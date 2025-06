TikTok komt met tool voor bedrijven om plaatjes om te zetten in video's voor ads

TikTok heeft een nieuwe functie voor adverteerders aangekondigd. Die kunnen nu een foto uploaden van bijvoorbeeld hun product, waarna de tool van TikTok er video's van vijf seconden van maakt.

De nieuwe functie is per direct beschikbaar voor iedereen met een zakelijk TikTok-account, zegt het bedrijf. Die functie heet Image-to-video en gebruikt generatieve AI om het beeldmateriaal te maken. Zo moeten bedrijven die geen budget hebben voor video-advertenties die alsnog kunnen maken.

Ook komt er een functie om video's te genereren met kunstmatig gegenereerde menselijke avatars, die producten aanprijzen. Die functie is in beperkte bèta beschikbaar. Ook komt er een tool om video's te maken van tekstprompts. TikTok zegt niet of de functies ook voor consumenten beschikbaar komen. Wel is er een AI-tool voor Stories.