Xiaomi kondigt MIX Flip 2-foldable met grotere accu en tablet met eigen soc aan

Xiaomi introduceert een nieuwe versie van zijn MIX Flip-foldable. Deze MIX Flip 2 lijkt op zijn voorganger, maar krijgt een betere Qualcomm-soc en een grotere accu. De fabrikant kondigt ook een nieuwe Pad 7S Pro-tablet aan, die gebruikmaakt van Xiaomi's eigen 3nm-chip.

Xiaomi voorziet de nieuwe MIX Flip 2 van een Snapdragon 8 Elite-soc, die is voorzien van Qualcomms eigen Oryon-cores. Het eerste toestel in de serie had nog een Snapdragon 8 Gen 3 op basis van 'kant-en-klare' cores van Arm. Daarbij beschikt het MIX Flip 2-topmodel over maximaal 16GB ram en 1TB opslag, hoewel er ook varianten met 12GB ram en 256GB of 512GB opslag komen.

De accucapaciteit wordt daarnaast opgehoogd naar 5165mAh, terwijl het vorige toestel een 4780mAh-accu had. Dat is relatief groot voor een flipphone; de huidige fliptelefoons van Samsung en Motorola hebben accu's van 4000 en 4700mAh. De accu van de MIX Flip 2 kan bedraad opgeladen worden met 67W, of draadloos met maximaal 50W.

Verder lijkt het toestel op zijn voorganger. Het heeft een vergelijkbare behuizing en het binnenste 120Hz-scherm heeft hetzelfde formaat van 6,86". De telefoon heeft nog steeds twee camera's aan de achterkant, beide met een 50-megapixelresolutie. Aan de binnenkant van het scherm zit nog een 32-megapixelcamera voor selfies.

Xiaomi introduceert de MIX Flip 2 vanaf 5999 Chinese yuan voor het model met 12GB ram en 256GB opslag. Omgerekend en zonder btw komt dat neer op 715 euro, hoewel de fabrikant nog geen officiële europrijzen deelt; vermoedelijk vallen die hoger uit. Een versie met 512GB opslag kost omgerekend 775 euro, terwijl het model met 16GB ram en 1TB opslag 870 euro zou gaan kosten. Xiaomi zegt niet of en wanneer de telefoons buiten China verschijnen, maar de eerste MIX Flip is ook verkrijgbaar in Europa.

Bron: Xiaomi

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 krijgt eigen Xring O1-soc

Xiaomi kondigde donderdag ook een nieuwe tablet aan: de Pad 7S Pro 12.5. Die maakt gebruik van de Xring O1, een soc die door Xiaomi zelf is ontworpen. De Chinese fabrikant kondigde de chip eerder al aan. Het gaat om een Arm-chip die is geproduceerd op 'een tweede generatie 3nm-procedé', hoewel de fabrikant niet zegt welk bedrijf de chip precies maakt. Vermoedelijk gaat het om TSMC's N3E-node.

De chip beschikt over twee Cortex-X925-cores op 3,9GHz, naast zes Cortex-A725-kernen op maximaal 3,4GHz en twee zuinige A520-kernen op 1,8GHz. De Xring O1 heeft daarnaast een Arm Immortalis-G925-gpu met zestien cores en een npu met 44 Tops aan AI-rekenkracht.

Het apparaat beschikt verder over een 3,2k-lcd van 12,5", waarbij de fabrikant ook adverteert met een piekhelderheid van 1000cd/m². De tablet heeft daarnaast een 5,8mm-dikke behuizing die een 10.610mAh-accu bevat. Die accu ondersteunt snelladen op maximaal 120W. De tablet ondersteunt verder Wi-Fi 7. De fabrikant noemt een adviesprijs van 3299 yuan, omgerekend exclusief btw zo'n 392 euro. Een duurdere versie met matte schermafwerking kost omgerekend zo'n 486 euro. Het is niet duidelijk of en wanneer het apparaat ook naar Europa komt.