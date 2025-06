Duitse politie haalt 'oudste nog actieve' darkwebmarktplaats Archetyp offline

De Duitse politie heeft samen met andere Europese politiediensten, waaronder de Nederlandse, de darkwebmarktplaats Archetyp offline gehaald. Volgens Europol was dat een van de langstbestaande illegale handelsplatforms voor de verkoop van drugs.

Politiediensten in zes landen, onder leiding van de Duitse federale recherchedienst Bundeskriminalamt, hebben de Archetyp-marktplaats offline gehaald. De serverinfrastructuur van het handelsplatform, die in een datacenter in Nederland werd gehost, is door de Nederlandse politie uit de lucht gehaald. Bij de operatie is de vermeende 30-jarige Duitse eigenaar opgepakt. In zijn appartement is in totaal voor 7,8 miljoen euro aan bewijsmateriaal verzameld. Ook een moderator en zeven grote verkopers zijn gearresteerd.

Archetyp ging in mei van 2020 online en was enkel toegankelijk via het darkweb. Europol noemt het 'een van de langstlopende drugsmarktplaatsen op het darkweb' en de Duitse politie spreekt van 'de oudste nog actieve darkwebmarktplaats'. Op het platform werden verdovende middelen als fentanyl, amfetamine en heroïne verkocht. Op het moment dat het platform offline werd gehaald, waren er zo'n 17.000 advertenties. De politie verwacht dat er voor meer dan 250 miljoen euro aan drugs werd gekocht. Voor betalingen werd de privacycoin Monero gebruikt.