Meta plaatst teaser voor slimme bril van brillenmerk Oakley

Meta heeft een teaser geplaatst voor een slimme bril van brillenmerk Oakley. Oakley valt onder hetzelfde moederbedrijf als Ray-Ban, dat al twee slimme brillen maakte met het moederbedrijf van Instagram en Facebook.

De teaser op het account Oakleymeta verwijst naar een aankondiging komende vrijdag. Onder meer Mark Zuckerberg heeft de korte video in zijn story geplaatst, vermoedelijk om te bevestigen dat het account echt is. Eerder ging al het gerucht dat er een Oakley-bril van Meta zou komen op basis van de Oakley Sphaera. Daarbij zou de camera in het midden zitten en zou de bril meer gericht zijn op sportgebruik. Ray-Ban en Oakley vallen beide onder moederbedrijf EssilorLuxottica. De teaser laat verder geen details zien van wat de bril zou bieden of hoe hij eruitziet.