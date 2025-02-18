Overkloksoftware OCCT komt naar Linux en de Steam Deck

OCCT is vanaf nu beschikbaar voor Linux-gebruikers en op de Steam Deck. De Linux-versie van de software bevindt zich nog in alfa en is enkel toegankelijk voor Patreon-supporters. 'Binnenkort' volgt een algemene release voor iedereen. De software komt ook naar de Steam-winkel.

OCCT, wat staat voor OverClock Checking Tool, is software die wordt gebruikt om de stabiliteit van een systeem te testen, vooral bij overklokken. De tool voert intensieve stresstests uit op de cpu, gpu en het geheugen om mogelijke instabiliteiten en hardwareproblemen op te sporen.

De software was tot nu toe alleen voor Windows verkrijgbaar. De nieuwe Linux-versie van OCCT biedt volgens maker OCBASE dezelfde functionaliteit als de Windows-variant. Daaronder horen temperatuur- en spanningsmetingen en de mogelijkheid om hardware onder druk te zetten om stabiliteitsproblemen op te sporen.

Momenteel is OCCT voor Linux alleen in alfa toegankelijk voor Patreon-supporters. Een publieke release volgt 'later dit jaar'. De tool is nu ook te gebruiken op de Steam Deck via de desktopmodus. Volgens de makers werkt de Linux-versie op veel verschillende distributies, zoals distro's die gebaseerd zijn op Debian of Arch. Patreon-supporters kunnen de software vanaf nu downloaden en installeren via de OCCT-website.

De ontwikkelaar kondigt verder aan dat de software binnenkort via de Steam-winkel zelf wordt aangeboden, wat automatische updates mogelijk maakt. Bovendien kunnen Steam Deck-gebruikers de tool dan installeren zonder de SteamOS-interface te verlaten. Wanneer OCCT naar Steam komt, is overigens nog niet bekend.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 13:30 40

18-02-2025 • 13:30

40

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Reacties (40)

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himlims_ 18 februari 2025 13:36
linux tools in overvloed, eentje die het 'allemaal' samenbrengt heb ik dus zo ver nog niet gezien;
- https://github.com/DavidS95/Smokeless_UMAF (amd)
- https://github.com/cyring/CoreFreq (CPU klok)
- https://github.com/ilya-zlobintsev/LACT (persoonlijke voorkeur)
- https://github.com/Lurkki14/tuxclocker
- https://github.com/brndnmtthws/conky (hippe weergave van jouw tweakes/temps/sensors)
Hardfreak @himlims_18 februari 2025 13:49
Nog eentje voor het lijstje

https://github.com/amanusk/s-tui

Heb hem onlangs ontdekt en uitvoerig gebruikt om throttling issues te onderzoeken op mijn Dell laptop.
410Gone @Hardfreak18 februari 2025 14:04
Ah, kijk die kende ik nog niet!
Thanks! :)
Mailootje @Hardfreak19 februari 2025 12:01
Als je s-tui wilt gebruiken voor stresstests, zul je 'stress' moeten installeren. Niet een heel groot probleem, maar s-tui is zelf monitorsoftware. Al gebruik ik tegenwoordig toch liever btop, want die heeft ook GPU-utilizatie en -temperaturen. Geen stresstests helaas, maar daar kan je met gemak even een andere terminal voor openen.🤷‍♂️
Hardfreak @Mailootje21 februari 2025 12:15
Op Ubuntu heb ik inderdaad gemerkt dat je stress ook mee moet installeren, op mijn Fedora stond die ofwel al of hij trekt die automatisch mee binnen.
Voor mij was het belangrijkste om de Dell sensors ook te kunnen zien, want daar zat bij mij het probleem (en véél mensen die hetzelfde probleem hebben gebruikten trouwens ook s-tui).
Halfscherp @himlims_18 februari 2025 16:06
CoreCTRL heb je ook nog, kun je AMD CPUs en GPUs in één programma mee regelen.

Uiteindelijk zou het gewoon fijn zijn als zowel Nvidia als AMD hun Windows GPU userland naar Linux porten, inclusief voltage en clock aanpassingen. En dat FanControl naar Linux geport wordt of we een even goede tool krijgen haha :9
himlims_ @Halfscherp18 februari 2025 16:17
Deze tool was ik 'kwijt', dank je. zijn ook aanvullende modules voor te vinden wanneer niet out of the box werkt

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 18 februari 2025 16:18]

Halfscherp @himlims_18 februari 2025 17:51
Plugins / modules wil je wel goed mee oppassen.

FanControl heeft een plugin voor nieuwere AMD kaarten (6000+ series), en deze had een bug waarbij die bij een crash bleef hangen op wat dan ook de fan stand was. Bij mij gelukkig goed gegaan, maar er zijn mensen die op de Github vermelden dat FanControl ongemerkt vast liep met de fanstand op "latched to zero", daarna zijn gaan gamen en de PC in emergency thermal shutdown was gegaan. Inclusief branderig plastic luchtje.
Merik @himlims_18 februari 2025 17:22
En de Phoronix Test Suite, voor het uitgebreid (en systeem-)testen. Daar staan ook enkele oudere tests in maar dat kan je snel zien gelukkig https://www.phoronix-test-suite.com/
Dax 18 februari 2025 13:38
Geweldig nieuws, al jaren mijn favoriete stress test tool! Nu nog HWiNFO voor Linux en dan ben ik helemaal tevreden. 😊
himlims_ @Dax18 februari 2025 13:42
lm_sensors, lshw, nvtop, btop, inxi -F, dmidecode, lspci -vvv, vmstat, smartctl, nvme-cli, iostat, iotop, lsusb, lsblk, cat /proc/cpuinfo, and cat /sys/devices/virtual/dmi/id/*

en als liever doet klikken? https://itsfoss.com/system-monitoring-center/
Dax @himlims_18 februari 2025 13:52
Helaas niet zo goed als HWInfo, wel een van de betere die ik heb gebruikt. Werkt ook prima als soort van Windows 'taskmanager'. Helaas ligt dit project al een tijdje stil.
maevian @Dax18 februari 2025 15:36
Voor taskmaster gebruik je toch gewoon htop in Linux?
Hydranet @Dax18 februari 2025 16:31
https://hardinfo2.org/news ;)
https://github.com/hardinfo2/hardinfo2

[Reactie gewijzigd door Hydranet op 18 februari 2025 16:33]

himlims_ @Hydranet18 februari 2025 17:53
Zojuist hwinfo geprobeerd via wine, lijkt “gewoon” t werken
flark @himlims_18 februari 2025 15:24
Wat zijn er toch veel fijne tools die ik nog niet kende, puik dat iedereen weer een andere tool "ontdekt", zeer interessant!

Mijn bijdrage aan deze reeks:
https://gitlab.com/coolercontrol/coolercontrol

CoolerControl is een uitgebreide applicatie voor het beheren van je fans en temperaturen op Linux. Het heeft een systeemdæmon voor achtergrondbeheer van apparaten en een GUI om je instellingen nauwkeurig aan te passen.
henk717 @Dax18 februari 2025 17:11
Daarom vind ik deze ontwikkeling interresant, OCCT gebruikt hwinfo op de achtergrond om sensors te tonen. Ik ben benieuwd hoe ze dat op Linux aanpakken.
rbr320 @henk71719 februari 2025 01:31
Volgens de Youtube video in het artikel hebben ze voor de Linux versie een eigen monitoring engine gebouwd. Deze is nog niet zo goed als hwinfo, maar ze gaan er in investeren om wel op dat niveau te komen.
shady61 @Dax18 februari 2025 19:39
Mission Center als Flatpak komt aardig in de buurt. Het is ook het enige programma dat ik tot nu toe heb gebruikt dat alles correct uitleest. Het ziet er ook echt goed uit.
orangemic 18 februari 2025 13:37
Wauw wat tof om te zien! Dit zal zeker wel het jaar van Linux worden 8-)
cmegens @orangemic18 februari 2025 13:41
Voor gaming sowieso. Echt verbaasd hoe goed bazzite werkt als console-PC onder de TV.
Tadango @cmegens18 februari 2025 13:52
Ik twijfel nog..... of een compact gaming PC voor bij de TV bouwen met bazzite of wachten op de Steam Console..... Kan je via Bazzite bv de PC starten via een BT controller? Denk het niet...
cmegens @Tadango18 februari 2025 14:05
echt aanzetten niet, maar dat kan een console ook niet. Wake from suspend is mogelijk met het juiste moederbord (https://wiki.archlinux.org/title/Bluetooth#Wake_from_suspend)
Tadango @cmegens18 februari 2025 14:08
Een console kan dat prima normaal. Ik verwacht dat de Steam Console daar ook iets voor regelt. Onze huidige oplossing met streamen via een Nvidia Shield heeft dat ook en dat wil ik niet verliezen.
Halfscherp @Tadango18 februari 2025 16:09
De OLED Deck kan dat al. Is een kwestie van of de bluetooth chip in deep sleep stand nog wake pakketjes kan ontvangen.
watercoolertje @cmegens18 februari 2025 14:40
echt aanzetten niet, maar dat kan een console ook niet.
Tuurlijk wel, als ik het PS5 knopje op de draadloze controller indruk dan gaat de PS5 gewoon aan.

Mijn PC kan dat vrijwel zeker niet dmv een knopje op de draadloze controller.
cmegens @watercoolertje18 februari 2025 15:42
Maar niet wanneer je de PS5 van de stroom afhaalt volledig en dan weer stroom erop zet.
SuperDre @cmegens18 februari 2025 14:50
Echt aanzetten kan natuurlijk wel als het wake-on-lan ondersteund, vanaf je telefoon ofzo dan.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 18 februari 2025 14:50]

himlims_ @Tadango18 februari 2025 14:49
Zijn 'gewoon' hardware implementaties voor (mits bios ondersteund) heb zelf een afstandsbediening via IR.
Maar boot de computer meestal via wake-on-lan (icoontje op telefoon, welke magic-package verstuurd). dat blijkt in praktijk vaak sneller dan de afstandsbediening zoeken
iqcgubon @Tadango18 februari 2025 15:41
Wake on Lan pakketje versturen vanaf je telefoon kan bv wel prima.
orangemic @cmegens18 februari 2025 14:42
Ik was van plan om mijn oude game-pc naar Bazzite om te zetten. Maar blijkt dat mijn GTX 780 niet ondersteund wordt door de nieuwe Proton. Eigenlijk best zonde, want je kon er echt nog wel een hoop games op spelen!
himlims_ @orangemic18 februari 2025 15:02
heb je al eens gekeken naar; https://batocera.org/ als gaat om oudere games.
jumbos7 @orangemic18 februari 2025 15:28
Je zou ook deze fork van Proton kunnen gebruiken die een DVXK versie gebruikt die Vulkan 1.1 als minimum heeft en niet Vulkan 1.3 en dus overweg kan met oudere GPU's zoals de GTX 780. Die ondersteunt Vulkan 1.2 dus je zult dan nog wel een tijdje voort kunnen.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 18 februari 2025 15:53]

cmegens @orangemic18 februari 2025 23:04
Sorry, maar dan heb je het over een GPU van 12 jaar oud. Dat is ook wel een beetje te verwachten dat het dan wat moeilijker wordt. En voor een prikkie koop je een 5700XT, waarmee je Bazzite kunt draaien en nog prima kunt gamen.
iqcgubon @cmegens18 februari 2025 15:39
Na wat aan distrohopping gedaan te hebben dit jaar: Bazzite werkt fantastisch! _/-\o_
Xfade 18 februari 2025 16:24
Is het nou overclocksoftware of een stress test software ?
nutty @Xfade19 februari 2025 08:53
laatste
ArawnofAnnwn 18 februari 2025 18:04
Ik heb hier nog nooit van gehoord, maar als ik de website lees lijkt dit helemaal geen overclocksoftware te zijn. Volgens de website is dit stress testing en monitoring software en lijkt zo te zien geen overclocking mogelijkheden te hebben. Dit is zo te zien een alternatief voor Passmark Burnintest en voor consumenten een wat uitgebreidere versie van Furmark 1.0.

Overclocking zit in beperkte mate ook al in de Steam Deck ingebakken. Ik weet dat het kan maar zelf blijf ik er van af. Het schijnt dat je een paar procent langere batterijduur zou kunnen krijgen, maar ik heb liever dat alles gewoon standaard is.
jumbos7 @ArawnofAnnwn18 februari 2025 20:21
Het is niet zo zeer overclocksoftware in de zin dat je ermee je systeem kunt overklokken maar overclocksoftware in dat het een hulpmiddel is om te kunnen inschatten of, hoe en hoeveel je elk onderdeel zou kunnen overclocken en daar vervolgens aanpassen op maakt (minder overklokken, betere koeling regelen, enz.).
Kalis 19 februari 2025 04:21
stresstest software @Andrei Stiru

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