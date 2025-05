OM eist vijf jaar cel tegen 'grootverbruiker' darkwebmarktplaats Genesis Market

Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel tegen een 33-jarige Nederlandse man. De man was volgens het OM een 'grootverbruiker' van Genesis Market, een voormalige darkwebmarktplaats waar bots werden verkocht, naast persoons- en inloggegevens van slachtoffers.

Het OM in Rotterdam deelde zijn strafeis tegen de Genesis Market-gebruiker op dinsdag. Het betreft een eis tegen een 33-jarige man uit Barendrecht, die woonachtig was in Brazilië. De verdachte werd vorig jaar in juli al gearresteerd. Volgens het OM gebruikte hij twee accounts op Genesis Market. Hij zou de grootste Nederlandse gebruiker van deze illegale botmarktplaats zijn, met twee verschillende accounts.

De Nederlander zou tussen 2018 en 2023 ruim 33.000 dollar besteed hebben op het platform en daarmee 1885 bots gekocht hebben, die worden gebruikt om individuele slachtoffers te hacken. In die bots zitten bijvoorbeeld malware, naast kenmerken van slachtoffers zoals hun IP-adressen. Volgens het OM kon de verdachte over ongeveer 330.000 inlogcombinaties van slachtoffers beschikken.

Het dossier tegen de verdachte bevat drie aangiftes van slachtoffers, die in totaal voor 40.000 euro 'benadeeld zijn', zo schrijft het OM. Van een vierde slachtoffer werd 55.000 euro buitgemaakt, hoewel de bank dat bedrag kon terughalen. Het OM zegt dat de verdachte de gegevens van slachtoffers aankocht voordat er frauduleuze transacties plaatsvonden en zijn de inlogsessies aan de man te linken. Verder zou de man twee servers hebben opgezet voor het houden van phishingcampagnes.

De man bekent Genesis Market-gegevens te hebben, maar claimt de inloggegevens van slachtoffers niet gebruikt te hebben. Volgens hem werd hij regelmatig geblokkeerd op casinowebsites en gebruikte hij de identificerende gegevens van andere computers om alsnog toegang te krijgen tot deze gokwebsites. Hij ontkent de phishingservers te hebben opgezet. In een dagboek, dat op de telefoon van de man stond, schrijft hij echter over de door hem gepleegde strafbare feiten. Hij kreeg in 2015 al 4,5 jaar cel opgelegd voor het stelen van bankgegevens.

Genesis Market was een internationaal illegaal handelsplatform dat begin april vorig jaar offline gehaald werd door de FBI. Gebruikers konden daar op uitnodiging bots en pakketten met credentials kopen. Tijdens Operatie Cookie Monster werkten politiediensten van over de hele wereld samen om de marktplaats offline te halen, waaronder die van Nederland. Daarbij werden zeventien Nederlanders gearresteerd, waarvan de meesten overigens ondertussen niet meer in hechtenis verkeren. Onlangs werden twee Nederlanders al veroordeeld tot gevangenisstraffen.