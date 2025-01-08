Volgende bèta maakt SteamOS beschikbaar voor apparaten van derden

De volgende bèta maakt SteamOS beschikbaar voor andere apparaten dan de Steam Deck. Gebruikers kunnen de bèta zelf installeren en testen op draagbare apparaten. Over een paar maanden komt een Lenovo-handheld uit met SteamOS.

SteamOS 3.0 draaide tot nu toe alleen op de Steam Deck, maar kan nu dus ook gaan draaien op andere apparaten, zegt Valve. Voordat de Lenovo Legion Go S met SteamOS uitkomt, komt de bèta uit, zo zegt het bedrijf. Dat zal dus binnen enkele maanden moeten gebeuren. Welke apparaten Valve gaat ondersteunen, zegt het bedrijf niet.

Valve zei al een half jaar geleden dat het SteamOS naar meer apparaten wilde brengen, waaronder de ROG Ally die nu op Windows draait. Lenovo komt in eerste instantie met een witte Windows-versie van de Legion Go S. Die komt later deze maand beschikbaar en krijgt dan een adviesprijs vanaf 629 euro, of 599 dollar. Later volgt echter een zwarte versie die draait op SteamOS, de Linux-distributie van Valve die ook wordt gebruikt voor de Steam Deck. Lenovo zegt dat de SteamOS-versie in april moet uitkomen voor 499 dollar. De europrijs wordt 'binnenkort' bekendgemaakt.