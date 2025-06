Franse AI-start-up Mistral brengt AI-agent voor programmeren uit

Het Franse AI-bedrijf Mistral heeft een AI-agent voor programmeren aangekondigd. Deze kan lokaal bij bedrijven worden geïntegreerd, waardoor de code volgens de start-up de servers van de klanten niet verlaat.

Mistral Code is een aangepaste versie van het opensourceproject Continue. De tool maakt gebruik van een combinatie van Mistrals zelfgetrainde modellen, zoals Codestral, Devstral en Mistral Medium, en ondersteunt volgens het Franse bedrijf meer dan tachtig programmeertalen.

De agent kan onder meer het schrijven van code in real time overnemen van programmeurs en afmaken. Ook kan de tool code debuggen, testen en migreren naar andere talen en frameworks. Mistral Code werkt in de cloud, maar kan ook on-premise bij bedrijven geleverd worden, afgezonderd van het internet. Volgens Mistral verlaat de code hierdoor nooit de servers van deze bedrijven. Klanten kunnen de onderliggende opensourcemodellen ook finetunen of een lichtere variant creëren, schrijft TechCrunch op basis van informatie van Mistral.

Mistral bracht eerder dit jaar zijn chatbot Le Chat uit. Het Franse bedrijf is de bekendste Europese tegenhanger van Amerikaanse en Chinese AI-bedrijven als OpenAI, Anthropic en DeepSeek. De eerste twee bedrijven kwamen onlangs ook met codingagents, respectievelijk onder de naam Codex en Claude Code.