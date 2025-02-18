Haven van Vlissingen krijgt accuproject van 1400 megawattuur

In de haven van Vlissingen wordt een van de grootste accuprojecten in Europa gerealiseerd. De opslagcapaciteit van de accu's is 1400 megawattuur en het vermogen is 350 megawatt, wat genoeg energie moet zijn voor meer dan 200.000 huishoudens.

De accu's komen in Vlissingen te staan vanwege de nabijgelegen windparken. Het project moet over twee jaar klaar zijn en heeft een financiering van meer dan 350 miljoen euro, meldt Solar Magazine. Lion Storage, een Nederlands bedrijf dat energieopslagsystemen ontwikkelt, is de initiatiefnemer van het project. Het bedrijf gaat voor het project, dat de naam Mufasa heeft, gebruikmaken van Megapack 2 XL-accu's. Dat zijn grootschalige energieopslagsystemen van Tesla Energy, een dochterbedrijf van EV-fabrikant Tesla.

In totaal worden er 372 Megapack 2 XL-accu's geplaatst, die vanaf de eerste helft 2027 in gebruik kunnen worden genomen als het project op tijd is afgerond. Energiebedrijf Eneco gaat de levering van de energie uit het accuproject regelen.

Project Mufasa
Een render van het accuproject in Vlissingen. Bron: Lion Storage en Eneco

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 14:48
164 • submitter: wildhagen

18-02-2025 • 14:48

164

Submitter: wildhagen

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Reacties (164)

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Bruin Poeper 18 februari 2025 15:16
1400MWh voor 200.000 huishoudens. Geeft 7kWh per huishouden. Kan je 1 dag mee vooruit en dan is hij leeg.
En dan moet men vooral géén warmtepompen aan zetten of auto's opladen.

Willen ze dat allemaal wel dan mag er per huishouden maximaal 350 megawatt/200.000 = 1750 Watt verbruikt worden, en dan is de accu na 4 uur leeg.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 18 februari 2025 15:30]

locke960 @Bruin Poeper18 februari 2025 16:07
Het ding heeft dan ook niets met een aantal huishoudens van doen. Alles in een aantal huishoudens vertalen is een achterlijke gewoonte van de pers en persvoorlichters.

De bedoeling van dit ding is elektriciteit inkopen als het goedkoop is en verkopen als het duur is.
  • Goed voor Eneco, die verdient er iets aan.
  • Goed voor de netwerkstabiliteit. Een accu past zich extreem snel aan an veranderende vraag/aanbod.
  • Goed voor het milieu, dat stabiliseren was vroeger een taak voor gascentrales.
  • Goed voor het milieu, overdag accu's laden op zonne-energie, s'avonds aan het net leveren. Gemiddeld minder fossiele energie nodig
  • Niet zo goed voor iedereen met een thuisbatterij die op de korte termijn markt handelt. Dit ding is een directe concurrent en zal de prijsfluctuaties drukken.
artslart @locke96018 februari 2025 16:32
Goed voor het milieu vind ik wel heel kort door de bocht als je gaat kijken wat de impact van batterijproductie is. Als dit plaatje klopt, dan zou dat omgerekend betekenen dat 1400 MWh aan opslag het equivalent is van 24000 auto accu's van 60 kWh waarin 4440 ton aan grondstoffen verwerkt zit, waaronder 192 ton kobalt en 480 ton koper. Niet de meest milieuvrindelijke grondstoffen om te winnen.
david-v
@artslart18 februari 2025 19:55
Je gaat uit van de chemie van auto accus van 2020 met kobalt. Megapack 2 maakt gebruik van LFP, ofwel geen kobalt.

Nog belangrijker, deze megapacks kan je recyclen, net zoals alle auto accus.

Wat niet recyclebaar is zijn de fossiele brandstoffen die we dagelijks letterlijk verbranden.

Het is dus een beter alternatief. Is het 100% schoon? Nee, niemand beweerd dat, maar beter dan het alternatief wat we nu hebben? Een volmondig ja.

[Reactie gewijzigd door david-v op 19 februari 2025 07:55]

MornixRS @artslart18 februari 2025 16:45
Maar nog steeds beter dan de alternatieven. Het is jammer dat deze discussie elke keer weer opnieuw moet worden gevoerd.
artslart @MornixRS18 februari 2025 17:04
Daar verschillen we dus van mening. Zon en wind zijn geen alternatief. Deze zullen met de huidige stand van techniek qua kosten en leveringszekerheid nooit volwaardig thermische energieopwekking kunnen vervangen. Er wordt nu nodeloos tegen hoge kosten energieinfrastructuur gedupliceerd. Ik hoor graag van voorbeelden waar op grote schaal zon en wind thermische energie voltijds kunnen vervangen.
watabstract @artslart18 februari 2025 19:07
Dit soort enorme batterijen kunnen dus vooral gebruikt worden om het net te stabiliseren. Daamee kun je er dus gasturbines mee vervangen. Dat alleen al lijkt me enorme winst. Samen met kernenergie creëer je dan juist hele goede leveringszekerheid. Dat ze dit dan niet geheel toevallig ook nog naast een windpark bouwen is dan mooi meegenomen.
dwaallicht @watabstract18 februari 2025 20:28
Reken eens uit wat accu's kosten die hetzelfde kunnen leveren als een kerncentrale gedurende x uur.
Neem hierbij de prijs van accu's van nu en extrapoleer de prijsontwikkeling van de laatste 10 jaar naar de oplevertijd van een kerncentrale. Zeg 10 a 15 jaar. Vergelijk de kosten met vier kerncentrales. Hu er rekening mee dat wat de overheid nu begroot heeft te laag is en (ook conform de overheid) vraagt om enorme investeringen vanuit het bedrijfsleven.
We kunnen ook nog een milieu-impact-analyse maken van beide modellen.

Het is niet dat een kerncentrale niet werkt maar het is zo duur dat commerciële partijen er niet in willen investeren ondanks een enorme pot bij de overheid en datzelfde geld kun je beter in technologie investeren die wel rendeert, die makkelijk schaalt en die steeds goedkoper wordt.

Ik ken het veelgehoorde argument van de windluwe weken in de winter maar dan moet je ook niet investeren in 4 kleine kerncentrales maar veel meer vermogen neerzetten. Deze vier centrales houden Nederland straks niet in de lucht.
Nox @watabstract19 februari 2025 00:03
Stabiliseren ja, gasturbines vervangen nee. Kernenergie is een basis, lastig te regelen, vooral zoveel mogelijk op maximaal vermogen laten draaien. Wind en zon zijn op basis van het weer. Gasturbines zijn snel aanspreekbaar, altijd inzetbaar en goed te regelen. Nadeel: fossiele energie. Op een grijze winterdag heb je die gewoon nodig. Een energiebron die niet afhankelijk is van het weer en snel veel vermogen kan leveren.
Alternatief zijn biomassa-centrales met een duurzame bron die sneller co2 opneemt dan een proces wat miljoenen jaren heeft geduurd. Dat kan ook biogas zijn uiteraard.
stephenskocpol @Nox19 februari 2025 03:50
Er zijn wel meer duurzame "diapatchable" energiebronnen die zon en wind naast biomassa/biogas kunnen aanvullen hoor :)

Geef het een decennium. Er zijn allerlei mooie technologieën die een mooie lappendeken aan oplossingen gaan leveren, zeker aangezien we energie kunnen handelen met onze buurlanden komt dat allemaal echt wel goed. In ieder geval is dit goede nieuws van deze accu niet het moment om het (weer) ter sprake te brengen.
Edit:
In Nederland is (o.a.!!) "Advanced Geothermal" geschikt. wat dus duurzaam en diapatchable is, met voldoende restwarmte voor huizen verwarmen met warmtenetten.

Ohja en warmtenetten! Waarbij de centrale warmtebron makkelijk aangepast kan worden al naar gelang duurzame technieken of restwarmte beschikbaar komt. Die gaan we wel echt massaal nodig hebben.

[Reactie gewijzigd door stephenskocpol op 19 februari 2025 03:53]

Nox @stephenskocpol19 februari 2025 07:27
Kan je voorbeelden geven van die dispatchable energiebronnen? Wat over een decennium moet werken moet rond deze tijd wel op schaal getest zijn.

En warmtenetten klinken mooi maar bij de gemiddelde burger gaan de haren recht overeind staan als die dat horen en wordt er bij voorkeur terecht gekozen voor een eigen oplossing (en terecht). Ik betaal nu 6 tientjes in de maand voor energie (gas+elektra), als iemand voor dit bedrag warmte+elektra levert is het prima, maar ik geloof er niks van.
stephenskocpol @Nox3 maart 2025 08:12
Ja warmtenetten zijn duur omdat burgers zelf hun infrakosten betalen i.t.t. stroom, spoor, weg, en andere opengestelde voorzieningen, waar die kosten met belastinggeld betaald worden zodat het eerlijk verdeeld is en geen individuele wijk de pineut is. Maar ik voorspel dat daar de verandering ingezet gaat worden. Vorige week is er een brandbrief vanuit tientallen gemeentes (waaronder Amsterdam) gestuurd naar de overheid die pleit voor precies deze verandering (in ieder geval bij nieuw aan te leggen netten)

Dispatchable moet dus stroom kunnen leveren als er vraag is ipv als er aanbod is (zoals bij zon en wind). Meestal kom je dan uit op kolen, gas of kernenergie, waarvan gas de enige is die echt bedoeld is om snel aan en uit te schakelen. Kolen en kern kunnen dat tegenwoordig ook wel een beetje (load-following) maar de technologie is er niet voor gemaakt en het is niet heel snel of efficiënt. Maar met accu's is dat eigenlijk geen probleem meer.

Ik denk eigenlijk dat we er niet aan gaan ontkomen om meer kernenergie te ontwikkelen in Nederland al is het goede nieuws dat dat al gebeurd door commerciële partijen zonder sturing vanuit de overheid.

Maargoed afgezien van kernenergie is op dit moment de enige echt grote groene dispatchable energiebron "advanced geothermal", dit is ontwikkeld gebruikmakend van voor technieken en Fracking uit de fossiele industrie, wat een leuk detail is voor deze groene techniek. Ongeveer 60% van het land op aarde is geschikt voor advanced geothermal, inclusief grote delen van Nederland.

Maar advanced geothermal wordt al uitgevoerd op veel plekken in de wereld en is de grootste kans hebber op jouw vraag welke duurzame energiebron dispatchable is en geen toekomstmuziek.

Waterstof als vorm van langetermijn opslag van energie moet je ook niet onderschatten, maar die laat ik hier buiten de discussie omdat ik denk dat met groene energie opgewekte waterstof vooral voor industrieel en vliegen/vervoer ingezet gaat worden en niet zozeer voor elektriciteits opwekking. Bovendien is groene waterstof energie-opslag en niet opwekking. Maar het is wel een mooie schakel in de ondergenoemde lappendeken van toepassingen.

Verder is het vraag lastig te beantwoorden omdat duurzame energie vooral een lappendeken van allerlei kleinere minder bekende oplossingen gaat zijn, wat een goed iets is. Want hoe meer variatie hoe minder momenten van zeer lage duurzame opwekking je hebt en hoe minder opslag nodig zal zijn om de rest te overbruggen.

In Nederland valt bijvoorbeeld ook wel te kijken naar energieopwekking mbv het concentratieverschil tussen zoet en zout water. Als deltagebied zijn we hiervoor zeer geschikt. Dit is iets meer toekomstmuziek maar wel degelijk in ontwikkeling door enkele Nederlandse startups en een mooi voorbeeld van een wat kleinere opkomende duurzame dispatchable energiebron die lokaal in Nederland relevant is.

[Reactie gewijzigd door stephenskocpol op 3 maart 2025 08:15]

Nox @stephenskocpol3 maart 2025 11:52
Ik heb daar gisteren nog een mooie video over gezien. Vanmorgen even gekeken naar mogelijkheden voor dit in Nederland, maar hier zitten we schijnbaar op 4-6km diepte op 120+ graden waarmee we elektriciteit kunnen opwekken. Niet de supercritical steam die we graag zouden willen. Hopelijk kan dit voor Nederland wel wat worden, het is zo te zien relatief goed te doen en de warmte kunnen we gebruiken voor kassen en verwarmen van andere objecten.

YouTube: Geothermal Energy is Changing
MornixRS @artslart18 februari 2025 17:08
Als het gaat om accu's, wind/zon en milieu is al vaak genoeg aangetoond dat deze per saldo schoner zijn. Dat is geen kwestie van meningen maar van feiten. Telkens die discussie opnieuw te openen en al zeker op basis "als deze afbeelding klopt" doet geen recht aan de actuele stand van zaken.
Wat je aan de orde stelt in je antwoord is trouwens een heel andere kwestie.
Verwijderd @MornixRS18 februari 2025 18:02
Daar verschillen we dus van mening. Zon en wind zijn geen alternatief. Deze zullen met de huidige stand van techniek qua kosten en leveringszekerheid nooit volwaardig thermische energieopwekking kunnen vervangen. Er wordt nu nodeloos tegen hoge kosten energieinfrastructuur gedupliceerd. Ik hoor graag van voorbeelden waar op grote schaal zon en wind thermische energie voltijds kunnen vervangen.
Met dit bericht is niets mis mee. Zeker geen flamebait, troll, belediging, etc. Het is gewoon weer het zoveelste geval van “ik ben het er niet mee eens, dus -1”. Laat dat kinderlijke meningmod-gedrag lekker voor social media. De persoon benoemt gewoon een feit en is zelfs nog ontvankelijk voor tegenargumenten, gezien de vraag om voorbeelden. Wat is daar nu weer mis mee?
Als het gaat om accu's, wind/zon en milieu is al vaak genoeg aangetoond dat deze per saldo schoner zijn. Dat is geen kwestie van meningen maar van feiten. Telkens die discussie opnieuw te openen en al zeker op basis "als deze afbeelding klopt" doet geen recht aan de actuele stand van zaken.
Wat je aan de orde stelt in je antwoord is trouwens een heel andere kwestie.
Hij zegt simpelweg dat het momenteel nog geen volwaardig alternatief is. Dat is geen mening, maar een feit. Ja, het klopt wat je zegt, elektrisch is onder aan de streep schoner, maar als je er niet genoeg van kunt opwekken/opslaan om de wereld van energie te voorzien, dan is het simpelweg geen oplossing voor de uitdaging waar we voor staan. Dit heeft niets te maken met het willen herhalen van een discussie, maar met het feit dat de technologie op dit moment niet in staat is om fossiele brandstoffen te vervangen waar veel mensen het idee hebben dat het gewoon een kwestie is van 1 op 1 omwisselen en klaar.. Als we echt iets willen bereiken op korte termijn, moeten we juist het eerlijke gesprek blijven aangaan en niet kop in het zand en doorgaan, we moeten ook naar alternatieven zoals kernenergie kijken en niet blind inzetten op iets wat op de voorzienbare toekomst geen volwaardige oplossing zal kunnen bieden.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 februari 2025 21:46]

dwaallicht @Verwijderd18 februari 2025 20:16
Een model waarin je opwekt op duurzame wijze en opslaat bij overschot met batterijen is steeds verder in ontwikkeling. Op de dag en over de dag een helder model. Hoe windluwe periodes in te winter te overbruggen is nog de grote vraag. Zeker als dit in grotere geografische gebieden speelt.

Het is inderdaad niet de ene energievorm vervangen voor de ander maar de overgang naar een nieuw model. Wat we kunnen vaststellen is dat investeren in dit model economisch rendeert en dat de ontwikkelingen telkens sneller gaan dan eerder voorspelt. Deze twee werken elkaar ook in de hand natuurlijk.

Je hebt je oude schoenen nodig om nieuwe te kopen en dus zullen we moeten blijven investeren in fossiel terwijl we duurzaam ontwikkelen. Maar "hij" zegt niet alleen dat het nu geen vervanging is maar dat het dat nooit zal zijn. Dat is onzin.

Hij zegt ook dat accu's vervuilend zijn dat is waar. Het is echter ook kul argument vergeleken met het alternatief. Winning en gebruik van fossiele energie zijn vele malen vervuilende. Elke overgang van zon, wind in combinatie met accu's is schoner. Dit zijn discussies die al zo vaak gevoerd zijn waar zo veel bewijs voor is dat de stelling innemen inmiddels ongeloofwaardig is. Het is 2025 en niet 2005.
Blokker_1999
@artslart19 februari 2025 09:38
Het belangrijkste is dat ik jouw geen werkbare alternatieven hoor noemen die milieuvriendelijker zijn. We kunnen niet simpelweg gas en steenkool blijven stoken tot het einde der tijden. Dat is ook niet milieu- of klimaatvriendelijk.

Ja, batterijen vereisen grondstoffen, maar zijn enorm lang herbruikbaar en als ze aan het einde van hun levensduur zitten, zijn ze te recycleren waarna er nieuwe batterijen van gemaakt kunnen worden. Voor een deel gaat dat ook met fossiele brandstoffen, maar daar ben je vele millenia mee bezig om die opnieuw om te zetten in iets bruikbaar.

En pas op met die ksoten te benoemen. Een kWh groene energie is vandaag gemiddeld goedkoper dan een kWh van een thermische centrale wat net mee verklaard waarom die zonnecentrales en windturbines zo populair aan het worden zijn.

Een snel alternatief voor batterijen is waterstof, maar dat brengt zijn eigen uitdagingen en onkosten mee.
OriginalFlyingdutchman @artslart19 februari 2025 10:44
Je kan hier geen mening over hebben. Je kan een mening hebben over of je iets leuk vindt of niet. Of je blauw mooier vindt dan geel.

Zon en wind zijn i.c.m. batterijen, getijden, isolatie en eventueel geothermie is absoluut een volwaardig alternatief als het maar goed genoeg geschaald is.

Op grote schaal? Er worden hele woonwijken gebouwd op basis van "0 op de meter". Ik woon in zo'n wijk / huis en ik zou willen dat ik van het net af kan, want dat zijn de hoogste kosten. Mijn isolatie + geothermische pomp + zeer beperkte zonopbrengst deze dagen is voldoende om t huis warm te houden, zelfs nu met 3 graden buiten. Daarnaast een 75kwh accu aangeschaft die kan terugleveren en rijden...

Toegegeven, de initiele kosten zijn nu nog hoog, maar ze dalen al snel.
cyclone @artslart18 februari 2025 17:32
Zoals @MornixRS terecht opmerkt het gaat om feiten, en een mening is per definitie geen feit.
welvaartsbuik @artslart19 februari 2025 10:09
Europa, China, Australië etc zijn hier hard mee bezig, energie opslag kan op veel manieren voor elkaar gebokst worden. Niet alleen chemische batterijen maar bijvoorbeeld ook pumped hydro strorage, compressed air storage, molten salt, electrolysis etc.

Het wordt natuurlijk heel interessant als je productie& investering gewoon heel klein is vs de levensduur. Dan mag je opslag wat minder super zijn. In Noorwegen hebben ze bijvoorbeeld veel pumpedhydro die 1x herbruikbaar is, door dit systeem is hun hele fossiele deel van energie onder de 5%.

Daarnaast hoe beter de connectie van een compleet net, bijvoorbeeld het european power network zorgt voor een goede backup. Hier is het misschien windstil, maar in Scandinavië of Frankrijk hoeft dat dan niet zo te zijn en andersom/
Naafkap @MornixRS18 februari 2025 17:29
Dat iets beter is, of minder slecht in dit geval, maakt het niet ‘goed’ voor het milieu. Daar gaat het ook steeds mis door dit soort initiatieven ‘goed’ voor het milieu te noemen. Dat zijn ze niet. Wat echt goed is, is minder energie consumeren.
freaq @Naafkap18 februari 2025 17:49
Minder slecht dan alle andere alternatieven is hetzelfde als goed tenopzichte van alle andere alternatieven

Kortom ja goed voor het milieu.
Naafkap @freaq18 februari 2025 18:33
Nee, dat is te kort door de bocht. Iets is niet meteen goed als er nog slechtere alternatieven bestaan. Dat wekt het beeld van schijn / greenwashing en gemakzucht. Oh het is al goed zo. Niks meer aan doen.

Dus kortom, nee, enorme accupakketten zijn niet goed voor het milieu.
freaq @Naafkap19 februari 2025 06:34
Als er geen betere alternatieven zijn
Dan is het goed.

Want elk alternatief is slechter.

Tis klaar.
Niets is perfect nooit niet

Maar hoor je al dit gezanik als iemand een objectief 10-20-100x slechter alternatief kiest?

Nee alleen als de beste oplossing gekozen wordt is het ineens,
Jaaaaaa maaaaaaaar tis toch niet goed waaaahaaant.

Nee klaar
Het is wel goed, het is zodanig veel beter dan welk alternatief dan ook.

Alle materialen blijven bij elkaar, dat is daarna dus of te recyclen of iig niet door de atmosfeer versprijd over de hele wereld, success met dat op te ruimen.

Dit geneuzel in de marge cvan perfectie is absoluut destructief.
Taro Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
@freaq18 februari 2025 21:38
Goed voor het milieu betekent dat het milieu er beter van wordt, dat is niet het geval, het wordt er minder slechter van.
freaq @Taro19 februari 2025 06:35
Ja en het mileue wordt er beter van
Want van het alternatief wordt het veel slechter
En dit kan gaspeakerplants uit laten schakelen, dus daar wordt het weldegelijk direct beter van

Dus zowel direct als indirect beter.
Duidelijker wordt het niet hoor
m-a-r-t-1 @Naafkap18 februari 2025 20:22
Goed voor het milieu betekent grofweg alle mensen van deze planeet verwijderen en de natuur zijn gang laten gaan. Ieder ander scenario is inderdaad minder slecht, niet goed.
w.w.p. @artslart18 februari 2025 16:53
Bij Megapack (1) stapten ze al af van kobalt. Dat is met de LFP accu’s in Megapack 2 niet anders. Dus je bericht klopt niet volledig. Koper mijnen is natuurlijk geen schoon mijnproces, maar dat geldt voor vrijwel alle mineralen/ertsen.
Denk dat “goed voor het milieu” dus op basis van jouw argumenten niet “kort door de bocht” genoemd kan worden.
https://www.utilitydive.c...-storage-megawall/600315/
locke960 @artslart18 februari 2025 17:01
Megapacks zijn lithium-iron-phosphate (LFP) accu's.

Het plaatje waar jij naar verwijst gaat over NMC accu's. nickel-manganese-cobalt.
Die worden alle 3 niet gebruikt in LFP accu's.

Als je iets verder naar beneden scrolt zie je een vergelijkingstabel staan. LFP is heel wat minder problematischer dan NMC.
sigio @artslart18 februari 2025 17:07
In een vorm die extreem recyclebaar is, en jarenlang ingezet gaat worden (om vervolgens gerecycled te worden en weer jaren gebruikt gaat worden).
Makkelijk op een centrale lokatie, niet in auto's die nog wel eens tegen een boom eindigen.
barbarbar @artslart18 februari 2025 18:59
Inderdaad, dan kun je beter eindeloos je grondstoffen in de vorm van olie en gas domweg verbranden. Dat is veel beter dan eenmalig er een accu van maken die je ontzettend vaak kunt gebruiken.
CaptainKansloos @artslart18 februari 2025 20:43
Als dit plaatje klopt, dan zou dat omgerekend betekenen dat 1400 MWh aan opslag het equivalent is van 24000 auto accu's van 60 kWh waarin 4440 ton aan grondstoffen verwerkt zit, waaronder 192 ton kobalt en 480 ton koper
Je eerste aanname klopt iig niet, want Tesla is in 2021 al over gestapt op LFP cellen van CATL voor dit type pack. Daar zit geen kobalt in. Wat best logisch is, want LFP kan meer cycles aan en is veiliger en goedkoper.

Edit: spuit 11 reactie.

[Reactie gewijzigd door CaptainKansloos op 18 februari 2025 20:45]

DigitalExorcist @artslart19 februari 2025 10:02
Bij olie- en gascentrales moet je elke liter brandstof opnieuw oppompen (met machinerie op brandstof), raffineren (met machinerie op brandstof en elektriciteit uit grijze bron), transporteren (in auto's of treinen die op brandstof rijden), verwerken, weer transporteren (met voertuigen op brandsdtof) ... etc. om het vervolgens te verbranden.

Een accu maak je één keer.
Martinez- @locke96018 februari 2025 19:31
He, maar handelen op de onbalansmarkt is toch juist slecht voor netcongestie?

Thuisbatterijen die dat doen worden juist ontmoedigd...
Darksteel83 @Martinez-18 februari 2025 21:29
Een issue met thuis batterijen is dat ze piek vraag kunnen creëren op een verkeerd moment bij meerdere huizen tegelijkertijd een deel van het net.
Maar dat komt eigenlijk omdat de regels en kosten niet goed regeld zijn in NL

Wanneer je een capaciteits tarief invoert ben je eigenlijk al van al die problemen af. Want dat is het financieel niet meer interessant om meer dan bijvoorbeeld 2,5 kW uit het net te halen.
En heb je dus ook geen hoge piek vraag op het verkeerde moment.

[Reactie gewijzigd door Darksteel83 op 18 februari 2025 21:31]

timmiej93 @locke96019 februari 2025 07:22
Het is een achterlijke gewoonte, maar wel simpelweg nodig. Veruit de meeste mensen die ik ken, zelfs intelligente en technische mensen, hebben echt geen flauw benul van o.a. het verschil tussen kW/kWh, laat staan MWh, hebben geen flauw idee wat apparaten gebruiken, hoeveel ze op een dag verbruiken, etc., etc..

Dat de vertaling dan niet eens klopt, plus totaal niet kwantificeerbaar is, helpt ook niet echt. Ze zouden ook kunnen zeggen dat het accupark genoeg energie bevat voor twee miljard woningen, zolang ze in de kleine lettertjes zetten dat elke woning dan maar een paar tiende watt mag verbruiken en de accu's binnen no time leeg zijn.
GurbieV @Bruin Poeper18 februari 2025 15:27
Dat is toch mooi? De volgende dag waait het wel weer ergens of schijnt de zon. Dit is puur om de pieken eraf te schaven, zodat ze stroom die tijdens de daluren wordt opgewekt, tijdens piekuren het net op gestuurd kan worden.
Bruin Poeper @GurbieV18 februari 2025 16:02
Ja, het helpt een beetje om de wind(-als die er is-)pieken glad te strijken.
Maar er zijn van die meerdaagse periodes dat er geen zon en geen wind is.

Dan heb je dus toch de volle ouderwetse capaciteit van centrales nodig.
Zon en wind sparen dus nooit traditionele centrales uit.
Heel die zon en wind vergt peperdure investeringen en besparen maar een gedeelte van de brandstofkosten omdat die centrales wel standby (warm, draaiend) moeten worden gehouden.
Brandstofkosten zijn sowieso maar een fractie van de kWh-prijs.
geert1 @Bruin Poeper18 februari 2025 16:43
We zouden natuurlijk ook een beetje in stappen kunnen denken, in plaats van "van nul naar perfectie in één stap". Andere energie-oplossingen kwamen er ook niet in één dag, en als we perfectie afwachten dan gebeurt er niks. Dit project klinkt als een mooi stuk vooruitgang, en waarschijnlijk hebben de bedenkers 100 factoren overwogen die wij niet hebben overwogen. Dus vanuit de commentaren zeggen dat het allemaal niet genoeg is, is erg makkelijk.

We kunnen beter in de praktijk gaan zien hoeveel dit project gaat bereiken. Het hoeft niet direct te gaan over het overbruggen van meerdere dagen met nul stroomproductie. Want de energiecentrales die we hebben worden niet morgen allemaal afgebroken, en ook als het bewolkt is komt er nog wel zonne-energie binnen (alleen minder). Er kunnen ook meer accu-locaties volgen, en andere oplossingen die samengaan.

Het is een overgangsperiode, en de prijzen + capaciteiten van batterijen zijn nog niet ideaal. Maar misschien wel goed genoeg voor dit project in deze periode. En als het allemaal over 10 jaar nog veel beter kan, dan is dat des te mooier. Je kunt niet alleen doorontwikkelen en nooit implementeren.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 18 februari 2025 17:19]

badflower @geert118 februari 2025 17:53
Zo zouden mensen ook windmolens en zonneparken ed moeten zien. We plempen nu het hele land er mee vol, maar er is nood aan de man want ons klimaat waarin we leven gaat in rap tempo kapot. Dus dan moet je roeien met de riemen die je hebt.

Over over paar decennia hebben we zeker andere en betere technologie en kunnen ze weer weg of iig afgebouwd worden, net zoals turf en (bruin)kolencentrales weg zijn gegaan, en kunnen we het landschap weer mooi maken. En als bonus is dan hopelijk ook het klimaat in een betere staat.

Maar mensen kunnen alleen in korte termijn en aan zichzelf denken. Liever de wereld naar de klote dan in mijn achtertuin.
bamboe @Bruin Poeper18 februari 2025 17:57
Het verbaast me ook dat er nog niet echt golfslag opties zijn voor energie opwekking in gebruik. Eigenlijk heb je alles al aanwezig bij de windmolen parken in de zee, er zijn golven, er is een aansluiting op het energienet, en je hebt foundations (de windmolens) om het aan vast te koppelen.
Darksteel83 @bamboe18 februari 2025 21:39
Die golven energie is zeker wel geprobeerd. Maar eigenlijk alles wat nuttig leek ging binnen 1 jaar stuk.

De UniWave 200 van Waveswell is het eerste succesvolle prototype dat een succes was. Maar dat is pas gelukt in 2022.
De UniWave 200 is een breaktrough omdat hij andersom werkt dan je zou verwachten.
Hij maakt duwt eerst lucht weg met een golf en wek je elektriciteit op met de lucht die er weer ingaat.
Dit systeem blijft wel heel.

Als je golf energie vergelijkt met windmolens en zonnepanelen loopt golf energie gewoon heel erg achter.
Wozmro @bamboe18 februari 2025 20:14
Het idee is goed maar de praktische uitwerking is moeilijk. De zee is geen vriendelijke omgeving.

De theoretische energie die je uit golven/eb vloed kan halen is waarschijnlijk al lang nauwkeurig berekend. Rekening houdende met min/max. En dit werd vergeleken met prijs van een mechanisch heel stevige installatie en het rendement er van.

Als het een no-brainer zou zijn dan had het er al lang gestaan, plaats genoeg, niet in het zicht, maakt geen lawaai,...
DataMan @bamboe18 februari 2025 21:04
Dat is geprobeerd, o.a. in het stroomgat van de Oosterscheldekering. Is failliet gegaan, economisch niet rendabel te krijgen.
Master Yoda 3 @Bruin Poeper18 februari 2025 17:24
Eens dat zo'n accu niet een oplossing is voor een meerdaagse periode, maar daarom bouw je die ook niet op die locatie.

Bij Vlissingen (Sloehaven) land de stroom van de windparken Borssele I t/m IV. Voor Nederwiek en IJmuiden Ver wordt bekeken of daar ook aangeland wordt (https://windopzee.nl/actu...rief-6/update-netten-zee/).
Een batterij daar plaatsen voorkomt (een gedeelte) curtailment van deze windparken als er weinig vraag is, of bijvoorbeeld veel wind op land/PV aangeboden wordt. Of als de 380kV Zuid-West verzadigd is, waardoor je die verbinding ook beter kunt benutten. Je kunt ook de kerncentrale van Borssele (voor zolang deze open blijft) of een toekomstige centrale gedeeltelijk bufferen, zodat je deze niet terug hoeft te regelen.
Je kunt ontladen bij de avondpiek (~17h - 20/21h), waardoor de gascentrales minder bij hoeven te springen.
Mathijs Kok @Bruin Poeper18 februari 2025 17:01
1400MWh voor 200.000 huishoudens. Geeft 7kWh per huishouden. Kan je 1 dag mee vooruit en dan is hij leeg.
Klopt, en toch denken de mensen die het plan bedacht hebben dat er een businessmodel voor is en dat het winstgevende investering zal zijn. Best wel slimme mensen besluiiten hierover, maar bruin poeper weet het beter?

Ik vind elke accu doe het stroomnet kan stabiliseren en 'overbodige' stroom kan opslaan een stap vooruit in de transitie die onvermijdelijk is.
Naafkap @Mathijs Kok18 februari 2025 17:35
Als die accu voor veel nevenschade en afval zorgt, is het nog maar de vraag of het goed is voor het milieu cq klimaat. Voor de winsten goed, tja, dat is een ander verhaal. Maar dat heeft dan weer niks met duurzaamheid te maken.
welvaartsbuik @Naafkap19 februari 2025 10:16
Een accu die daar gewoon staat, niemand nodig heeft voor zn werking en volledige gerecycled kan worden is een stuk beter dan een extra gascentrale als back-up hebben draaien. Die heeft 24/7 verbruik van gas, verbruiksmiddelen als vet, mensen die er moeten komen voor werk etc.

Toch een stuk beter! Vooral over de levensduur van zn project
Naafkap @welvaartsbuik19 februari 2025 10:46
Twee misvattingen:
- een accufarm kan niet volledig gerecycled worden. Recyclen is niet hetzelfde als circulair/hergebruik. Bovendien zorgt productie en fabricage voor substantiële milieu- en klimaatschade.
- een accupakket als deze is geen vervanging voor een gascentrale. De buffercapaciteit van dit apparaat heeft qua omvang niets te maken met de productiecapaciteit van een gascentrale.

We vergeten in ons enthousiasme kritisch te blijven kijken naar de feiten.
welvaartsbuik @Naafkap19 februari 2025 19:08
A. een accu farm kan voor 99% gerecycled worden, iets wat je niet gaat redden met gas centrales of vergelijkbare systemen.

De klimaat schade valt reuze mee als je naar de alternatieven kijkt. In het geval van dit project snel kunnen bijschakelen, iets waar normaal gascentrales voor worden ingeschakelt. Gas centrales worden juist vaak gebruikt in deze buffer rol omdat ze -relatief- snel kunnen schakelen. Een gas centrale bouwen en omhoog houden is echter een stuk slechter voor het milieu dan de batterij. Al helemaal als je over de levensduur kijkt.

We vergeten wel eens dat doomdenken en in het verleden blijven rondroeren je blik op de feiten doet vertroebelen. Hebben er wel meer last van.
NSG @Bruin Poeper18 februari 2025 15:32
Uit het bronartikel en specsheet maak ik op dat de accu’s 4 uur lang piekvermogen kunnen leveren en ontworpen zijn om meermaals per dag te kunnen opladen en ontladen.
YopY @Bruin Poeper18 februari 2025 16:08
Maar dat is niet de use case hiervan. Het zal nooit voorkomen dat dit ding als enige energiebron gebruikt wordt. Het is niet een plan B voor als de energiecentrales ermee ophouden, het is om pieken en dalen op te vangen (zonnepanelen overdag, waterkokers 's avonds).
Mr.Monk @Bruin Poeper18 februari 2025 18:44
Is genoeg om in de zomer 200k huizen in de nacht van stroom te voorzien.

Overdag volladen, snachts ontladen.
Prosperot @Mr.Monk18 februari 2025 20:33
leuk mss voor de zomer, maar wat doe je in de winter?
Wozmro @Prosperot18 februari 2025 22:05
Gemiddeld heeft zonnestroom anno 2025 in de wintermaanden evenveel opbrengst als 5 jaar geleden in volle zomer.

Eigenlijk is het heel simpel een kwestie van blijven panelen leggen.

Parkings, agri-pv, gevels, op water,... er is nog plaats genoeg.
Prosperot @Wozmro18 februari 2025 22:20
Gemiddeld, daar zit precies het probleem.
Vorige maand een aantal lange periodes zonder zon en wind gehad. Daar gaat geen batterijpark aan helpen.
Smons @Prosperot19 februari 2025 02:15
Laat perfect niet de vijand zijn van goed. Gewoon omdat er misschien een paar windstille winterdagen per jaar zijn waarbij zoiets niet zo veel helpt, neemt niet weg dat het over een heel jaar enorm veel helpt bij bijvoorbeeld piekbelastingen opvangen of op zonnige dagen stroom op te slaan voor een bewolkte dag daarna.
Prosperot @Smons19 februari 2025 10:36
Zelfs voor 1 hele dag, gaat dit ook weinig soelaas bieden, helaas.
Je hebt gelijk, alle beetjes helpen en voor balancering is dit ideaal. Maar voor dag (laat staat seizoens) overbrugging is de capaciteit veel te laag.
welvaartsbuik @Prosperot19 februari 2025 10:17
In de winter is er meer wind.
Wozmro @Mr.Monk18 februari 2025 20:17
Je kan batterijen zelfs tegelijk opladen en ontladen.

24/24 'druppelladen' om dan een paar uur per dag echt piekvermogen te leveren.

Ik heb de indruk mensen niet goed kunnen inschatten welke gigantisch rendementsverbetering dit is ten opzichte van alternatieven zoals gascentrales.

Dat 'zoveel huishoudens'-gedoe is totaal naast de kwestie.

[Reactie gewijzigd door Wozmro op 18 februari 2025 20:18]

JPK1960 @Bruin Poeper19 februari 2025 09:23
Zeer frustrerend, dit soort reacties van het kaliber 'het glas is half leeg'. Verder mag het 'huishoud-equivalent' wat mij betreft verder achterwege blijven. En tenslotte: Met de huidige ontwikkelingen qua accu-techniek worden dergelijke initiatieven steeds waardevoller.
Dlsruptor 18 februari 2025 14:55
In de podcast 'De Technoloog' spraken ze eens van enorme accu's die als ze vol waren de extra energie omzette in waterstof, die vervolgens opgeslagen kon worden. Ik had wel verwacht deze technologie terug te zien in dit nieuwsbericht maar helaas :(
Tortelli @Dlsruptor18 februari 2025 15:05
Een waterstofplant opzetten die je 5, 10 of desnood 20% van de tijd gebruik is financieel gewoon niet haalbaar. Groene waterstof ljikt financieel niet erg interessant te zijn, daarom gaan de meeste projecten ook niet door (o.a. het financieel dagblad had daar recent een heel artikel over: https://fd.nl/economie/15...uur-en-is-de-hype-voorbij).
Conclusie: de verwachtte prijsdaling lijkt niet uit te komen, daarom trekken een hoop partijen de stekker eruit.

PS: ik ben absoluut niet tegen waterstof, denk alleen dat de maatschappij niet bereid is een factor ~2 te betalen voor energie.

[Reactie gewijzigd door Tortelli op 18 februari 2025 15:09]

Cereal @Tortelli18 februari 2025 15:10
@Dlsruptor z'n opmerking gaat over de battolyzer: https://www.tudelft.nl/20...el-stroom-op-als-voorheen

Vroeger waren er batterijen die als ze vol waren het gevaarlijke waterstof produceerde als er doorgeladen werd. Nu gebruiken ze dat als wenselijk bijproduct. Een mooi en veelbelovend product.

Ze zijn nog niet in staat de schaal te leveren die Tesla wel kan met hun megapacks.

Interessante podcast inderdaad:
https://www.bnr.nl/podcas...terij-die-waterstof-maakt
TWyk @Tortelli18 februari 2025 15:51
Als we voldoende groene stroom opwekking hebben dan zal er 50%-70& van de tijd een overschot aan groene stroom zijn. En dan is er dus wel degelijk een business case voor een waterstoffabriek. Het gaat echter om het vinden van het marginale punt waarop de fabrieken nog net genoeg rendement halen om de kosten eruit te halen met een kleine marge. Zoveel fabrieken kun je bouwen.
Wat je uiteindelijk nodig hebt zijn hooggeautomatiseerde waterstoffabrieken die vrijwel automatisch kunnen opstarten en grotendeels remote kunnen worden gemonitord.
Mathijs Kok @TWyk18 februari 2025 17:15
Als we voldoende groene stroom opwekking hebben dan zal er 50%-70& van de tijd een overschot aan groene stroom zijn. En dan is er dus wel degelijk een business case voor een waterstoffabriek.
Op dit moment moet stroom gratis zijn om een dergelijk fabriek te kunnen laten werken zonder verlies. In West Europa in zijn geheel is dat maar een paar dagen per jaar. Een situatie waarbij dat van een paar dagen naar 70% is lijkt me uitgesloten.
batjes @TWyk18 februari 2025 16:18
Als, een hele grote als.

Er zijn nu kleine momenten in de zomer waarbij we meer elektriciteit opwekken dan we gebruiken door groene stroom. Maar dit is in hele uitzonderlijke situaties en op zijn best maar enkele uren per jaar.

Tennet buldert nu naar buiten dat de groei in Windenergie op zee bijna volledig stil is komen te liggen, nadat Tennet miljarden geïnvesteerd heeft, want niet rendabel.

Ondertussen is 70% van onze groene stroom nog altijd uit biomassa, wel letterlijk heel groen door (oer)bossen in de ovens te gooien om aan onze energiebehoefte te voldoen.

Maar dit is slechts elektra, wat maar een fractie is van het totale energieverbruik dat we als land hebben.
MSalters
@batjes18 februari 2025 16:26
Onzin.

Zon is 20% van alle elektriciteit, wind van land 15%, wind van zee 13%, en biomassa komt daar nog achter met 6%. Alleen al zon is dus drie keer zo groot als biomassa. En dan heb ik het nog niet over de oerbos-onzin.
batjes @MSalters18 februari 2025 16:38
Dan is dat heel hard gegaan in 2 jaar tijd
https://longreads.cbs.nl/...ie-halen-we-uit-biomassa/
https://www.cbs.nl/nl-nl/...derland-2023?onepage=true

Onzin, next time sources pls, kthxbai

Oeh en even een oerbos bron:
https://www.geenstijl.nl/...rwoesten-van-bos-goed-was

Ik zie uw bronnen graag tegemoet.

[Reactie gewijzigd door batjes op 18 februari 2025 16:41]

MSalters
@batjes18 februari 2025 16:42
Ik zal je eigen source gebruiken dan, om je onzin aan te tonen: je eerste link geeft al aan dan maar 7% van de biomassa voor elektriciteit gebruikt werd (in 2020, 5 jaar geleden). Als jij vervolgens claimt dat 70% van de groene stroom uit biomassa komt, dan heb je duidelijk je eigen bron niet gelezen.

[Reactie gewijzigd door MSalters op 18 februari 2025 16:43]

MacGyverNL @batjes19 februari 2025 02:14
Zou het kunnen dat je elektriciteitsopwek en totaal energieverbruik door elkaar haalt? Want het was inderdaad lange tijd zo dat biomassa de bulk van ons hernieuwbare energieverbruik was, en nu nog steeds de grootste component is (maar wind en zon samen komen inmiddels echt ruim boven biomassa uit). Dat staat inderdaad in je tweede bron.

Maar dan tel je dus de inzet van biomassa voor dingen die níet elektriciteit zijn mee; en dat is bij zon en wind géén component. Wat óók in de tweede bron staat:
In 2023 lag de bruto genormaliseerde binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit op 47 procent van het elektriciteitsverbruik. In 2022 was dit 40 procent. Deze groei wordt veroorzaakt door meer elektriciteitsproductie uit wind en zon.

De opwekking van hernieuwbare elektriciteit vindt vooral plaats met windmolens; ze verzorgen iets minder dan de helft van de totale productie. In 2023 was de genormaliseerde productie van de windmolens 23 procent van het Nederlandse stroomverbruik. De bijdrage van binnenlandse zonnestroom aan de Nederlandse stroomvoorziening is in 2023 opnieuw gegroeid en kwam uit op 17 procent. De genormaliseerde elektriciteitsproductie uit biomassa is juist met 14 procent gedaald in 2023. Hiermee levert biomassa een bijdrage van 6 procent aan de totale stroomvoorziening. Een kleine bijdrage wordt geleverd door waterkracht; dit was in 2023 ongeveer gelijk aan 2022.
Ik zie dus niet echt hoe je uit deze bronnen kunt concluderen dat biomassa gebruikt wordt, of werd, om 70% van onze groene stroom op te wekken.
Kaastengel @batjes18 februari 2025 23:37
Tennet is de netbeheerder, die legt alleen kabels naar windparken op zee. Het maakt hun dan ook niet uit of het 'rendabel' is, maar of het moet ja of nee.
willieverhoef @Tortelli18 februari 2025 15:11
In dit geval denk ik dat financieel haalbaar ondergeschikt zou moeten zijn.
Voor langdurige overbruggen zoals zomer en winter is waterstof op dit moment een redelijke oplossing. Dus zou dit gewoon geprobeerd moeten worden.
Mathijs Kok @willieverhoef18 februari 2025 17:19
In dit geval denk ik dat financieel haalbaar ondergeschikt zou moeten zijn.
Voor langdurige overbruggen zoals zomer en winter is waterstof op dit moment een redelijke oplossing. Dus zou dit gewoon geprobeerd moeten worden.
Waarom iets proberen waarvan je met onderzoek weet dat het nooit goed zal werken? Wil jij echt een hogere stroomrekening zodat Eneco het 'proberen' kan?

Waterstof heeft zijn rol, maar er is niemand die er wat van weet die het als een opslag ziet voor langdurig overbruggen. Natuurkunde staat het gewoon niet toe. Te duur om fabrieken te maken, veel te duur in gebruik.
cold_as_ijs @willieverhoef18 februari 2025 16:20
Maar als jou stroomprijs 10x hoger ligt in de winter dan nu het geval is dan nu het geval dan lijkt me dat je er ook heel anders over gaat denken. En dan hoeven nog niet eens te beginnen over het gebruiken van het huidige gasnetwerk om 's winter te stoken.
Vergroening is leuk, als je het kan betalen. Genoeg NL'ers die nu al moeite hebben met de prijzen
Puff_Uncle @Tortelli18 februari 2025 15:54
waterstof plant is ook net goedgekeurd door TotalEnergies en een andere partij
B Tender @Dlsruptor18 februari 2025 15:00
Je kunt niet elk proefballonnetje over energie van elke podcast over energie in elk nieuwsartikel over energie trug laten komen lijkt me.

Het artikel zegt vooral 'dit gaan ze dan en dan daar en daar bouwen' en niet 'en technologie A en B en C en X en Y en Z die ooit ook heel veelbelovend klonken in een podcast bouwen ze niet'. En gelukkig maar, anders werden artikelen wel erg lang.

Het zou natuurlijk relevant zijn om dit idee in dit artikel te benoemen als dit ook werkelijk gebouwd zou worden (of overwogen wordt/werd om te bouwen) in Vlissingen, maar ik maak niet op uit je post dat dit aan de orde is.

[Reactie gewijzigd door B Tender op 18 februari 2025 15:03]

Dlsruptor @B Tender18 februari 2025 15:05
Zo bedoel ik het ook niet. Natuurlijk er pas over spreken als het relevant is, maar ik had verwacht dat ik deze technologie al eerder terug zou zien in bijvoorbeeld dit artikel. Het bestaat wel al trouwens, ze testen ermee op Rotterdam haven.

Het is al een wat ouder artikel, en er zijn meer recente artikelen maar deze legt het mooi uit:
https://www.portofrotterd...n-waterstoffabriek-in-een
RocketKoen @Dlsruptor18 februari 2025 16:09
Waterstof geeft een extreem slecht rendement als je het gebruikt om stroom op te slaan. Denk aan 30%. Terwijl een accu 85% haalt.

Het is technisch heel goed mogelijk. Maar het is gewoon economisch onhaalbaar.

Als de batterij te klein is kun je beter nog een batterij kopen.
MSalters
@RocketKoen18 februari 2025 16:23
Het rendement van stroom weggooien is 0%. 30% is prima, want de momenten waarop je batterij vol is zijn toch de momenten waarop stroom ongeveer gratis is (veel wind in het weekend). Wat je niet wil, is een dure electrolyzer die er nog de laatste % probeert uit te persen, want die euro's verdienen zich niet terug.
B Tender @MSalters18 februari 2025 16:47
Het rendement van stroom weggooien is 0%. 30% is prima,
Dat is wat kort door de bocht. Je moet de 'waarde' van de stroom die anders weglekt weten, en weten wat zo'n waterstofinstallatie kost. Kortweg: wat kost het en wat levert het op.

Als je je de stroom die zo'n waterstofinstallatie opvangt/opslaat (dagelijks) kunt verkopen voor EUR 10.000 en die installatie vergt een initiële investering van een schamele EUR 60.000.000 die 15 jaar meegaat met aanvullende operationele kosten van EUR 500 per dag dan heb je al een zéér problematische business-case.

Mijn getallen zijn geheel uit de lucht gegrepen, maar ik tracht te illustreren dat '30%' niet per definitie prima is.

[Reactie gewijzigd door B Tender op 18 februari 2025 16:49]

Kaastengel @MSalters18 februari 2025 23:42
In principe wordt er natuurlijk geen stroom weggegooid, want het net moet altijd ongeveer in balans blijven (wel wind en zon afgeschakelt). Er zijn wel veel uren waar de stroom bijna gratis is (uit mijn hoofd zo'n 400 uur op de spotmarkt vorig jaar), maar blijkbaar is dat nog steeds niet interessant genoeg om waterstof te maken helaas.
TWyk @RocketKoen20 februari 2025 11:16
Het rendement is sterk afhankelijk van hoe je het waterstofgas gebruikt en 30 procent is wel erg negatief.

Potentieel kan je waterstofgas rond de 80% efficiëntie produceren (en die efficiëntie kan nog omhoog) en met vrijwel 100% efficiëntie weer hergebruiken in bijvoorbeeld een centrale verwarmingsinstallatie..
De totale roundtrip efficiëntie komt dan op 70%-75% (met opslag verliezen)

De negatiefste efficiëntie wat je kan nu met moderne middelen nog kan doen is waterstof produceren aan 75% en dan in een moderne elektriciteitscentrale aan 60% efficientie omzetten naar stroom. Dan kom je uit eindelijk op zo'n 40% efficiëntie met opslag/compressie verliezen.
Maar in de winter kan je het rendement van een elektriciteitscentrale nog verhogen als je de restwarmte kan gebruiken in een warmtenet of zoiets en waterstof wil je juist in de winter gebruiken!!

Dus tussen de 40% efficiëntie en 75% efficiëntie is haalbaar en er is nog meer potentie als de productie efficiëntie van waterstof nog boven de 80% toeneemt

[Reactie gewijzigd door TWyk op 20 februari 2025 11:19]

RocketKoen @TWyk20 februari 2025 19:38
Ik heb het over elektriciteit naar elektriciteit.
Als je warmte wilt opwekken van elektriciteit kun je dat veel beter met een warmtepomp doen. Niet door waterstof te verbranden. Tenzij je TATA heet en een paar duizend graden nodig hebt dan...

En het grootste deel van de inefficiëntie die je mist is de opslag van waterstof. Het is immers de bedoeling om als energieopslag te dienen. Dus je wilt het niet meteen gebruiken voor iets anders. Je wilt het een paar uur, dag of maand opslaan.

Waterstof is letterlijk het lichtste element op aarde. Om het op te slaan zonder meteen heel Rotterdam (weer) plat te gooien en vol te gooien met opslagtanks heb je 2 opties. Of onder hoge druk opslaan (paar honderd bar) of de waterstof vloeibaar maken (-253°C). Beide opties kosten enorm veel energie. Hierdoor is het rendement belabberd.

[Reactie gewijzigd door RocketKoen op 20 februari 2025 19:39]

TWyk @RocketKoen21 februari 2025 21:11
Je kunt de waterstof met 80-100 bar ondergronds opslaan in een gasveld (zoals we nu doen met aardgas of bij een verbruiker in een grote bovengrondse opslag zoals de LNG gate. Dat hoeft dan echt niet met een paar honderd bar en vereist daarom ook veel minder energie.
RocketKoen @TWyk23 februari 2025 07:59
Zoek eens op waar de L in LNG voor staat.

En ook 100 bar kost een hoop energie die je nooit meer terug krijgt.

Plus dat je niet zomaar waterstofgas kan opslaan in een gasveld. Waterstof is een veel kleiner molecuul. Met een beetje pech brand je een hele provincie plat.
TWyk @RocketKoen24 februari 2025 09:55
De energie kosten van compressie zijn veel kleiner dan je misschien denkt:
https://www.hydrogen.ener...rogen_gas_compression.pdf
En voor langdurige opslag is veel minder compressie nodig dan men vaak denkt.
Daarom is ondergrondse opslag ook veilig.
Omdat je het opslaat met dezelfde druk als het aardgas.
D-dark @Dlsruptor18 februari 2025 15:53
Zie dit meer als een grote thuisbatterij.
Op de plek waar veel stroom vanuit een windmolenpark binnenkomt wil je de overschotten tijdelijk opslaan.
Die kan je dan later leveren op piekmomenten.

Het is efficiënter om dat bij de bron te doen waar alles aan land komt.
En wat waterstof betreft, dat is ook een optie maar meer voor later als je echt regelmatig overschotten hebt die je niet rechtstreeks kan gebruiken.
Dan kan je een electrolyser rendabel langere tijd laten werken. Voor een paar uur per dag zet dat geen zoden aan de dijk.
YopY @Dlsruptor18 februari 2025 15:55
Tsja, speculatie uit een podcast is niet hetzelfde als realiteit. Waterstof uit 'overgebleven' energie zal in een andere locatie verwerkt worden, maar dat kan alleen uit als er veel overgebleven en dus goedkope energie is. Ik ben er vrij zeker van dat er andere bedrijven zijn die al eerder op die "spot market" zouden gaan springen, zoals datacenters.
Jazco2nd @Dlsruptor19 februari 2025 01:10
Dat zou echt enorm zonde zijn van je reeds in accus opgeslagen energie. Waterstof is namelijk helemaal geen goede energie drager. Je raakt dus enorm veel energie kwijt. En nee dat lost een toekomstige innovatie niet op, is gewoon puur natuurkunde.
Waterstof is echt alleen goed voor de gasboeren zoals Shell. Die kunnen elektrificatie niet gebruiken en passen een onvoorstelbaar machtige lobby toe om het zo lang mogelijk uit te stellen en waterstof te pushen.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 19 februari 2025 01:10]

Marve79 18 februari 2025 15:06
Accutechnologie gaat zo snel. Tegen dat dit klaar is is de techniek al verourderd. 350 miljoen in het putje. En het is niet dat we al zoveel plek hebben hier.
bantoo @Marve7918 februari 2025 15:08
In welke wereld gaat de accutechniek snel? De energiedichtheid van een park als dit is extreem hoog, ik weet niet waar jij hier een ruimtegebrek voorziet?
MnrWouterZ @bantoo18 februari 2025 15:27
Door massaproductie daalt de prijs van accu's snel. Dat maakt het timen van een dergelijk grote investering best lastig.
YopY @MnrWouterZ18 februari 2025 16:04
Maar die prijsdaling is voorspelbaar; als ik wat grafieken opzoek is de prijsdaling redelijk afgevlakt sinds ~2019.
Smons @YopY19 februari 2025 02:30
Ik vind een daling van ongeveer 40% over 5 jaar niet heel afgevlakt, zeker als je meeneemt dat er rond 2022 een flinke stijging was in de kosten van grondstoffen en energie, dus het zou mij niks verbazen als de komende jaren de prijs met zo'n 20% per jaar omlaag gaat, als het niet meer is.
Mathijs Kok @MnrWouterZ18 februari 2025 17:06
En daarom neem je dit soort besluiten ook niet in de kroeg op vrijdagmiddag. De ondernemers die dit bepalen zijn niet gek, die weten best hoe het werkt. Ik durf te zeggen dat ze er meer van weten dan wie hier ook!

De sterke commentaren hier zijn daarom altijd wat komisch. Alsof de bij Eneco dit lezen en zich dan voor het hoofd slaan en roepen dat ze de volgende keer eerst een panel tweakers zullen raadplegen.
marzman95 @Marve7918 februari 2025 15:15
Dus omdat de technologie volgens jou te snel gaat, is het volgens jou zonde om de investering te doen? Je koopt toch ook niet elk jaar een nieuwe telefoon, PC of auto omdat de technologie zich ontwikkeld?
YopY @marzman9518 februari 2025 16:04
Nee juist niet, waarom zou ik nu een nieuwe iphone kopen als die nagenoeg hetzelfde is als de vorige generatie? (zeg ik al sinds de iphone 4...)
GoldenSample @YopY18 februari 2025 17:12
Dus jij hebt nog een iPhone 4 begrijp ik? En als je geen telefoon hebt, maar wel nodig, koop je dus maar niks?

Een stationaire accu is geen accu die cutting edge technologie heeft als het om energie of vermogens dichtheid gaat maar juist geoptimaliseerd is voor energieopslagcapaciteit/kosten.
Tintel @Marve7918 februari 2025 15:19
En die techniek gaat zo snel omdat er relatief veel geld in wordt gepompt.... zoals die 350 miljoen.... :Y)
Loy @Marve7918 februari 2025 15:51
Als het nu nuttig is, is het niet door het putje. Als je een jaar wacht is er weer wat beters dat over dan een jaar beschikbaar is en heb je wel nog steeds geld op de bank maar nog steeds geen accu. Blijkbaar kan nu de 'business-case' uit, dus nu kan dat geld al gaan renderen. Wie weet is over een jaar de business-case minder omdat er meer batterijen actief zijn
watercoolertje @Marve7918 februari 2025 16:05
En het is niet dat we al zoveel plek hebben hier.
Meer dan de helft van Nederland is voor landbouw, er is dus nog ruimte zat :)
Tegen dat dit klaar is is de techniek al verourderd.
Zolang het rendement positief is maakt dat eigenlijk niks uit.

Diezelfde smoes hoor ik al 25 jaar over zonnepanelen en daardoor hebben mensen na 20 jaar wachten soms nog steeds geen panelen die ze anders al 4x terug hadden kunnen verdienen (en dus 4x hun inleg er al uit kunnen hebben) :+
Jazco2nd @Marve7919 februari 2025 01:16
We hebben echt verschrikkelijk veel plek aangezien met afstand grootste deel van het land bedenkt is met landbouw/veeteelt. 60% van de veeteelt naar Azië gaat en een groot deel van landbouw weer bedoelt is voor die veeteelt..
Zolang het gros van het EU budget ook weer naar vee/melk industrie gaat.. gaat dit ook niet veranderen. En doen we dus maar alsof het land te klein is.. en alsof landbouw en weilanden "mooie natuur" zijn.. die we niet willen aantasten met windmolens en woonwijken of misschien een groot bos.
Audione0 18 februari 2025 14:52
Nou, hoppa, en gelijk opschalen op woonwijk niveau
Alxndr @Audione018 februari 2025 15:15
Als die render klopt gaat het m.i. over een bijzonder kleine footprint, als ik snel tel kom ik op zon 100 containers, dus 1 container = 2000 woningen wat een behoorlijke wijk is.

En als we de kosten doorrekenen komt dat op nog geen 2000 euro per woning, dat verdien je zo terug met een beetje slim handelen?
cadsite @Alxndr18 februari 2025 15:37
Tot iets te veel mensen beginnen te handelen, dan is het handelen waardeloos geworden.
BlaDeKke @cadsite18 februari 2025 16:07
Ik zie het ook niet gebeuren op grote schaal.
bitflusher @BlaDeKke18 februari 2025 21:24
De schaal is bij de windmolens. Deze worden nu een paar uur uitgezet bij teveel wind. Als je ze kunt laten draaien en de energie opslaat heb je gratis stroom als er een paar uur later een tekort is.

Hiermee vang je een deel van de gascentrales op die niet hoeven te draaien. Martien Visser tegenwoordig op bluesky ipv twitter betekent regelmatig uitgespaarde hoeveelheden gas.
BlaDeKke @bitflusher19 februari 2025 09:34
Wij hadden het op het handelen van stroom als particulier.

En of grote chemische batterijen de beste keuze is voor energie opslag in de toekomst. Ik ben al heel benieuwd hoe het er de komende 30 jaar eruit gaat zien als al de huidige zonnepanelen hun dienst hebben bewezen.

Het is niet omdat het werkt en omdat het schaalt dat het daarom de beste keuze is. Op vlak van effectief werken aan het milieu zitten we in een neerwaartse spiraal. Veel projecten die enkel dienen om een paar mensen hun zakken te vullen. Veel projecten om ons geweten te sussen waardoor het een averechts effect heeft op ons consumeren. Veel projecten die op papier goed werken maar in de praktijk niets opleveren.

En maar smijten met tijd, geld en resources in de domste ideeen. Wat wetenschap? Neeeuh, smijten met alles wat je hebt richting een muur op zoek naar wat lijkt te plakken.

Het enige dat zeker is: morgen verbranden we meer fossiele brandstof dan vandaag.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 19 februari 2025 09:44]

YopY @Alxndr18 februari 2025 16:00
Ja ik zat er ook naar te kijken, als dat zo compact is dan kan het nog vele malen opgeschaald worden, en/of veel meer van dit soort parken kunnen op veel plaatsen neergezet worden om zo lokaal energie van bijv. zonnepanelen op te slaan.

Zou het ook makkelijk de hoogte in kunnen of zit je dan met stabiliteit / gewicht / warmte?
Mathijs Kok @YopY18 februari 2025 17:10
Zou het ook makkelijk de hoogte in kunnen of zit je dan met stabiliteit / gewicht / warmte?
Uit veiligheidsoverwegingen zullen ze dat niet doen. Daarom is er ook twee meter tussen de containers.
MSalters
@Alxndr18 februari 2025 16:29
Het scheelt vooral dat je dan de wijktransformator niet hoeft te verzwaren.

Alleen, onze overheid heeft weer eens teveel regeltjes. Dit is een kwestie van één wetje aannemen die expliciet toestemming daarvoor geeft, maar daar zitten we al jaren op te wachten.
GoldenSample @MSalters18 februari 2025 17:19
'1 wetje aannemen'. Je snapt dat de scheiding van Netbeheerder en Energie leverancier de basis is voor onze huidige electriciteitsmarkt? Met een snel, vlug, vlug '1 wetje' regel je dit niet fatsoenlijk, tenzij je minister Faber bent natuurlijk.

Dat de Nederlandse overheid al ruim een decenium heeft liggen slapen is volledig waar. Helaas is dit vooral een resultaat van kortetermijn navelstaren waar vooral partijen die hard roepen over 'te veel regeltjes' en graag naar 'de EU' wijzen debet aan zijn (oa. De VVD wilde jaren lang vooral zo hard mogelijk de knoet op Netbeheerders zodat industrieel Nederland een paar eurotjes extra winst lijden maken). Korte termijn actionisme is exact hoe we hier beland zijn.

Dus JA dat een netbeheerder ipv netverzwaringen geen batterijen mag bouwen moet urgent veranderd worden maar nee dit is niet 'even' 1 wetje.

Ter referentie; werk in een industrië bij een commerciële werkgever waar congestie 1 v/d grootste/urgentste problemen is.
bantoo 18 februari 2025 15:07
Knap hoe goedkoop dit soort accuparken zijn ondertussen, 4 watt per euro als ik even snel reken.
L-VIS @bantoo18 februari 2025 15:39
Ja en als ik reken met 20cent/kWh en 2 keer ontladen en 2 keer opladen per dag levert dit park dus 204 miljoen aan omzet. Even los van de dagelijkse kosten die gemaakt worden, dit kan dus binnen 2 jaar worden terug verdient... Maar goed laat het desnoods 7-8 jaar zijn met OPEX en onzekerheden in wind en zon. Dan is het nog steeds een goede investering.
YopY @L-VIS18 februari 2025 16:02
Hoe kom je aan die 20 cent / kWh? Het is een opslag, onderdeel van de infrastructuur, geen generator / inkoop/verkoop.

Maar het zal zichzelf wel terugverdienen mettertijd, hopelijk ook de prijs van electriciteit helpen stabiliseren en het weer aantrekkelijker maken om zonnepanelen te hebben.
L-VIS @YopY18 februari 2025 16:11
Dikke duim :-)
Ze verkopen die stroom toch? Daarbij kunnen ze misschien afspraken met met de windparken dat als er weinig vraag is om met lage prijzen (of negatieve) de stroom op te slaan in de accu. Zo kan het windpark er nog wat aan verdienen tijdens de negatieve prijzen op de markt. En de beheerder van het batterijpark kan die weer doorverkopen. Precies wat ik dus zeg:
Energiebedrijf Eneco zal de batterij gaan gebruiken om vraag en aanbod op de energiemarkt te balanceren.
fruitbakje @L-VIS18 februari 2025 17:28
Bedoel je €0,20 per kWh als consumentenprijs? Tegenwoordig is dat meer richting de €0,30 al toch (50% verschil)? En het meeste daarvan is belasting (en ook nog transportkosten).
De marktprijs waar ze die stroom mee verkopen is gemiddeld eerder €0,10, of minder. Maar wat @YopY ook probeert te zeggen, dat kost het laden van het park dus eigenlijk ook. Je omzet is dan wel wat jij berekent (maar dan met die €0,10 ipv €0,20), maar die
Even los van de dagelijkse kosten die gemaakt worden...
zijn dus aanzienlijk. Op het juiste moment kopen en verkopen kan inderdaad behoorlijk wat opleveren, maar die mogelijkheid (een groot prijsverschil tussen inkoop en verkoop) is er misschien niet elke dag, laat staan 2x per dag. Die omzet zegt dus niet zoveel over de winst in dit geval ;).
Daarbij kunnen ze misschien afspraken met met de windparken dat als er weinig vraag is om met lage prijzen (of negatieve) de stroom op te slaan in de accu.
Als ik de persberichten zo lees (o.a. dat ze gebruikmaken van een oude aansluiting van een kolencentrale), ga ik er van uit dat ze gewoon los van alle producenten gaan acteren. Je kan allemaal aparte contracten maken met leveranciers (of dat nou de windparken Borssele zijn, waar Eneco ook in zit overigens, of de kerncentrale), en zo buiten de reguliere energiebeurs van TenneT dingen gaan doen, maar dat maakt het voor iedereen vrij ingewikkeld. Het gebeurt wel eens hoor. Al heb je het meestal over de GvO's dan.
Mufasa will rely solely on revenues from the various Dutch power markets
Oh ik heb nog gelijk ook ;)
JeroenNietDoen 18 februari 2025 15:22
Wat ik dan vreemd vind is dat Eneco vervolgens het beheer gaat doen. In Zeeland is Delta de energieleverancier. Delta is ook vooral betrokken bij veel van de windparken en veel betrokken bij andere energie- en duurzaamheids projecten. Waarom zijn zij niet hiervoor aangesloten :? Van Eneco weten we dat ze het vooral zo zullen manipuleren dat ze er maximaal geld aan verdienen. Een grotere hufter onder de energieboeren dan Eneco is er niet.
migjes
@JeroenNietDoen18 februari 2025 15:48
delta is een energie leverancier in Nederland, maar niet gebonden aan zeeland.
iedereen in zeeland kan een contract afsluiten een andere leverancier.
en iedereen in Nederland kan een contract afsluiten met delta.

dus of eneco of delta dit doet dat maakt geen zak uit.
(verder eneco hufters, jep stiekem zijn ze zeker.)
L-VIS @JeroenNietDoen18 februari 2025 15:41
Delta is netbeheerder, Eneco is leverancier. Netbeheerders zijn wel gebonden aan de wet om zulke investering te doen.
Ah dat was ooit zo... Dat is nu Stedin.

[Reactie gewijzigd door L-VIS op 18 februari 2025 15:54]

ronin7 @JeroenNietDoen19 februari 2025 08:44
Lion is meer een projectontwikkelaar, daarna wordt er naar een andere partij gezocht dat mag opereren op de energiemarkt, zoals Eneco. https://www.tennet.eu/nl/...nsverantwoordelijken-brps
artslart 18 februari 2025 16:00
Het zou interessant zijn om te zien wat de investering van € 138,75 per huishouden per jaar concreet doet voor de leveringszekerheid van de elektriciteit (uitgaande van een levensduur en financiering van 20 jaar, annuïtair tegen 5% rente).
Bruin Poeper @artslart18 februari 2025 16:36
Bij gaslicht (2300kWh/jaar) zijn de leveringskosten ca €0,15/kWh = €345/jaar.
De overheidsheffingen €0,123/kWh = €283/jaar.

De afgeschaafde pieken zullen wel iets opleveren, stel 5% op €345 = €17/jaar
De Overheid of het energiebedrijf zal die €138,75/jaar wel meer gaan heffen omdat deze energiebesparing nu eenmaal geld kost. Het is wel ruimschoots meer dan de helft van mijn hele stroomrekening wat er dan bij komt...

Voor de leveringszekerheid help het niets, naar mijn mening. Na 4 uur is het afgelopen, dus uiteindelijk toch de fossiele centrale nodig.
Misschien kunnen ze er ergens een gascentrale die ze anders voor nood aan zetten mee uitsparen.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 18 februari 2025 16:57]

_Gekkie_ 18 februari 2025 16:52
Heerlijk. Reminds me of het plan van Australie om (langer geleden) de brownouts te voorkomen dmv dezelfde opzet: groots inzetten op Tesla Megapacks (https://www.teslarati.com...pack-150mw-300mwh-system/) en dat werkt ook nog s: https://neoen.com/en/news...ces-in-western-australia/

Het doel is hiet anders wellicht, maar ik vind het goed!
Bruin Poeper @_Gekkie_18 februari 2025 17:09
In Australie/tropen is het veel logischer/effectiever om zonneënergie te gebruiken.
Hun willen koelen als de zon schijnt.
Bij ons is dat niet zo nodig.
Bijntje 18 februari 2025 16:12
Zover ik weet is Tesla Energy geen dochter onderneming van Tesla EV maar beide gewoon Tesla onderdeel.
royaljoop 18 februari 2025 16:34
Hmm, 1400 mWh voor m€ 350 dat is iets van € 250/kWh.
Dat is niet voordelig dan een standaard thuis accu op dit moment.
Lijkt mij nationaal gezien beter om wat kleinere projecten op strategische plaatsen neer te zetten.
Als hier iets misgaat (per ongelijk of express) valt er behoorlijk wat uit en het helpt maat ten dele de netcongestie terwijl een decentrale invulling zowel het risico als netcongestie verkleinen.

Omzetten in waterstof is zonde, dat kun je beter direct doen als het opgewekt wordt ipv via deze accu's want dat geeft vast iets van 85% verlies op, schat ik.

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