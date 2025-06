Xiaomi's eerste slimme bril heeft een spraakassistent en ingebouwde AI

Xiaomi heeft zijn eerste slimme bril aangekondigd: de Xiaomi AI Glasses. De bril is voorzien van een ingebouwde spraakassistent en AI-functies, zoals het vertalen van teksten. De AI Glasses komen per direct uit in China; het is niet bekend of en wanneer ze wereldwijd beschikbaar komen.

Xiaomi's AI Glasses beschikken onder andere over een ingebouwde Sony IMX681-camerasensor met elektronische beeldstabilisatie. De sensor heeft een resolutie van 12 megapixel en is bedoeld voor het maken van foto's en het opnemen van videobeelden. De bril is volgens de fabrikant ook geschikt om mee te livestreamen. De bril beschikt daarnaast over twee speakers en vijf microfoons.

De bril bevat geen schermen, maar wordt aangestuurd via spraakbesturing en aanrakingen op het frame. De AI Glasses krijgen daarvoor een ingebouwde spraakassistent en beschikken ook over ingebouwde AI-functies. De bril kan ook gebuikt worden om vergaderingen bij te wonen, zij het alleen via audio. De AI Glasses kunnen dan gesprekken vertalen in tien talen, waaronder Engels, Japans, Duits en Spaans. De bril kan ook objecten herkennen en teksten vertalen via de camera en speakers.

De AI Glasses wegen 40 gram en worden aangestuurd door de Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, een chip die specifiek bedoeld is voor het aansturen van slimme brillen. Het is dezelfde chip die ook in de Ray-Ban Meta-smartbrillen wordt gebruikt. De Snapdragon AR1 is ontworpen om zo energiezuinig mogelijk te zijn; de AI Glasses hebben een 263mAh-accu, die volgens de fabrikant goed is voor maximaal 8,6 uur gebruik. De bril draait verder op Xiaomi's eigen Vela OS.

Xiaomi brengt de AI Glasses per direct uit in China vanaf 1999 yuan. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 238 euro exclusief btw. Er komen ook duurdere versies uit met elektrochromische glazen, die automatisch donkerder worden als de zon schijnt. Die komen beschikbaar vanaf omgerekend 321 euro. Het is overigens niet bekend of en wanneer de bril beschikbaar komt in andere landen. De fabrikant schrijft in zijn persbericht wel dat het montuur speciaal is ontworpen voor Aziatische gezichtscontouren, dus vermoedelijk komt deze eerste slimme bril nog niet naar andere werelddelen, in ieder geval in deze vorm.