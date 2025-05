OnePlus-coo vindt zeven jaar updates onnodig als hardware niet kan bijblijven

OnePlus-coo Kinder Liu suggereert dat zeven jaar Android-updates niet nodig zijn als de smartphonehardware niet kan bijblijven. De recente OnePlus 12 krijgt bijvoorbeeld vier jaar OS-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates.

In een interview met Tom's Guide stelt Liu: "Simpelweg langer software-updates uitbrengen schiet zijn doel voorbij. De vloeiendheid van de gebruikerservaring is ook belangrijk." De coo suggereert daar volgens het medium mee dat het langer updaten van smartphones weinig nut heeft als de hardware van het bijbehorende toestel niet meer relevant is.

Liu reageert hiermee op de recente ontwikkelingen bij Samsung en Google, die voor respectievelijk de Galaxy S24-reeks en Pixel 8-serie zeven jaar aan software- en beveiligingsupdates beloven. OnePlus houdt het met de reguliere OnePlus 12-reeks op vijf jaar beveiligingsupdates, terwijl de goedkopere OnePlus 12R drie jaar OS-upgrades en vier jaar securityupdates krijgt.