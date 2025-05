IDEAL-gebruikersprofielen voor sneller bestellen bij webwinkels komen in april

Consumenten kunnen vanaf april iDEAL-profielen aanmaken om te gebruiken bij webwinkels. In dit profiel staat bijvoorbeeld het adres van de klant en de voorkeursbankrekening, zodat bestellingen sneller kunnen verlopen.

De organisatie achter iDEAL noemt geen precieze datum voor de introductie van de profielen, alleen dat het aanmaken en gebruiken in april mogelijk moet zijn. Currence kondigde de profielen in maart vorig jaar aan. Gebruikers kunnen een iDEAL-profiel aanmaken met bijvoorbeeld adresgegevens, bezorgopties en een voorkeursbankrekening. Dat profiel kan dan bij de nieuwe optie 'Snel Betalen' gebruikt worden. De profielen blijven optioneel.

Currence zei bij de introductie dat de profielen in de zomer van 2023 beschikbaar zouden komen. De organisatie gaat in het persbericht niet in op de reden van het uitstel. De profielen zouden volgens iDEAL goed zijn voor de privacy van klanten, omdat de gegevens centraal en 'met een hoge privacystandaard' worden opgeslagen. Naast de profielen hoeven gebruikers in de nieuwe iDEAL-versie niet langer te navigeren naar de site of app van hun bank om een bestelling af te ronden, maar kan dit via iDEAL zelf.

Webwinkels kunnen de iDEAL-profielen vanaf dinsdag integreren in hun bestelsysteem. Hiervoor moeten ze contact opnemen met hun bank, betaalprovider of websitemaker. IDEAL zit nu in meer dan driehonderdduizend webwinkels. "Ons verbeterde platform betekent het einde van het herhaaldelijk invoeren van gegevens bij online aankopen", zegt chief product officer Amos Kater.