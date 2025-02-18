Haven van Vlissingen krijgt accuproject van 1400 megawattuur

In de haven van Vlissingen wordt een van de grootste accuprojecten in Europa gerealiseerd. De opslagcapaciteit van de accu's is 1400 megawattuur en het vermogen is 350 megawatt, wat genoeg energie moet zijn voor meer dan 200.000 huishoudens.

De accu's komen in Vlissingen te staan vanwege de nabijgelegen windparken. Het project moet over twee jaar klaar zijn en heeft een financiering van meer dan 350 miljoen euro, meldt Solar Magazine. Lion Storage, een Nederlands bedrijf dat energieopslagsystemen ontwikkelt, is de initiatiefnemer van het project. Het bedrijf gaat voor het project, dat de naam Mufasa heeft, gebruikmaken van Megapack 2 XL-accu's. Dat zijn grootschalige energieopslagsystemen van Tesla Energy, een dochterbedrijf van EV-fabrikant Tesla.

In totaal worden er 372 Megapack 2 XL-accu's geplaatst, die vanaf de eerste helft 2027 in gebruik kunnen worden genomen als het project op tijd is afgerond. Energiebedrijf Eneco gaat de levering van de energie uit het accuproject regelen.