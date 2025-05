OnePlus brengt Buds 3-oordoppen in februari uit voor 99 euro

OnePlus introduceert zijn Buds 3-oordoppen. Deze krijgen volgens de fabrikant actieve noisecancellation en een accuduur tot tien uur op een enkele lading. De oordoppen komen op 6 februari uit in Nederland en België en gaan dan 99 euro kosten.

De OnePlus Buds 3 beschikken over twee drivers, net als de duurdere OnePlus Buds 2 Pro van de fabrikant. De oordoppen krijgen daarnaast verschillende modi voor actieve ruisonderdrukking. De krachtigste daarvan kan volgens OnePlus 49dB aan geluid dempen. Er komen ook modi voor 10dB en 20dB aan noisecancellation als tussenstappen, naast een adaptivemodus die de anc-sterkte aanpast op basis van omgevingsgeluid. De Buds 3 krijgen ook een transparantiemodus die omgevingsgeluid juist toelaat.

De oordoppen hebben ieder een 58mAh-accu, voor een accuduur tot 10 uur zonder noisecancellation. De Buds 3 worden geleverd met een oplaadcase die de totale accuduur kan oprekken tot 44 uur, zo claimt de fabrikant. De oordoppen beschikken verder over een ontwerp met steeltje aan de onderkant. Aan de zijkant daarvan zit een aanrakingsgevoelig oppervlak waarmee gebruikers onder meer het volume kunnen aanpassen. De doppen ondersteunen de LHDC 5.0-codec en Google Fast Pair.

OnePlus meldt in een persbericht dat de Buds 3 op 6 februari in de verkoop gaan in Nederland en België, tegen een adviesprijs van 99 euro. Op zijn website noemt de fabrikant echter een leverdatum van 20 februari. OnePlus kondigde de Buds 3-oordoppen samen met zijn nieuwe OnePlus 12-telefoons aan, die ook in februari uitkomen.