Linux-kernelconfiguratietool gconfig ruilt verouderd GTK 2 in voor GTK 3

Linux-kerneltool gconfig werkt voortaan op basis van GTK 3. Met de tool kunnen gebruikers via een grafische interface de kernel instellen. Eerder gebruikte gconfig nog GTK 2, dat sinds december 2020 niet meer officieel ondersteund wordt.

In de patchnotes is te lezen dat de grafische kerneltool is bijgewerkt naar versie 3. Dat gebeurt meer dan vier jaar nadat de GTK 2 end-of-life werd verklaard. De eerste versie van GTK 2 kwam uit in 2002. Sinds de introductie van GTK 4 in december 2020 zijn alle GTK 2-versies end-of-life. Toch gebruiken enkele toepassingen, waaronder Pidgin en de LXDE-desktopomgeving, nog GTK 2. Het populaire beeldbewerkingsprogramma GIMP rondde zijn migratie naar GTK 3 officieel pas in 2023 af.

GTK 3.0.0 kwam in 2011 uit en voerde veel moderniseringen door. Zo ruilde het programma onder meer de X11 Drawing-api, een set tools waarmee applicaties grafische elementen op vensters op het scherm kunnen weergeven, in voor het modernere Cairo. Ook voegde GTK 3 ondersteuning toe voor meer invoerapparaten en CSS.

Linux-ontwikkelaar Masahiro Yamada schrijft verder dat hij verschillende andere verbeteringen heeft aangebracht in gconfig. Naast de overstap naar GTK 3 heeft hij veel van de code opgeruimd, alle compilatiewaarschuwingen verholpen en de gebruiksvriendelijkheid van het programma verbeterd. Ook heeft Yamada een geheugenlek in de renderer_edited-functie verholpen. Dat zorgde ervoor dat een deel van het geheugen niet goed werd vrijgegeven als het systeem het onderdeel dat de gebruiker wilde aanpassen niet kon vinden.