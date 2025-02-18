Betaalvereniging: inchecken met betaalpas in ov toegenomen

Betaalvereniging Nederland, de organisatie die veiligheidseisen opstelt voor het betalingsverkeer, heeft het afgelopen jaar een toename gezien in het gebruik van betaalpassen voor reizen met het ov. Ook is het aantal betalingen met iDEAL in 2024 met 10 procent toegenomen.

Van alle contactloze passen die in december 2024 werden gebruikt voor het in- en uitchecken in het ov, was 41 procent een betaalpas of creditkaart, schrijft de Betaalvereniging op basis van eigen cijfers en die van DNB, Currence iDEAL en OVpay. In 2023 lag dat percentage nog op 33 procent. Digitale betaalpassen op een smartphone of smartwatch tellen ook mee. De overige 59 procent van het in- en uitchecken werd gedaan met een ov-pas. Er is sprake van een lichte afname in het gebruik van ov-passen, want in 2023 lag dat aandeel op 64 procent.

Het aantal betalingen via iDEAL is met 10 procent toegenomen. Vorig jaar waren er 1,47 miljard transacties via iDEAL. De omzet met iDEAL lag in 2024 op 141 miljard euro.

Verder merkte de Betalingsvereniging een lichte toename in het aantal pinbetalingen en de bijbehorende omzet. Het aantal pinbetalingen steeg met 2,9 procent naar 5,77 miljard betalingen en de omzet steeg met 2,8 procent naar 147 miljard euro.

De vereniging schat dat 80 procent van alle betalingen via pin werd gedaan. Van die pinbetalingen was 94 procent contactloos. Van alle contactloze betalingen was 55 procent met een fysieke betaalpas en 45 procent met de smartphone of smartwatch.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 13:56 153

18-02-2025 • 13:56

153

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Reacties (153)

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Nemesh 18 februari 2025 14:07
Eind 2026 komt er een eind aan de OV-Chipkaart.
De bedoeling is dan dat iedereen met zijn/haar betaalpas gaat inchecken.
Tevens zal er dan de mogelijkheid zijn op acties / abonnementen etc. op de betaalpas te zetten.
Er zijn nog OV bedrijven die losse kaartjes verkopen maar deze zijn per 1 Jan. 2025 een heel stuk duurder geworden om dat deze maatschappijen van deze losse kaartverkoop af willen.
chengbondkwok @Nemesh18 februari 2025 14:25
Niet helemaal. De OV-chipkaart in de huidige vorm komt te stoppen. In plaats daarvan willen ze de OV-pas introduceren, waarin het mogelijk is om meerdere verschillende abonnementen van verschillende vervoerders te laden.

Dus straks kan je een RET abonnement + NS abonnement op 1 pas krijgen op de OV-pas.

nieuws: Opvolger ov-chipkaart loopt vertraging op doordat samenwerking met bu...

[Reactie gewijzigd door chengbondkwok op 18 februari 2025 14:25]

Keypunchie @chengbondkwok18 februari 2025 14:55
Het is me allemaal nogal onduidelijk, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat men helemaal van een "losse" kaart afstapt en op de banken gaat leunen.

De NS heeft een behoorlijk succesvol zakelijk product: NS business card. Om allerlei redenen is die niet zomaar aan een bankpas te koppelen. 1 aspect bvb: de NS Business card is vaak niet eens persoonsgebonden. Er staat wel een naam op, maar als ik mijn ns business card aan een collega uitleen (aangenomen dat de werkgever akkoord is) en die gaat op de zakelijke reis, dan is dat helemaal ok.

Zelf heb ik een Business Card voor mijn doordeweekse reizen en in het weekend reis ik op eigen kosten met een NS Flex.

Dan heb ik ook nog eens (ultra-tip voor mensen met kinderen*) een Kids Vrij abonnement afgesloten voor mijn kabouter. Die heeft geen bankpas, maar wel een OV-chipkaart!

Enige van deze drie kaarten die "misschien" met een gekoppelde bankpas te vervangen zou zijn is de prive-chipkaart. Maar hoe dat dan werkt met het feit dat er eigenlijk een foto op hoort te zitten, zodat ze kunnen zien dat ik ook echt gekoppeld ben aan het abonnement is me onduidelijk...

(*je betaalt alleen de 7,50 voor de kaart, het abonnement zelf is "gratis reizen in zelfde klasse als begeleider, voor kinderen 4-11 jaar voor de ideale prijs van niks-nakkes-nada.)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 18 februari 2025 14:57]

chaoscontrol @Keypunchie18 februari 2025 17:38
Ik dacht laatst een keer met de trein van Den Bosch naar Utrecht te gaan met het gezin. Dat was gewoon 40+ euro voor alleen al de volwassenen. Daarvoor kan ik er naartoe rijden, parkeren, drankje doen en weer naar huis en dan houd ik nog geld in de zak. Geen idee waar de NS mee bezig is.
Keypunchie @chaoscontrol18 februari 2025 18:01
Enkele rit Utrecht -> Den Bosch is 11,30,
dus als je vol tarief voor 2 volwassenen betaalt, zit je idd. ruim over die 40 euro.

Voor domweg 1 maand aan een weekend-voordeel (2,30/maand) bespaar je wel 40% daarop.

In plaats van 4x11,30, ben je dan 4x 6,78 kwijt… Ander verhaal…

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 18 februari 2025 19:28]

darioboy75 @Keypunchie19 februari 2025 00:42
Het zou fijn zijn als al die verschillende kortingen gewoon weg gaan en ze over gaan op voordelige prijzen. Verschil, mensen die niet vaak reizen met de trein pakken dan ook makkelijker de trein. Het is toch gek dat je dan overal maar een abbonement moet gaan afsluiten omdat het dan goedkoper is.

En ja, heb zelf een 40% abbonement voor die ene 2x dat ik met de trein naar kantoor ga haal ik het er al uit voor 2 maanden.
Keypunchie @darioboy7519 februari 2025 10:33
Ben het niet met je oneens, maar volgens mij ligt het meer bij de politiek dan bij de NS.

Ik benijdt ze niet: sinds corona is hun business-model best wel verschoven. Overigens heb ik hier geen cijfers/diep marktonderzoek voor nodig, maar dat is ook niet nodig om te snappen dat voor de NS de dagelijkse forens altijd de kurk was waar het bedrijf op draaide.

Met de komst van het hybride werken is die betrouwbare inkomstenbron zowel gekrompen als een stuk minder betrouwbaar geworden.

Neem ook nog eens mee dat vanuit Brussel de enorme druk is gekomen om toch zoveel mogelijk marktwerking op het spoor te introduceren en het is een heel uitdagende omgeving.
FreakNL @chaoscontrol18 februari 2025 22:51
Dat is gewoon kostprijs. Je moet veilig vervoerd worden, materialen moeten onderhouden en die machinist wil ook inflatiecorrectie.

De NS is geen filantropische instelling.

Ik vind overigens ook wel dat OV goedkoper moet maar dat is een overheidstaak… en we hebben alles vermarkt…

Overigens doet een auto al snel 20ct/km (en dat is heel defensief gerekend) en dan kom je ook al aan 20 euro bij een retour Utrecht - Den Bosch.

Ik vind twee tientjes voor een retour Utrecht - Den Bosch trouwens helemaal niet duur.

[Reactie gewijzigd door FreakNL op 18 februari 2025 22:53]

ralph075 @FreakNL18 februari 2025 23:55
Ik vind twee tientjes voor een retour Utrecht - Den Bosch trouwens helemaal niet duur.
Maar die auto rijdt met hetzelfde gemak ook met 3 of 4 volwassenen op en neer (tegen iets meer verbruik). Met de trein is het dan direct 3-4x duurder.
Verwijderd @ralph07519 februari 2025 00:14
En met de bus is het weer goedkoper. Zo kan t altijd natuurlijk.
FreakNL @ralph07519 februari 2025 09:35
Ja maar wat wil je dan?

Er worden geen megawinsten gehaald bij de NS.

Sure, het kan altijd beter. Maar de NS is al redelijk efficiënt en er vallen in Nederland relatief weinig treinen uit gezien het drukke spoornet en dienstregeling.

Tel daarbij op dat we in Nederland hoge lonen hebben en veel eisen stellen aan veiligheid en materieel.

Het kaartje kan alleen (veel) goedkoper als je er meer overheidsgeld in pompt. En uiteindelijk betalen we dat dan met zijn allen, ook degenen die nooit met de trein gaan. Het is een beleidskeuze.

Mensen die roepen dat de trein veel te duur is zeggen dus eigenlijk dat er veel meer subsidie naar het OV moet. Terwijl de helft dat niet bedoelt, die willen gewoon roeptoeteren.
Tozz @chaoscontrol18 februari 2025 23:30
Dit is ook de reden waarom ik niet met het OV reis, maar deze vergelijking klopt niet helemaal natuurlijk. Je vergeet even de aanschafkosten van de auto, verzekering, brandstof, onderhoud, etc.
florisjan @Tozz19 februari 2025 09:05
Idd. Waarom zou je de trein dan nemen als je al een auto hebt, je betaalt er toch verzekering/belasting voor en de aanschafwaarde is al betaald. Dus alleen brandstof en onderhoud zijn van toepassing en brandstof is al meegerekend in voorgaande vergelijkingen. OV moet zo goedkoop zijn dat het autorijden ontmoedigd. Maar dat is surrealistisch. De busrit naar de trein goedkoper maken (onderdeel van de reis) zou al een hoop schelen, want die komt er ook nog bij en daardoor wordt het totaalplaatje nog oninteressanter.
qlum @florisjan19 februari 2025 14:53
Een andere optie is natuurlijk rekeningrijden. Verplaats een deel van de kosten naar gebruik in plaats van naar bezit.
VlasBaard @chaoscontrol18 februari 2025 19:49
Dit dus. Ik ga door omstandigheden, als verstokte automobilist, nu elke 2 weken 1x enkele reis 's avonds van Eindhoven naar Amsterdam. Ik heb na 1x volle pond maar es eea uitgezocht en nu een 'Flex Dal' "abbonnement" waardoor ik 40% korting krijg, wat ik er met 1 rit al bijna 2x uitheb. Dat "abbonnement" is maandelijks opzegbaar. Nog een gratis OV chipkaart gekregen ook.

Waarom zo complex? Waarom zijn de ritten niet gewoon 30% (ofzo) goedkoper voor -iedereen- in de daluren? Het gaat echt nergens over deze prijsconstructie...

[Reactie gewijzigd door VlasBaard op 18 februari 2025 20:02]

punishedbrains @VlasBaard19 februari 2025 09:13
Omdat dat erg veel gaat kosten, waar moeten ze anders het geld weer vandaan halen. Complex is vaak een strategie ook, als mensen zelf niet uitzoeken hoe het goedkoper kan dan verdien je meer.
florisjan @VlasBaard23 februari 2025 00:55
Een vergelijkbare reis kost me retour met de auto 36€ (voltanken voor en na rit bij hetzelfde benzinestation) en dan tank ik E5. Overdag 120, s'avonds max 150. Scheelt 2h15m uur reizen, als ik het perfect time. Zelfs met bushaltes binnen 3 minuten lopen op beide locaties. Parkeren is gratis, dat dan weer wel. Dat is zes euro verschil met het totaalplaatje van het OV. De auto heb ik toch, dus kost me verwaarloosbaar extra. Als het gratis was, zou ik het misschien overwegen

[Reactie gewijzigd door florisjan op 23 februari 2025 00:56]

Fiber @chaoscontrol18 februari 2025 20:10
Als je een beetje vooruit kan plannen en niet strak vast zit aan bepaalde reistijden dan kan het ook voor de helft met een zogenaamde NS Prijs Tijd Deal:

https://www.ns.nl/reispla...Modality=PUBLIC_TRANSPORT
Malfoi @chaoscontrol19 februari 2025 15:06
Je hebt inmiddels ook die PrijsTijd Deals. Als je minstens een week van tevoren je ticket koop, krijg je korting. Zo heb ik 10 dagen van te voren een kaartje Tilburg-Utrecht CS gekocht en was maar 8 euro kwijt ipv normale 14 of 15.

Je krijgt dan een 3-uurs slot waarin je kan reizen. Niet tijdens de spits trouwens.

Mooie deals, maar je bent dan idd gebonden aan een bepaalde tijd.
unreal0 @Keypunchie18 februari 2025 15:32
maar als ik mijn ns business card aan een collega uitleen
Is dat echt zo? Als je zoiets met bijvoorbeeld een studentreisproduct doet pleeg je wettelijk gezien identiteitsfraude.
Keypunchie @unreal018 februari 2025 16:19
Die is persoonsgebonden (en dus ook met foto). Dat komt omdat er een abonnement aan gekoppeld zit.

Als er per rit afgerekend wordt, dan wordt er per rit afgerekend, dus is het een geldig vervoersbewijs vergelijkbaar met gewoon een los kaartje aan iemand anders geven. (Of vroeger "een strippenkaart", maar dat is lang geleden).

Alles dat ergens "ongelimiteerd" is, zoals een dagkaartje (of zelfs hondekaartje) moet altijd aan een persoon gekoppeld worden en is niet overdraagbaar. Alles dat "eenmalig" (of "per rit betalen") is, is overdraagbaar.

Resumerend: Dus als er een (traject)abonnement op zit dan zit er ook een foto op en niet overdraagbaar. Als het gewoon "per rit" betalen is, dan geen foto en ook overdraagbaar.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 18 februari 2025 16:22]

comecme @Keypunchie18 februari 2025 19:26
Als je digitaal een los kaartje koopt hij NS moeg je je naam invullen, en stellen ze dat je bij controle een legitimatiebewijs moet kunnen tonen met dezelfde naam.
RogerWilco2 @Keypunchie18 februari 2025 16:18
Denk ook aan buitenlandse bezoekers die niet altijd een betaalpas zullen hebben die compatibel is.
TheVivaldi @RogerWilco218 februari 2025 17:15
OV-bedrijven: “We maken het makkelijker voor buitenlanders om in te checken met een betaalpas of creditcard.”
Realiteit: niet alle buitenlandse betaalpassen zijn compatibel.

Sorry, maar ik begrijp het niet meer.
Tozz @TheVivaldi19 februari 2025 12:13
Sommige dingen hebben tijd nodig. Toen ik in de begin jaren van elektrisch rijden naar 't buitenland ging was 't altijd een drama. Ik kon nergens laden behalve bij Tesla (want die hebben geen pasjes). Je had een pasje nodig van een specifieke aanbieder, of je moet activeren met een App die de Play Store je alleen laat downloaden als je een inwoner bent van dat specifieke land (hallo Spanje!).. Of je hebt een lokaal adres nodig, of een lokale bankrekening.. En ga zo maar door.

Inmiddels is dat allemaal een stuk beter geregeld. Nog steeds niet vlekkeloos, maar oke.. Het komt. En zo zal dat met dit ook wel opgelost worden
CivLord @TheVivaldi19 februari 2025 13:22
Dat niet alle buitenlandse betaalpassen compatible zijn ligt aan die buitenlandse banken, niet aan de Nederlandse OV-bedrijven.
In het buitenland heb je nog veel banken die bv. geldopnames voor bepaalde passen alleen bij eigen geldautomaten toestaan en waarvan de passen buiten dat enkel gebruikt kunnen worden voor betalingen bij de detailhandel (en niet voor andere betalingen). Vaak is dat om gebruikers een goedkope bankkaart aan te kunnen bieden en door de beperkingen de gebruikers vervolgens over te halen meer te gaan betalen voor meer vrijheid. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om binnen- of buitenlandse transacties wel of niet toe te staan.
Zelfs bij Nederlandse banken kom je dit tegen. Een ING-kaart lijkt geen beperkingen te hebben. In het buitenland kan het echter voorkomen dat een geldautomaat van de ene bank de kaart wel accepteert, maar van een andere bank niet (waarbij een Mastercard- of Visa-logo niets uit lijkt te maken). In een land waar ik veel kom en waar ik maar bij een paar automaten terecht kan met mij ING-kaart, kan ik echter bij vrijwel elke automaat terecht met mijn Bunq-kaart. Zelfs bij een 'gesloten' systeem waar de meeste andere binnenlandse kaarten niet werken (zoals hier vroeger met de Giromaten van de Postbank) kan ik zonder problemen met mijn Bunq-kaart terecht (tot grote verbazing van de eigen bevolking).
emeralda @RogerWilco218 februari 2025 16:50
Die gele ticket machine blijft wel bestaan.
lkruijsw @Keypunchie18 februari 2025 20:39
Zover ik begrijp, gaat het vooral om de techniek erachter (maar ik kan verkeerd zitten). Het is een ander protocol. In de toekomst blijven er aparte kaarten, maar die worden technisch gekoppeld aan een bankrekening, maar dat krijg je verder niet te zien. Dat zou eerst met Bunq gaan, maar dat project liep niet goed.
Siaon @Keypunchie19 februari 2025 09:53
Ik ben het met je eens: al dat geld wat op de ov-chipkaarten staat lijkt mij enorm lucratief: je eigen prive spaarpot/lening zonder rente. En veel kaarten worden waarschijnlijk nooit meer gebruikt, en dat geld gaat dan niet terug naar de consument.

Het risico ligt eenzijdig bij de treinreiziger. Met de huidige inflatie zou je er goede rendementen mee moeten kunnen boeken.
Gamehack @chengbondkwok18 februari 2025 14:28
Ik heb nu ook gewoon een regio bus abonnement + NS FLEX op mijn kaart staan. Of gaat dat om een andere situatie?
SampleUser @Gamehack18 februari 2025 14:51
tenzij er iets veranderd recentelijk is heb je daarvoor een “BTM opt-out”, dat wil zeggen dat NS Flex niet functioneert in bus/tram/metro en dat je dan daar saldo/een regionaal abonnement gebruikt. NS Flex overrulet by default alle andere producten die een kaart zou hebben
KWOAD @SampleUser18 februari 2025 15:29
Klopt, maar dat ligt aan de flex-producten, die eigenlijk je hele kaart overnemen bij default. Losse reguliere abonnementen kunnen wel prima naast elkaar staan.
stefanhendriks @chengbondkwok18 februari 2025 14:32
wat zou het voordeel zijn hiervan? als ik met mijn bankpas overal kan inchecken?
nhimf @stefanhendriks18 februari 2025 14:34
Omdat niet iedereen zijn bankpas kan of wil gebruiken?

Ik heb bijvoorbeeld een OV abonnement van mijn werk, waarom zou ik dat aan mijn privé bankpas willen koppelen?
Piemol @nhimf18 februari 2025 14:43
Wat is er mis met koppelen van een abo aan je privé bankpas?
Betekent dat je het dan ook automatisch moet betalen?
Ik ken de werking van het OV systeem in het geheel niet.
Stel mij gewoon voor dat je een abonnement hebt, en daar is een betaalrekening van jouw werkgever aan gekoppeld, en een bankpas/OV-pas waarmee je kunt zwaaien om poortjes te openen en ritten te registeren.
rubenkemp @Piemol18 februari 2025 15:34
De bank kan dan nagenoeg in realtime zien van waar naar waar je reist, dat gaat mij te ver. Nu zit ik bij een 'niet-commerciële' bank (ASN, voor zolang het nog duurt) maar ik kan mij voorstellen dat het voor ING, ABN etc. heel waardevol kan zijn om een consumentenprofiel aan te vullen.
PCG2020 @rubenkemp18 februari 2025 16:50
Ik heb eens gekeken welke gegevens er zoal op mijn bankafschrift staan voor een OV-reis. Dat zijn o.a.:

- de prijs
- het rekeningnummer van OVPay
- de uitchecktijd (en geen inchecktijd!)
- het pasnummer
- het terminalnummer

De bank kan daar in principe geen locaties uit afleiden; daarvoor zou de bank inzicht moeten hebben in alle terminalnummers op de stations, in de bus, in de tram, in de metro en waar je ze nog meer allemaal vindt.

Los van het verzorgen van de betaling van de reis is de bank geen partij in de relatie tussen mij en OVPay. Een abonnement koppelen kan op dezelfde manier, behalve dan dat je periodiek de kosten van je abonnement betaalt en geen losse reizen. Het systeem van OVPay checkt dan alleen of er een abonnement er aan jouw bankpas gekoppeld is.

[Reactie gewijzigd door PCG2020 op 18 februari 2025 16:54]

comecme @PCG202018 februari 2025 19:23
Maar kun je zelf dan wel ergens meer reisinformatie terugvinden? Bijvoorbeeld om bij je werkgever te kunnen declareren.
japie06 @comecme18 februari 2025 19:47
Ja, via OVPay.nl
PCG2020 @japie0618 februari 2025 20:18
Inderdaad. Ik heb voor dienstreizen een OV-chipkaart van mijn werk (daar valt ook woon-werkverkeer onder) maar per ongeluk wel eens mijn bankpas gebruikt. Die reis kan ik dan declareren met een afschrift van OVPay.

(cc @comecme)
rubenkemp @PCG202018 februari 2025 20:06
Bedankt voor de informatie. Zou een bank niet ten alle tijde weten waar een terminal zich bevindt?

Ik geef toe dat het me steeds onwaarschijnlijker lijkt dat een bank zó veel moeite zou doen (het is tenslotte geen Facebook/Google) om een profiel bij te houden.

[Reactie gewijzigd door rubenkemp op 18 februari 2025 20:07]

PCG2020 @rubenkemp18 februari 2025 21:01
Bedankt voor de informatie. Zou een bank niet ten alle tijde weten waar een terminal zich bevindt?
Technisch gesproken is het natuurlijk wel mogelijk, OVPay gebruikt immers de gegevens van de terminals om de prijs van je reis te berekenen. Daarvoor moeten ze ook de locatie waar de terminal zich bevindt en de tijd waarop je in- en uitcheckt weten.

Maar ik denk dat de bank niet hard kan maken dat die een gerechtvaardigd belang heeft om te weten wanneer en waar klanten met het OV reizen. Ze kunnen natuurlijk wel de betaling zien.
sypie @rubenkemp19 februari 2025 00:28
ASN niet commercieel? Hoe blijven die bestaan dan? Er zal geld verdiend moeten worden, daarvoor is het een bedrijf. Misschien dat ze iets meer in communiceren wat de waarden van de bank zijn, verder maakt het weinig verschil met de rest.
rubenkemp @sypie19 februari 2025 00:57
De staat is de enige aandeelhouder. Goed, winst is nog steeds het doel van de overkoepelende Volksbank en het NLFI dat in feite de dienst uitmaakt, maar nagenoeg alle groene fondsen van het ASN bestaan op gronde van een zeer laag risico in sectoren die niet bekend staan om hun exponentiële groeipotentie, maar om een stabiele aflossing. Ze bieden geen hypotheken aan. Dat lijkt me voldoende om ze relatief niet-commercieel te noemen.
engessa @Piemol18 februari 2025 15:03
Zit tegenwoordig veel meer aan vast. Naast de betaling van reizen via het OV moeten grotere werkgevers ook allerlei registraties doen om CO2-uitstoot van dienstreizen en woon/werkverkeer inzichtelijk te maken. Een aparte pas met 1 systeem dat al dat soort dingen doet lijkt mij daarvoor best handig.
Edit: ik denk dat het vast wel kan maar je hebt dan gegevens van drie partijen (vervoerder, bank en werkgever) die in 1 systeem moeten komen. Lijkt mij lastiger dan 2 partijen (vervoerder en werkgever).

[Reactie gewijzigd door engessa op 18 februari 2025 15:10]

Piemol @engessa18 februari 2025 15:47
Met andere woorden, ze lezen niet simpelweg een unieke code van je bankpas uit om te bekijken of daar een actief abonnement aan gekoppeld is?
Indien er een abo aan gekoppeld is, hoeven ze toch niet meer te weten van je om een poortje te openen en een 'start rit' te registreren?
engessa @Piemol18 februari 2025 17:54
Nee, dat is niet wat ik bedoel. Als je als werkgever betaald voor OV-reizen moet je ook vastleggen of het dienstreizen, woon/werk verkeer of privé-reizen zijn. Dat is iets nieuws maar helpt om inzichtelijk te maken hoeveel C02 uitstoot je als werkgever veroorzaakt. Ik als werknemer moet dus voor iedere OV-reis aangeven wat voor soort reis het was zodat mijn werkgever de juiste rapportages kan maken. Ik kan mij zo voorstellen dat dat hele systeem nog complexer wordt als je privé-bankpassen gaat gebruiken voor het werkreizen.
hoepstoep @Piemol18 februari 2025 19:23
Ik wil absoluut geen werkgerelateerde zaken op mijn privéspullen hebben. En nee, dus ook geen zakelijk abonnement op mijn bankpas. Ik vraag mij bovendien af hoe het gaat als ik zowel een zakelijk als persoonlijk abonnement heb? Regelmatig maak ik op 1 dag zowel een zakelijk als privéreis. Dan is het fijn om 2 ov-chipkaarten te hebben.

Daarnaast zit ik nog op de gegevens die de bank kan koppelen. Het is naar mijn idee ook overbodig dat de bank naast alle gegevens die het al heeft, ook nog inzicht krijgt in mijn zakelijke en privé reizen. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Dus ook hierdoor zou ik het gebruik van een bankpas voor het inchecken willen beperken.

Als de ov-chipkaart daadwerkelijk verdwijnt zou ik van de werkgever ofwel een losse bankpas moeten krijgen of zal ik met de auto naar het werk gaan, ipv het ov zoals ik dat nu doe. Of ik laat mijn enige kantoordag in de week vervallen, kan natuurlijk ook nog.

[Reactie gewijzigd door hoepstoep op 18 februari 2025 19:31]

stefanhendriks @nhimf18 februari 2025 14:39
goed punt :-) , ik ging er al vanuit dat die 'producten' (van je baas) dan ook op je prive bankpas kunnen komen ¯\_(ツ)_/¯ . In plaats van een nieuwe pas weer introduceren?
Jboy1991 @stefanhendriks18 februari 2025 14:52
Nadeel is dat je de producten van de baas dan alleen voor werk mag gebruiken. Wat als je daarnaast nog een prive abonnement hebt op je bankpas bij de ns. Hoe weet het systeem wat nu zakelijk en wat prive is.

Ik snap dus wel dat er de mogelijkheid moet blijven bestaan om een losse pas te kunnen gebruiken.
stefanhendriks @Jboy199118 februari 2025 15:15
dang it, komen we toch niet af van al die passen
nhimf @Jboy199118 februari 2025 19:54
Ik mag, mits redelijk het ook voor prive gebruiken. Echter gaat het mijn bank niets aan waar ik heen reis voor mijn werk en het gaat mijn werkgever niets aan welke bankpassen ik allemaal heb.
Het is dus naast dat je vaak werk niet prive kan gebruiken, zoals je al zegt. Je moet dan eventueel een prive abonnement hebben zoals flex vrij en dan heb je mogelijk 2 conflicterende abonnementen.

Ik vind het allemaal een bijzonder ondoorzichtig systeem waarbij privacy nogal ernstig geschonden wordt. Banken krijgen steeds meer inzicht in je dagelijks leven en willen nog meer kunnen koppelen (zoals laatst je telefoonverkeer in geval van mogelijke "fraude")
lenwar
@nhimf18 februari 2025 17:33
Dat zou dan via een app op je telefoon kunnen?

Ik reis zelf amper met het ov, maar ik heb twee kinderen en ik kom dus inchecken voor mezelf en m’n kinderen via m’n pas, telefoon en horloge.

(Dus effectief ook een betaalpas maar dan op m’n telefoon)

Ik heb ook een keer een ‘gezinsdagkaart’ gekocht van de RET. (Dat was goedkoper dan vier retourtjes). Dit werkte met een QR-code op m’n telefoon. Daar is denk ik ook wat voor te regelen. (Roulerende QR)

Of je een pas fijner vindt of een telefoon is denk ik persoonlijk.
Lisadr @Nemesh18 februari 2025 14:17
Heb je een bron dat het eind 2026 stopt? Betekend het dat we verplicht onze bankgegevens moeten delen met Thales Group? Krijgen mensen die een OV kaart hebben gekocht (7,50 euro en 5 jaar geldig) een deel van hun geld terug?
Eastend @Lisadr18 februari 2025 14:48
Dat is niet waarschijnlijk. Bij het afschaffen van de strippenkaart werden tegoeden ook niet terugbetaald.
Alex3 @Eastend18 februari 2025 16:00
Toen was er een overgangsperiode waarin je de oude kaarten nog kon opgebruiken. Dan bleef je hooguit met één strip zitten.
Tc99m @Lisadr18 februari 2025 15:25
Het stopt niet zozeer, er komt een ander soort pas die de OV-chipkaart vervangt.
Het lijkt er (voor zover ik kan nagaan) niet op dat er een 'harde knip' wordt gezet, dus 'oude' OV-chipkaarten kun je waarschijnlijk nog gewoon gebruiken tot het einde van hun geldigheidsduur.
Verwijderd @Tc99m19 februari 2025 08:19
Vanuit zeer betrouwbare bonnen kan ik je vertellen dat (zoals de plannen er op dit moment liggen) WEL een 'harde knip' wordt gezet. Die datum ligt nu op ergens in 2027 (dus niet eind 2026 zoals hier ergens wordt genoemd, dat komt door het stoppen van de samenwerking met Bunq).

Dit zal ook, als het zover is dat de vervangende kaart verkrijgbaar zal zijn, ook zeer duidelijk worden gecommuniceerd!

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 19 februari 2025 08:21]

batjes @Lisadr18 februari 2025 14:45
Je krijgt niet eens het geld terug op die OV kaart tenzij je hier expliciet zelf achteraan gaat.

Heel die OV chipkaart is opgezet als 1 grote money sink.
Carlos0_0 @batjes18 februari 2025 15:38
Dus met de oude blauwe en roze buskaart was dat niet, hiervan kreeg je ook geen geld terug als je hem niet opmaakte ?.
Alex3 @batjes18 februari 2025 15:58
Als de kaart voor automatisch opladen aan een bankrekening is gekoppeld wordt het restant vanzelf terugbetaald na afloop van de geldigheid.
il-Principe @batjes18 februari 2025 16:15
https://www.ov-chipkaart.nl/saldo-terugvragen

Kan je het geld terugvragen van (blauwe/anonieme) kaarten, ook die zijn verlopen.
Zspirit @Nemesh18 februari 2025 14:26
Ik ben benieuwd hoe dit gaat werken met het steeds meer digitaal betalen. Apple Pay bijvoorbeeld, telt dat als een betaalpas? Dan zou je in theorie dus een abonnement op de betaalpas kunnen zetten die ook werkt als ik met mijn telefoon incheck?
chengbondkwok @Zspirit18 februari 2025 14:27
Apple Pay telt inderdaad als betaalpas.
watercoolertje @Zspirit18 februari 2025 14:34
Apple Pay bijvoorbeeld, telt dat als een betaalpas?
Uit het artikel:
Digitale betaalpassen op een smartphone of smartwatch tellen ook mee.
Ga er maar van uit dat telefoons/smartwatches op dezelfde bruikbaar zullen zijn als je fysieke betaalpas gezien dat nu al het geval is.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 18 februari 2025 14:36]

supersnathan94
@Nemesh18 februari 2025 14:17
Ik durf te wedden dat er januari 2026 dan een persbericht de deur uit gaat met “100% OV inchecken nu via betaalpas”

Lekker handig voor toeristen trouwens.
Cid Highwind @supersnathan9418 februari 2025 14:49
Nu nog even de apparaten updaten zodat ook duidelijk is dat betaalpassen geaccepteerd worden en welke standaarden precies geldig zijn.

Had geen enkel idee dat dit reeds was uitgerold en, in hoeverre en met welke compatibiliteit. Simpelweg omdat je op veel plekken dus enkel een OV chipkaart logo ziet.
supersnathan94
@Cid Highwind18 februari 2025 21:33
Nou. Ik reis zelf niet met het OV, maar dit heb ik toch wel verschillende keren voorbij horen komen als OVPay. In het nieuws, hier op tweakers. Ik begrijp dag het voor “outsidelanders” totaal niet duidelijk is,( maar daar is contactloos betalen sws al een heel ander verhaal.), maar je moet echt wel je best gedaan hebben om hier niks vanaf te weten imho.
Frame164 @supersnathan9418 februari 2025 14:35
Precies. Geen gedoe meer met kaartjes kopen. Net zoals wij in andere landen gewoon met onze bankpas het ov.kunnen gebruiken.
Barrycade @Frame16418 februari 2025 15:33
Zit nu in Parijs, maar daar niets met je bankpas. Gare app met een supporting app als je dat via je telefoon wil doen. Dus maar voor 2 euro een "OV-pas" gekocht. Via de app kan je die wel opladen. Maar Nederland is met zijn debit/credit of telefoon betaling wel stukken makkelijker.
supersnathan94
@Barrycade18 februari 2025 21:34
Gare app
Zit nu in Parijs
Heel toepasselijk voor een OV App dan toch?
Barrycade @supersnathan9418 februari 2025 21:48
Ik reageerde op Frame164 die het doet voor komen dat je overal met je bankpas kan reizen. Maar dat is dus niet zo. Maar bij een 2e lezing kan het wellicht ook anders bedoeld zijn.
supersnathan94
@Barrycade19 februari 2025 12:29
I know. Vond alleen de woordkeuze wel mooi aangezien “gare” in the frans “station” betekent.

;)
Tim_O @Nemesh18 februari 2025 14:43
Toch vind ik het jammer, met de losse kaartjes had je in ieder geval een bovengrens van hoeveel een reis kost. Die is dadelijk gewoon weg.
vrow @Tim_O18 februari 2025 14:59
Oke. Dus jij stapt dan halverwege uit en gaat de rest maar lopen omdat het te duur wordt? :-)
Nee, zonder gekheid, je kijkt toch altijd eerst op internet wat een reis kost en beslist dan hoe je gaat? Of je hebt geen auto en gaat gewoon met de trein, ongeacht wat het kost. Ik ken maar weinig mensen die naar het station gingen, dan een kaartje wilden kopen, dat dan te duur vonden en dan maar weer naar huis gingen.
Tim_O @vrow18 februari 2025 15:44
Je eigen invulling eraan geven is ook een kunst.

Ik zeg enkel dat een los kaartje voor langere reizen met grensvervoer een stuk goedkoper was dan de OV kaart. Die prijs gaat nu gewoon sterk omhoog, terwijl ik vind dat het OV niet veel duurder moet worden.
vrow @Tim_O18 februari 2025 23:33
Je eigen invulling eraan geven is ook een kunst.

Ik zeg enkel dat een los kaartje voor langere reizen met grensvervoer een stuk goedkoper was dan de OV kaart. Die prijs gaat nu gewoon sterk omhoog, terwijl ik vind dat het OV niet veel duurder moet worden.
Dat is een heel stuk duidelijker (en ook héél wat anders) dan wat je eerst schreef hoor :-) Misschien dacht je het wel, maar het stond er echt niet en ik snapte daarom niet zoveel van wat je schreef. Nu wel.
NLxDoDge @Tim_O18 februari 2025 14:49
Je kan met 9292.nl je van en naar invullen en ook gewoon de prijs bekijken, die zou in theorie correct moeten zijn (zelfs met een verschil van 1e en 2e klasse).
3DDude @Nemesh18 februari 2025 15:45
Lijkt me niet handig hoor, ik wil zakelijk gewoon een factuur voor een maand niet allemaal kleine transacties.
Remzi1993 @Nemesh18 februari 2025 18:17
Eind 2026 komt er een eind aan de OV-Chipkaart.
De bedoeling is dan dat iedereen met zijn/haar betaalpas gaat inchecken.
Tevens zal er dan de mogelijkheid zijn op acties / abonnementen etc. op de betaalpas te zetten.
Er zijn nog OV bedrijven die losse kaartjes verkopen maar deze zijn per 1 Jan. 2025 een heel stuk duurder geworden om dat deze maatschappijen van deze losse kaartverkoop af willen.
Ik hoop dan wel dat de studenten ov dan geregeld is, want nu kan dat alleen via de persoonlijke ov-chipkaart.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 18 februari 2025 18:18]

derkas @Nemesh18 februari 2025 20:04
Er komt ook een OV Pas om mee in en uit te checken heb ik begrepen.
thof @derkas18 februari 2025 20:33
Ze zullen echt niet terug gaan naar een geplastificeerd pasje zoals voor de ov-chipkaart. Ik verwacht dan ook dat ook die over gaat naar OVpay, netzoals andere abonnementen.
GameNympho @Nemesh18 februari 2025 21:38
Er zijn nog OV bedrijven die losse kaartjes verkopen maar deze zijn per 1 Jan. 2025 een heel stuk duurder geworden om dat deze maatschappijen van deze losse kaartverkoop af willen.
Dit kan toch niet zomaar, normale reizigers benadelen en kaartje duurder maken uit de automaat, hoe zit rechterlijk?
Ik heb die blauwe OV kaart gehad, snel gedumpt en elke keer gewoon los kaartje, die 1 euro erbovenop vond ik al naaierij.
Metro2002 18 februari 2025 14:03
Tja logisch, toen mijn OV pas verliep heb ik ook geen nieuwe meer aangeschaft, wat is het nut nog om 7,50 te betalen voor een pas (die ik bijna nooit gebruik) als ik ook gewoon met mijn pinpas of telefoon kan inchecken. Denk dat het percentage flink gaat oplopen zodra er meer OV passen vervallen en mensen geen zin meer hebben om telkens weer de kosten van een nieuwe pas te moeten ophoesten.
nandervv @Metro200218 februari 2025 14:04
Voor de incidentele gebruikers - zeker! Maar gezien geen enkel abonnement er nog op werkt valt dat deels nog wel tegen.
Christoxz @nandervv18 februari 2025 14:06
Er zijn wel abonnementen die op een betaalpas kunnen.
Zie bijvoorbeeld:
Arriva: https://shop.arriva.nl/arriva-webshop/
GVB: https://www.gvb.nl/reisproducten/kortingsproducten/-flex

Vast nog niet genoeg aanbieders, maar het begint langzaam te komen.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 18 februari 2025 14:07]

swhnld @nandervv18 februari 2025 14:11
Via mijn werkgever heb ik een NS businesskaart met abonnement, maar als ik dan een keer privé reis gebruik ik gewoon mijn telefoon, scheelt toch weer een pasje meeslepen.

Zolang abonnementen niet kunnen zal er inderdaad een rem zitten wanneer mensen over gaan op betalen via telefoon i.p.v. OV chipkaart. Maar hoeveel mensen met abonnement reizen, versus reizigers zonder abonnement zie ik niet terug uit deze cijfers, dus geen idee waar het omslagpunt zal kunnen komen te zitten.
Rembert @nandervv18 februari 2025 17:34
Als zeer incidentele gebruiker liep ik een paar weken geleden wel tegen een probleem op. Ik wilde P+R parkeren in de RAI, na 7 uur 's avonds. Dat blijkt lastig als je geen OV-pas hebt. Je moet met OV-pas of uur-kaart terugkeren naar de RAI vanuit de binnenstad. GVB en gemeente adviseren naar CS te reizen en daar bij het loket er een te kopen - maar die is dan al dicht. Of er tevoren een te kopen bij een verkooppunt in Amsterdam. Wut. Tevoren? Alternatief: bij een automaat maar die ondersteunen alleen nog maar contant geld, als ze het al doen. Wut2, contant en gammel? Het is 2025.
Dan maar geen P+R en voor alternatieve oplossing gegaan. Wel klacht ingediend bij GVB. Daar konden ze alleen maar de situatie beamen en ze adviseerden me altijd een papieren uur-kaartje op voorraad te hebben. Uit coulance stuurden ze er eentje op (geldig tot einde jaar). Toch wel lief. Daarnaast gingen ze er van uit dat het in de toekomst zal verbeteren. Probleem was dat de P+R wordt verzorgd door gemeente en niet door GVB en dat er nogal wat mis gaat in de afstemming.
Metro2002 @nandervv18 februari 2025 14:06
Je zou verwachten dat dat ook niet al te ingewikkeld zou moeten zijn, klant pietje met bankrekeningnummer dit en dat heeft een abonnement. Als je incheckt wordt dat gecontroleerd en verrekend.
Wist zelf niet dat abonnementen nog niet mogelijk waren daarmee, ik reis zelf inderdaad slechts incidenteel met het OV (wat mede vanwege het verplicht aanschaffen van die OV pas behoorlijk duur was per keer).
jaapzb @Metro200218 februari 2025 14:09
Het kan ook wel maar elke aanbieder van abbonementen moet het zelf weer implementeren
bytemaster460 @Metro200218 februari 2025 21:50
Heeft meer te malen met de identificatie. Een bankpas heeft geen pasfoto om te checlen of de reiziger wel de persoon van het abonnement is. Aangezien een conducteur niet gerechtigd is om een paspoort te checken is dat dus een probleem. Met de OV chipkaart was het wel mogelijk
cotix @Metro200218 februari 2025 14:05
Het grote nadeel van met je pinpas inchecken is dat je geen abbonementen kan afsluiten. Met de trein kan dat echt gigantisch schelen. Ik had vorige week een retourtje Amsterdam-Enschede, 60 euro met de losse kaartjes. Had beter voor 1 maand een weekend vrij abbonement van 37 euro kunnen nemen.
SuperDre @cotix18 februari 2025 14:42
Het feit dat een los kaartje bijna 2x zo duur is als een abbonement geeft mij wel aan dat er iets goed fout zit met het OV.
emeralda @SuperDre18 februari 2025 16:58
Ja het is allemaal héél erg op forensen gericht.

En daar gaat de NS op kapot: meer mensen werken thuis en buiten de spits zijn de treinen leeg.
teacup @emeralda18 februari 2025 17:29
Als het gericht was geweest op forensen dan had de NS nog wel jaarkaarten gehad. Ook een structureel reispatroon maakt tegenwoordig maandelijkse contracten nodig waarin je iedere maand opnieuw de kosten bij je werkgever moet declareren.

Hiermee zijn mijn werkgever en ikzelf maandelijks in de weer met wat met jaarkaarten een jaarlijks terugkerende actie was.

Als je het mij vraagt heeft NS vooral geoptimaliseerd naar een zo eenvoudig mogelijke eigen betalingsinfrastructuur die op haar beurt is geoptimaliseerd voor variërend reisgedrag. Misschien om nieuwe klanten ingevangen. Het is voor mij een vraag of veel reizigers niet vaak juist een vast reispatroon hebben. Van een niet mobiel huis naar een werkgever of opleiding waar je structureel bezig bent.
supersnathan94
@emeralda18 februari 2025 21:40
Ja het is allemaal héél erg op forensen gericht.
Mja het stomme is dus dat dat dan weer precies de mensen zijn waar ze ook op lopen te klagen. Want die maken het allemaal zo duur omdat ze allemaal “in de spits” reizen.

T slaat echt nergens meer op aangezien retourtje dit en dat al bijna niet meer uit kan met parkeerkosten erbij. Laat staan als je met twee+ mensen gaat.
Tc99m @Metro200218 februari 2025 14:06
Als je een abonnement hebt dan hoef je geen vervangingskosten te betalen als je pas verloopt, je krijgt gewoon een nieuwe.
jip_86 @Tc99m18 februari 2025 14:14
Dan heeft het ook wel zin zo'n kaart te hebben. Maar voor de mensen die misschien een keer per jaar een treinritje naar Schiphol maken of van een P+R de stad in willen is het wel een uitkomst natuurlijk.
xorpd @Tc99m18 februari 2025 14:59
Die pas is dusdanig van kwaliteit dat-ie minimaal 1x per jaar vervangen moet worden...
Carlos0_0 @xorpd18 februari 2025 15:35
Nee hoor die ov passen doen het prima tot einde van de datum die erop staat.
Alex3 @Carlos0_018 februari 2025 15:52
De hoeken raken wel los als je hem dagelijks gebruikt, in tegenstelling tot b.v. een bankpas.
Carlos0_0 @Alex318 februari 2025 19:14
Dan nog niet gewoon in je portemonnee laten, of in een plastic hoesje of iets.

Bij mij zit die gewoon in z'n pasjes portomonee

https://www.duifhuizen.nl...ge-chocolate-011630-bruin

Zit in die flap die los kan

https://www.duifhuizen.nl...chocolate_1_1920x1920.jpg

Je kan die gewoon tegen de ov paaltjes etc houden, en hem gewoon laten zitten in de portomnee waar die zit.
KWOAD @Metro200218 februari 2025 15:27
Nog een ander belangrijk nadeel van de bankpas in OV: je kan je fiets er nog niet mee stallen. De stallingen van de NS accepteren nog alleen OV-chipkaarten. En de oorzaak ligt niet in de techniek, de NS wil zelf nog gewoon iedereen in het OV-chipkaart-systeem houden. Erg kwalijk als je het mij vraagt.
nandervv @KWOAD19 februari 2025 08:28
Van de persoonlijke chipkaarten kunnen ze bij de NS makkelijker aan contactgegevens komen. Als je je fiets dus laat staan dan kunnen ze je vinden.
keverjeroen @Metro200218 februari 2025 15:52
Hier heb ik zelf nog actieve ov passen liggen, maar die bewaar ik tot ze verkopen zijn en ik het resterende bedrag terug kan vorderen.
Kpt. Sputnik @keverjeroen19 februari 2025 08:18
Hier bij de RET kan je bij het inchecken op een negatief tegoed uitkomen. Dan kan je ze dus ook gebruiken totdat je saldo bij uitchecken niet meer positief is :+
Geen idee of dat bij de andere stadsvervoerders (HTM, GVB, UOV) of busmaatschappijen ook kan?
iAR @Metro200218 februari 2025 14:24
Ik heb een aanbieding van de NS genomen, 3 maanden dal iets voor 7,50 totaal mét nieuwe pas. Het gebrek aan reisproducten op een betaalpas stoort me enorm.
Alex3 @iAR18 februari 2025 15:54
Daar zit geen pasfoto op, dus dan zou je ook legitimatie moeten tonen.
Carlos0_0 @Metro200218 februari 2025 14:13
Klopt doe ik ook gebruik mijn ov kaart bijna nooit meer, ja bij de NS fietsenstalling(Anders gaat het poortje niet open).
Llopigat
18 februari 2025 14:05
Ja ik gebruik het ook steeds vaker. Vooral omdat de NS de samenreiskorting de nek heeft omgedraaid (kan alleen nog maar via een flutapp die mijn moeder niet snapt dus ik kan het ook niet meer gebruiken). Daarom heb ik mijn OV kaart ook maar opgeheven.
SampleUser @Llopigat18 februari 2025 14:52
Je kan met die kortingscode/link een e-ticket bestellen en afdrukken
Llopigat
@SampleUser18 februari 2025 14:54
Ja maar die code kan ze me niet geven omdat ze het niet snapt. Ik kan haar ook niet helpen omdat ik dan in het buitenland ben.
SampleUser @Llopigat18 februari 2025 14:55
Oh, het gaat de andere kant op. Ja, drie keer niks idd
Llopigat
@SampleUser18 februari 2025 15:00
Ja, tot voor kort kon ik dan gewoon bij aankomst in Schiphol op de automaat daar de samenreiskorting erop zetten. Dan moest ik toch op mijn koffers wachten en er staat een automaat in de baggagehal, super handig. Maar dat hebben ze nu veel moeilijker gemaakt.
Milian 18 februari 2025 14:06
Ik zou nog wel graag een abonnement op mijn betaalpas willen zetten.
ShadLink @Milian18 februari 2025 14:44
Inderdaad, ik heb NS Flex + weekend vrij, waardoor ik nog steeds altijd met de OV-chipkaart moet inchecken. Gezien je die niet aan je bankrekening kan koppelen.
Natuurlijk is het wel anders, met een bankpas wordt er geen "reisproduct" op je pas geladen, dus kan je geen abonnement gebruiken. Maar als je kan checken of iemand ingechecked is kan je ook checken of iemand een abonnement heeft.
bytemaster460 @ShadLink18 februari 2025 21:56
Het probleem van de abonnementen is dan ook niet technisch van aard. Het probleem is dat een conducteur niet kan controleren of de reiziger wel de eigenaar is van het abonnement. De conducteur was gerechtigd om OV chipkaarten met pasfoto te controleren maar mag dat niet doen met paspoorten, ID kaarten of rijbewijzen.
Tc99m 18 februari 2025 14:04
De overige 59 procent van het in- en uitchecken werd gedaan met een ov-pas. Er is sprake van een lichte afname in het gebruik van ov-passen, want in 2023 lag dat aandeel op 64 procent.
Gaat het hier om een afname van het aandeel van de OV-chipkaart of een absolute afname van het aantal in/uitchecks met OV-chipkaart? Dat blijkt helaas niet uit het bericht, ook niet uit de factsheet die op de site van de betaalvereniging staat.
Loekie 18 februari 2025 14:13
Laatst sinds jaren ook weer eens met de trein gereisd met een apple watch, maar waar ik in de London metro alleen de watch langs de lezer hoef te halen(express modus) moet ik bij inchecken nog betaling starten met knopje op de watch.
Hopelijk komt deze mogelijkheid ook naar de NS-poortjes. Een losse kaart is hier niet meer nuttig.
ASS-Ware @Loekie18 februari 2025 14:53
Laatst sinds jaren ook weer eens met de trein gereisd met een apple watch, maar waar ik in de London metro alleen de watch langs de lezer hoef te halen(express modus) moet ik bij inchecken nog betaling starten met knopje op de watch.
Hopelijk komt deze mogelijkheid ook naar de NS-poortjes. Een losse kaart is hier niet meer nuttig.
Heb ik afgelopen december ook gedaan, werkte perfect, alleen zijn 3 van de gemaakte OV tripjes verkeerd berekend, te hoog tarief.
Nou, probeer daar maar achteraan te gaan :-(
Llopigat
@Loekie18 februari 2025 15:02
Oh met Samsung Pay moet ik echt altijd een betaling starten. Zonder dat doet die helaas helemaal niks met NFC. Het zou inderdaad super handig zijn als dat zou kunnen.

Nouja het is wel veiliger natuurlijk maar soms werkt het opeens even niet en dan is het vervelend als ik snel uit moet checken bij het uitstappen uit een drukke tram bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 februari 2025 15:02]

McVirusS 18 februari 2025 14:21
Ik heb pas nog een OV-chipkaart gekocht omdat P+R nog niet werkt met in en uitchecken met betaalpas. Ik hoop wel dat er ook een anonieme vorm mogelijk blijft.
Tc99m 18 februari 2025 14:50
Ik sta er toch een beetje dubbel in. Aan de ene kant vind ik het een goede ontwikkeling dat bijna iedereen op deze manier heel laagdrempelig "spontaan" gebruik kan maken van het OV (zonder dat je eerst nog je saldo moet opladen, etc.), en het is fijn voor de mensen die zo weinig mogelijk of geen pasjes bij zich dragen, maar ik blijf het storend vinden dat je OV-pay niet kunt uitschakelen.

Ik heb een abonnement, ik hoef dus niet met mijn bankpas in te kunnen checken. Ja, ik weet het: "gewoon goed opletten dat je je bankpas niet pakt", maar ja, je hebt haast, je bent afgeleid, je denkt dat je de juiste pas hebt, en checkt dan toch in met de verkeerde (dat gebeurde mij dus laatst ook voor het eerst).
Ze zijn (nu nog) coulant met restitutie, maar het kan ook even duren voordat je doorhebt dat er iets is misgegaan (niet iedereen checkt iedere dag zijn bankrekening en in/uitcheckoverzicht), en als je niet zo digitaal vaardig bent of realiseert dat je bankpas nu ook gebruikt kan worden om in te checken, kan het best omslachtig zijn.
Ik vind het toch wel een weeffout in dit verder prima systeem, en hoop dat ze die er in de toekomst uithalen.

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 18 februari 2025 14:51]

PdeBie @Tc99m18 februari 2025 15:42
Ik sta er toch een beetje dubbel in. Aan de ene kant vind ik het een goede ontwikkeling dat bijna iedereen op deze manier heel laagdrempelig "spontaan" gebruik kan maken van het OV (zonder dat je eerst nog je saldo moet opladen, etc.)
Ow je bedoelt net als vroeger, toen je nog gewoon een kaartje kon kopen en niet overal moest in- en uitchecken? ;)
emeralda @PdeBie18 februari 2025 17:04
Toen waren ook nog geen poortjes tegen zwartrijders en zwervers op het station.
Tc99m @PdeBie18 februari 2025 18:41
Je betaalpas tegen een incheckpaaltje/poortje houden is wel veel eenvoudiger dan bij een automaat/loket een kaartje kopen (wat overigens nog steeds kan; wel tegen een meerprijs helaas), of vroeger bij de buschauffeur nog een strippenkaart moeten kopen (die je misschien niet opmaakt).

Je kunt er lacherig over doen, maar heel veel mensen vinden het OV ingewikkeld en/of gedoe. Ik reis zelf veel met de bus en trein, en ik krijg regelmatig vragen van familieleden die gewoon niet weten “hoe het werkt” op stations of in de bus/tram/metro.

Daarnaast zijn sommige mensen lastig te motiveren om uit de auto te komen. Drempels weghalen, zoals een kaartje of OV-chipkaart kopen, helpt om ze te verleiden toch eens de bus of trein te nemen.

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 18 februari 2025 20:09]

LongJoy1980 18 februari 2025 16:26
Sinds ik mijn ov chipkaart vorig jaar ben kwijtgeraakt check ik nu met mijn bankpassen in.
Feit dat ik eerst 7.50 euro moet betalen voor een pas welke niet eens oneindig lang geldig is ( zoals in Londen het geval is met zowat hetzelfde systeem ) stoort mij enorm.
Cid Highwind @LongJoy198018 februari 2025 17:35
Tja hier nog een. Ging sowieso slechts zeer incidenteel met het OV. Door zulke zaken heb ik er nooit meer naar omgekeken, en pak ik enkel het OV als het van een P&R naar het centrum is.

Gemiste kans mensen uit de auto te krijgen. Die pas en het minimumbedrag wat er op moest staan, zeker als je met de trein wou, waren enorme drempels wat het een stuk minder openbaar maakte dan wat de O in OV zou doen vermoeden.

Dat het nu eindelijk gewoon met een betaalpas kan is dan ook ruim 15 jaar te laat. Maar beter laat dan nooit.
Emcee 18 februari 2025 16:58
Zoalng je geen (liefst meerdere) abo's kunt koppelen op je betaalkaart of smartphone is voor de frequente reiziger dit gewoon geen optie en moet je door met de OV chipkaart.

Wat wel ergerlijk is is dat ze alle OV servicepunten hier in de stad sinds deze maand hebben verwijderd.
Dit terwijl je wel je reisprodukt bij zo'n servicepunt op je chipkaart moet zetten.
Zelfs op het busstation in het centrum staat geen servicepunt meer nu. Alleen op de NS stations blijven ze nog actief zo te zien.

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