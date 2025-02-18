Betaalvereniging: inchecken met betaalpas in ov toegenomen

Betaalvereniging Nederland, de organisatie die veiligheidseisen opstelt voor het betalingsverkeer, heeft het afgelopen jaar een toename gezien in het gebruik van betaalpassen voor reizen met het ov. Ook is het aantal betalingen met iDEAL in 2024 met 10 procent toegenomen.

Van alle contactloze passen die in december 2024 werden gebruikt voor het in- en uitchecken in het ov, was 41 procent een betaalpas of creditkaart, schrijft de Betaalvereniging op basis van eigen cijfers en die van DNB, Currence iDEAL en OVpay. In 2023 lag dat percentage nog op 33 procent. Digitale betaalpassen op een smartphone of smartwatch tellen ook mee. De overige 59 procent van het in- en uitchecken werd gedaan met een ov-pas. Er is sprake van een lichte afname in het gebruik van ov-passen, want in 2023 lag dat aandeel op 64 procent.

Het aantal betalingen via iDEAL is met 10 procent toegenomen. Vorig jaar waren er 1,47 miljard transacties via iDEAL. De omzet met iDEAL lag in 2024 op 141 miljard euro.

Verder merkte de Betalingsvereniging een lichte toename in het aantal pinbetalingen en de bijbehorende omzet. Het aantal pinbetalingen steeg met 2,9 procent naar 5,77 miljard betalingen en de omzet steeg met 2,8 procent naar 147 miljard euro.

De vereniging schat dat 80 procent van alle betalingen via pin werd gedaan. Van die pinbetalingen was 94 procent contactloos. Van alle contactloze betalingen was 55 procent met een fysieke betaalpas en 45 procent met de smartphone of smartwatch.