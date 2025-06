Steam Deck krijgt schermlezer en andere nieuwe toegankelijkheidsfuncties

Valve voegt verschillende toegankelijkheidsfuncties toe aan SteamOS-apparaten en de Steam Big Picture-modus. Apparaten met SteamOS, zoals Valves eigen Steam Deck-handheld, krijgen bijvoorbeeld een ingebouwde screenreader die tekst op het scherm voorleest.

Valve heeft de nieuwe toegankelijkheidsfuncties toegevoegd aan de bètaversies van SteamOS en de Steam-client. Alle apparaten met SteamOS, zoals de Steam Deck, Lenovo Legion S en optioneel de ASUS ROG Ally, krijgen toegang tot een ingebouwde schermlezer. Dat is een functie waarbij de tekst op het scherm wordt voorgelezen, vooral bedoeld voor slechtzienden. Gebruikers kunnen het volume, de toonhoogte van de stem en de voorleessnelheid zelf instellen. Valve komt ook met kleurenfilters, die zowel gelden voor de SteamOS-interface als voor games.

De schermlezer en de kleurenfilters zijn te vinden in de toegankelijkheidsinstellingen van SteamOS. De twee features komen vooralsnog niet beschikbaar voor apparaten die geen SteamOS draaien. Valve raadt gebruikers op andere platforms aan om een eigen schermlezer te installeren en die te gebruiken in de Steam Big Picture-modus.

Het bedrijf komt ook met verschillende andere toegankelijkheidsfuncties. Die worden, naast SteamOS, ook gewoon toegevoegd aan de Steam Big Picture-modus op andere platforms. Zo kunnen gebruikers voortaan de grootte van tekst in de interface aanpassen. Er komt ook een contrastmodus die tekst en knoppen in de interface beter zichtbaar moet maken. Een 'reduce motion'-option zorgt ervoor dat sommige animaties en schermtransities worden uitgeschakeld. Ook deze functies zijn allemaal beschikbaar in de toegankelijkheidsfeatures van Steam.

Valve zegt dat dit 'slechts de eerste toegankelijkheidsfeatures zijn' waar het bedrijf aan werkt. In de toekomst wil het meer van dit soort hulpmiddelen uitbrengen. De genoemde functies bevinden zich momenteel nog in een bètafase, maar komen later algemeen beschikbaar.