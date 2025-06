Anthropic laat gebruikers eigen apps maken, gebruiken en delen via Claude

Anthropic voegt een nieuwe functie toe aan zijn chatbot Claude, waarmee gebruikers direct vanuit de chatbot een eigen app kunnen bouwen, gebruiken en delen met anderen. De feature is vooralsnog beschikbaar als bèta.

De nieuwe functie is gebaseerd op de bestaande Artifacts-functie van Anthropic, zo schrijft het AI-bedrijf in een blogpost. Met die functie konden gebruikers al langer de output van een prompt direct binnen de Claude-chatbot gebruiken. Claude kan vanaf nu Artifacts maken die via een api met de chatbot communiceren, waardoor de functie nu gebruikt kan worden om volledig werkende apps te bouwen.

Claude-gebruikers kunnen in de chatbot omschrijven wat voor app ze willen maken, waarna de dienst hem automatisch programmeert. Het eindresultaat kan vervolgens direct binnen de chatbot gebruikt worden. In een voorbeeldvideo toont Anthropic hoe de dienst een chatapp programmeert, waarna die beschikbaar komt in een nieuw venster binnen Claude. De dienst kan ook spelletjes, data-analyseapps, schrijfassistenten en andere soorten software programmeren.

Anthropic beweert dat Claude de code debugt en verbetert op basis van de feedback die de gebruiker geeft. Wanneer de app klaar is, kan deze meteen gedeeld worden via een link. De app is dan bruikbaar voor anderen, mits de ontvanger zelf een Claude-account heeft. Het gebruik van de api wordt daarbij verrekend met het abonnement van de ontvanger, niet van het abonnement van de maker van de app.

De functie is beschikbaar voor gratis gebruikers en gebruikers met een Pro- of Max-abonnement. De interfaces van door Claude gemaakte apps worden gemaakt met React. De functie ondersteunt nog geen externe api-calls en persistent storage. Ook kunnen door Claude geschreven apps nog geen afbeeldingen, audio of video genereren.