicrofoon met bidirectionele ruisonderdrukking. De bandbreedte van de microfoon is 32kHz/16bit. Gebruikers kunnen de headsets bovendien via een dongle aansluiten op apparaten die audio via USB-C ondersteunen.

SteelSeries introduceert ook zijn eigen mobiele Arctis-app. Daarmee kunnen gebruikers hun audio in real time regelen. In de app zijn meer dan tweehonderd gamespecifieke audiopresets beschikbaar, die volgens het bedrijf 'door audio-ingenieurs, esports-professionals en gameontwikkelaars' samengesteld zijn. Gebruikers kunnen bij het gamen hun preset wijzigen zonder hun game te verlaten.