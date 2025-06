Arch Linux kan 32bit-Windows-programma's uitvoeren zonder multilib-repository

Arch Linux gaat de Wine- en Wine Staging-packages in het besturingssyteem veranderen in een 'complete WoW64-build'. Daardoor zijn gebruikers niet meer afhankelijk van de multilib-repository om 32bit-Windows-applicaties uit te voeren op 64bit-versies van Arch.

De belangrijkste reden voor de verandering is afstemming met de ontwikkeling van upstream-Wine, de officiële versie van het programma, schrijft ontwikkelaar Peter Jung in een nieuwsbericht op de blog van Arch Linux. De verandering moet de packaging en de dependencyketen van software versimpelen. De ontwikkeling wordt doorgevoerd in de Wine- en Wine Staging-versies op Arch Linux.

WoW64 staat voor 'Windows 32-on-Windows 64' en is een compatibiliteitslaag die oorspronkelijk werd uitgegeven door Microsoft. De technologie maakt het mogelijk om 32bit-Windows-applicaties op een 64bit-systeem te draaien. Wine, een vertaallaag die gebruikers in staat stelt om Windows-apps op Linux uit te voeren, heeft zijn eigen versie van deze technologie.

Jung waarschuwt dat de verandering nog verschillende problemen kan veroorzaken. Een bekend probleem is dat 32bit-toepassingen die gebruikmaken van OpenGL minder goed presteren in de nieuwe WoW64-modus. Al aangemaakte 32bit-prefixes, de afzonderlijke configuraties per Windows-programma in Wine, werken ook niet meer. Jung adviseert gebruikers die problemen met 32bit-prefixes ondervinden om deze opnieuw aan te maken en het programma dat de prefix gebruikte opnieuw te installeren.