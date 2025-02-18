Overkloksoftware OCCT komt naar Linux en de Steam Deck

OCCT is vanaf nu beschikbaar voor Linux-gebruikers en op de Steam Deck. De Linux-versie van de software bevindt zich nog in alfa en is enkel toegankelijk voor Patreon-supporters. 'Binnenkort' volgt een algemene release voor iedereen. De software komt ook naar de Steam-winkel.

OCCT, wat staat voor OverClock Checking Tool, is software die wordt gebruikt om de stabiliteit van een systeem te testen, vooral bij overklokken. De tool voert intensieve stresstests uit op de cpu, gpu en het geheugen om mogelijke instabiliteiten en hardwareproblemen op te sporen.

De software was tot nu toe alleen voor Windows verkrijgbaar. De nieuwe Linux-versie van OCCT biedt volgens maker OCBASE dezelfde functionaliteit als de Windows-variant. Daaronder horen temperatuur- en spanningsmetingen en de mogelijkheid om hardware onder druk te zetten om stabiliteitsproblemen op te sporen.

Momenteel is OCCT voor Linux alleen in alfa toegankelijk voor Patreon-supporters. Een publieke release volgt 'later dit jaar'. De tool is nu ook te gebruiken op de Steam Deck via de desktopmodus. Volgens de makers werkt de Linux-versie op veel verschillende distributies, zoals distro's die gebaseerd zijn op Debian of Arch. Patreon-supporters kunnen de software vanaf nu downloaden en installeren via de OCCT-website.

De ontwikkelaar kondigt verder aan dat de software binnenkort via de Steam-winkel zelf wordt aangeboden, wat automatische updates mogelijk maakt. Bovendien kunnen Steam Deck-gebruikers de tool dan installeren zonder de SteamOS-interface te verlaten. Wanneer OCCT naar Steam komt, is overigens nog niet bekend.