Volgende bèta maakt SteamOS beschikbaar voor apparaten van derden

De volgende bèta maakt SteamOS beschikbaar voor andere apparaten dan de Steam Deck. Gebruikers kunnen de bèta zelf installeren en testen op draagbare apparaten. Over een paar maanden komt een Lenovo-handheld uit met SteamOS.

SteamOS 3.0 draaide tot nu toe alleen op de Steam Deck, maar kan nu dus ook gaan draaien op andere apparaten, zegt Valve. Voordat de Lenovo Legion Go S met SteamOS uitkomt, komt de bèta uit, zo zegt het bedrijf. Dat zal dus binnen enkele maanden moeten gebeuren. Welke apparaten Valve gaat ondersteunen, zegt het bedrijf niet.

Valve zei al een half jaar geleden dat het SteamOS naar meer apparaten wilde brengen, waaronder de ROG Ally die nu op Windows draait. Lenovo komt in eerste instantie met een witte Windows-versie van de Legion Go S. Die komt later deze maand beschikbaar en krijgt dan een adviesprijs vanaf 629 euro, of 599 dollar. Later volgt echter een zwarte versie die draait op SteamOS, de Linux-distributie van Valve die ook wordt gebruikt voor de Steam Deck. Lenovo zegt dat de SteamOS-versie in april moet uitkomen voor 499 dollar. De europrijs wordt 'binnenkort' bekendgemaakt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-01-2025 09:31 57

08-01-2025 • 09:31

57

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Valve SteamOS

geen prijs bekend

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Reacties (57)

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mhnl1979 8 januari 2025 09:34
Zou tof zijn als SteamOS op laptops konden draaien. Ben benieuwd of dat ook goed gaat werken
DCK @mhnl19798 januari 2025 10:31
Je hoeft niet op SteamOS te wachten. De "Home Theater PC" build van Bazzite recreeërt de Steam Deck gebruikerservaring volledig, en heeft een toegankelijke installer die werkt op alle PC's. De enige grote vereiste voor de HTPC build is dat je een AMD of Intel gpu hebt, Nvidia heeft nog niet de vereiste driver support voor de SteamOS ervaring gemaakt (er is wel een desktop build van Bazzite die werkt met Nvidia, maar dat is dus niet de SteamOS ervaring).

Ik draai het zelf ook op mijn eigen HTPC, het brengt echt een volledige game console ervaring naar je PC maar dan met toegang tot je Steam library en andere PC games.

[Reactie gewijzigd door DCK op 8 januari 2025 13:27]

Mitchell @DCK8 januari 2025 16:13
Blijkbaar is er nu een beta uit voor NVIDIA (met caveats): https://universal-blue.di...e-deck-nvidia-images/6139
The Zep Man
@DCK8 januari 2025 10:42
De "Home Thater PC build" van Bazzite recreeërt de Steam Deck gebruikerservaring volledig,
Inclusief sleep en resume binnen een enkele seconde in draaiende (offline) spellen?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 10:54]

qlum @The Zep Man8 januari 2025 12:29
Dat moet geen enkel probleem zijn, en werkt ook op mijn desktop of tabletpc met linux. Het is meer een Windows issue dat dit niet werkt.
DCK @The Zep Man8 januari 2025 12:30
Ik gebruik het op een HTPC waar ik dat niet gebruik dus kan het niet persoonlijk beoordelen. Maar als je het op een handheld draait schijnt het te werken, althans dat is wat anderen zeggen.
kabelmannetje @The Zep Man8 januari 2025 12:31
Ja, dat is gewoon standaard onder Linux.
B_FORCE @DCK8 januari 2025 17:07
Voor die ervaring heb je niet perse SteamOS of Linux nodig.
Dit kan ook redelijk goed met Windows, met als voordeel dat ook de meeste AAA games (online) speelbaar zijn.
DLSS
@B_FORCE8 januari 2025 17:38
Probleem met windows is de UI van Windows. Die is niet echt geschikt voor een home theater experience en überhaupt niet volledig met een controller te besturen.
DCK @B_FORCE8 januari 2025 17:58
Daar heb je helaas wel SteamOS of Linux voor nodig ben ik bang. Windows wil te pas en te onpas updates installeren tijdens het spelen, je notificaties sturen of Microsoft-diensten verkopen, en moet alles configureren met een muis en toetsenbord om Steam zoals je wil op te starten.

Bazzite installeer je, je logt in op Steam, download je games, en je hebt er geen omkijken meer naar. Het is veel minder gedoe in basisonderhoud dan Windows, en je hoeft er na initiele installatie geen muis en toetsenbord op aangesloten te houden. Het is echt een console-ervaring, en dat is Windows verre van.

[Reactie gewijzigd door DCK op 8 januari 2025 19:14]

B_FORCE @DCK8 januari 2025 20:17
Dat valt met 3rd party programma's allemaal prima te regelen.
Incl volledige besturing via controller.
Ik gebruik dat al 10 jaar.

Je kunt zelfs direct booten in je favoriete interface en explorer gewoon overslaan.

Het is dan idd wat meer werk.
Dat is Linux echter per definitie al.

Staat ook tegenover dat de compatibiliteit voor zowel games als drivers veel beter is.

Mijn reactie was meer bedoeld op het idee dat dit onder Windows niet zou kunnen.
Dat is gewoon niet waar.
Hawkysoft @DCK8 januari 2025 23:42
Wat bedoel je nu precies met een echt volledige game console ervaring naar je PC?
DCK @Hawkysoft9 januari 2025 11:46
Dat je de PC op je TV aan kunt sluiten en alles kunt doen met een controller. Je hoeft na installatie geen muis en toetsenbord te gebruiken voor navigatie of instellingen. Je hoeft geen actief systeemonderhoud te doen, en updates worden automatisch voor je geïnstalleerd.
kdw2060 @mhnl19798 januari 2025 10:28
Naast Bazzite dat hier al paar keer werd aangeraden kun je eventueel ook kijken naar Nobara (Fedora fork gericht op gaming). Die hebben ook iso's met Steam Deck look voor zowel HTPC's als handhelds:
https://nobaraproject.org/download-nobara/
MightyPig @mhnl19798 januari 2025 09:38
Jahoor, dat is zeker mogelijk. Alhoewel raad ik het op dit moment nog niet aan omdat het voor de gemiddelde gebruiker nog niet "polished" genoeg is.

[Reactie gewijzigd door MightyPig op 8 januari 2025 09:39]

Decile @MightyPig8 januari 2025 09:44
Doel je dan op Bazzite? Niet "polished" genoeg is een "understatement". Waar veel op wachten is een SteamOS versie van Valve zelf voor Laptops/PC's. Ik zou dat ook heerlijk vinden op mijn Gaming-HTPC.
MightyPig @Decile8 januari 2025 13:41
Nee, in principe kan je hem gewoon op elk apparaat dat Linux ondersteund installeren, want dat is SteamOS in principe. Ik doel er meer op dat er nog problemen zijn zoals dat je niet zonder in de terminal te moeten gaan kan printen. Dit moet je nu nog handmatig inschakelijk. Zo zijn er nog meer problemen die voor een gemiddelde gebruiker veel moeite kost.

Ook is er nog niet een standalone installer voor een PC/laptop.

[Reactie gewijzigd door MightyPig op 8 januari 2025 13:41]

ricjuh @mhnl19798 januari 2025 09:44
Voor laptops en PC zou ik Bazzite aanraden:

https://bazzite.gg/
gerwim @ricjuh8 januari 2025 10:27
Let wel dat je KDE gebruikt (dit is de standaard Bazzite image) indien je een HDR beeldscherm hebt. GNOME werkt niet fatsoenlijk.

Een andere handige tip is om deze dit bash scriptje in je path te zetten, om zo een gamescope sessie te kunnen starten. Script checked HDR, resolutie en FSR automatisch. Je moet helaas wel per game dan je launch options aanpassen met "gamescope-kde-dynamic-res %command%".
VincentvdBergh @mhnl19798 januari 2025 09:42
Hangt af van hoe erg de Linux kernel wordt gemodificeerd. Als het een redelijke standaard kernel is dan zal als je AMD hardware (CPU + GPU) hebt de boel zo vlekkeloos draaien.
Een volledig Intel systeem zal ook goed draaien (dus een CPU + GPU)

Als er een grafische kaart van Nvidia in hangt zal het allemaal afhangen van welke drivers er beschikbaar zijn aangezien die niet via de kernel komen (er vanuit gaande dat je geen Nouveau 2d driver gaat gebruiken, 3d is daarmee een kleine ramp).
MartijnHavinga @mhnl19798 januari 2025 09:46
Zolang er maar drivers zijn voor de hardware waarop het draait zou het prima moeten werken. Is onderwater gewoon Linux.
Luchtbakker @mhnl19798 januari 2025 12:00
Wat ik nog steeds een groot nadeel vind (als fanatiek mod gebruiker) dat je alleen mods uit de workshop van steam kan gebruiken, en geen externe mods in SteamOS.

Ik speel momenteel bijvoorbeeld weer eens Anno 1800, waar een behoorlijke mod community voor is, maar niet op steam. Daar zal je toch altijd een PC voor nodig blijven hebben.

Maar dit is natuurlijk idem voor cloud- en console gaming waar dit niet op kan.
Dutchzilla @mhnl19798 januari 2025 13:18
Linus heeft een SteamOS-build uitgevoerd op een reguliere pc, en dat met de meest recente versie van het besturingssysteem. Tot zijn verrassing verliep het proces soepel en zonder grote problemen. De installatie is redelijk eenvoudig en de prestaties zijn beter dan verwacht, wat aantoont dat SteamOS steeds toegankelijker wordt voor standaard pc-gebruikers. Dit maakt het wellicht een interessante optie voor jou om een SteamOS-gebaseerd systeem te willen proberen.


https://youtu.be/tdR-bxvQKN8?si=nyOcrhV8cZwi24kd
mhnl1979 @Dutchzilla8 januari 2025 14:24
Leuk, dank voor de tip. Ik lees uit andere reacties dat er nog wel wat mitsen en maren zijn, maar wel een leuk project voor in een vakantie :-)
AWitteveen @mhnl19798 januari 2025 09:41
Linus tech tips had er laatst een video over: YouTube: I Can’t Keep Waiting for SteamOS! - Linux Gaming Update 2025

Kort samengevat, het is prima te doen met de juiste hardware. Maar nog niet echt ready voor non-tech personen.
kabelmannetje @AWitteveen8 januari 2025 12:32
Windows is ook "niet ready" voor non -tech personen.
iqcgubon @AWitteveen8 januari 2025 09:46
Ik heb de video gezien en die slaat wat mij betreft absoluut nergens op.

"Linux is moeilijk te installeren. Joe Average gaat dat niet kunnen." En dan laat hij zien hoe je de recovery image van een Deck flasht op een gewone PC en gewoon maar moet hopen dat het werkt... 8)7

"Steam OS gaat alles makkelijker maken". Nee, dat denk ik niet. SteamOS blijft een Linux distro. Als je nu al problemen hebt met pakweg Bazzite installeren, dan gaat SteamOS ook niet lukken.

Dat gezegd zijnde hoop ik wel dat SteamOS een doorbraak gaat betekenen voor Linux gaming en dat al die bedrijven die het nu vertikken om een vinkje aan te zetten in hun anti-cheat hier ook iets mee gaan doen.

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 8 januari 2025 09:47]

meowmofo @iqcgubon8 januari 2025 10:26
Je hebt zijn punt niet goed begrepen. Hij legt juist uit dat SteamOS op dit moment er nog niet klaar voor is omdat het voor 'Joe Average' het te lastig is. Dat zij het uiteindelijk wel doen is om verder te kijken hoe SteamOS nu werkt op desktop hardware. Uiteindelijk somt hij nog een lijst met dingen op die zouden moeten verbeteren voordat 'Joe Average' het als desktopvervanger kan gebruiken.
iqcgubon @meowmofo8 januari 2025 10:56
Mijn punt blijft: Joe Average weet niet hoe hij een Windows moet installeren, laat staan een Linux. Joe Average koopt een pre-built machine en doet nooit iets met het OS.
GeertBoer @iqcgubon8 januari 2025 11:00
Nouja de average Joe (niet de kunstenaar Joe Average) zal dat misschien niet doen, maar de PC gamer heeft meer technische kennis dan de average Joe en kan waarschijnlijk Windows installeren.

Daarnaast is de layout van de installer niet inherent aan Linux dus kan Valve daar zelf iets gebruiksvriendelijks voor ontwerpen. Dus dat het er nu nog niet is betekent niet dat het in de toekomst ook niet kan komen.
TheVivaldi @GeertBoer8 januari 2025 11:04
Ik wou net zeggen: wat heeft Joe Average hiermee te maken? Bep van op de hoek gaat geen gaming-OS installeren. En gamers die dat doen, hebben echt wel wat meer kennis in huis. De meesten zullen uiteraard niet blij worden van rommelen met scripts en dergelijke, maar als SteamOS net zo makkelijk te installeren wordt als menigeen andere distro, dan zie ik ze de installatie echt wel uitvoeren.
iqcgubon @GeertBoer8 januari 2025 11:03
de PC gamer heeft meer technische kennis dan de average Joe en kan waarschijnlijk Windows installeren.
En die kunnen nu dus ook perfect een van de honderd geschikte Linux distros installeren. Dus wat mij betreft gaat SteamOS op dat vlak echt niet de gamechanger zijn die velen het doen uitschijnen.
Sinester @iqcgubon8 januari 2025 12:57
En die kunnen nu dus ook perfect een van de honderd geschikte Linux distros installeren.
Ja, maar dat is geen SteamOS. groot verschil tussen SteamOS en een standaard Linux evaring volgens mij. Ookal is het in de achtergrond het zelfde

Komt nog bij dat pas sinds de SteamDeck, er hele grootte stappen zijn gezet in Linux gaming
Zo'n beetje alles werkt tegenwoordig wel, en de performance is vrij gelijk en soms zelf beter

[Reactie gewijzigd door Sinester op 8 januari 2025 12:58]

iqcgubon @Sinester8 januari 2025 13:33
SteamOS is toch ook maar gewoon letterlijk een Arch met KDE erop. Die "ervaring" heb je met eender welke distro waar je Steam in big picture kan starten on boot.
GeertBoer @iqcgubon8 januari 2025 14:29
Je begint telkens weer over de kernel maar daar gaat dit verhaal helemaal niet over
enzil @mhnl19798 januari 2025 09:45
Wellicht is ChimeraOS interessant om naar te kijken: https://chimeraos.org/about/
DieMitchell @mhnl19798 januari 2025 10:20
Je kan holoiso gebruiken maar dat werkt niet goed met nvidia gpu's.
Nimac91 @mhnl19798 januari 2025 16:30
Check deze video van Linus Tech Tips Hij laat zien hoe je steam OS op de desktop draait. Video van 3 dagen geleden

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 8 januari 2025 16:31]

Pinkys Brain 8 januari 2025 09:59
Ik zou liever zien dat ze de hardware in samenwerking maken, en dat ze hun trackpad's licenseren.

Als ze dit goed willen doen moeten ze games apart gaan testen. Voor SteamOS met Deck controls en voor SteamOS met console controls en die laatste moeten dan ook wel een consistente minimum feature set leveren.
The Zep Man
@Pinkys Brain8 januari 2025 10:47
Ik zou liever zien dat ze de hardware in samenwerking maken, en dat ze hun trackpad's licenseren.
Wat weerhoudt anderen ervan om trackpads te implementeren zoals Valve dat doet? Dat weten wij op dit moment niet, maar ik denk niet dat het is omdat Valve dit dwarsboomt. Gespeculeerd wordt dat trackpads niet door anderen worden geïmplementeerd omdat het handhelds meer bulky maakt, duurder maakt (voor de fabrikant om goed te implementeren) en ze niet strikt noodzakelijk zijn voor spellen die standaard controller-ondersteuning hebben.

Volgens mij was er een tijdje geleden nieuws/speculatie dat Valve met een nieuwe controller komt gebaseerd op alle controls van de Steam Deck minus het touchscreen. Dat zou logisch zijn gezien SteamOS naar meer apparaten komt, waaronder mogelijk ook home console-achtige form factors. Dat maakt het voor fabrikanten aantrekkelijk om enkel de PC te maken en de controller van een ander erbij te leveren.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 10:49]

Pinkys Brain @The Zep Man8 januari 2025 11:45
Het gaat er niet om of Valve het dwarsboomt, maar of ze het belonen. Ze kunnen best portables een logotje geven met Deck certified als ze de volledige control scheme ondersteunen en misschien dan Deck-Stick voor console controls.

Ze moeten de regie nemen.
The Zep Man
@Pinkys Brain8 januari 2025 14:19
De reactie van Valve. :+

Serieus:
Ik denk niet dat Valve het zo hard speelt, gezien hun brede ondersteuning voor veel verschillende soorten third-party controllers. Trackpads zijn met name om spellen die geen ondersteuning hebben voor controllers beter te kunnen bedienen. Een handheld kan zich specialiseren in het enkel kunnen spelen van spellen met goede controllerondersteuning. Als een spel goed presteert op een Deck en Xbox Controller-ondersteuning heeft, dan is de kans groot dat het werkt op een krachtigere handheld. Voldoende spellen vallen in deze categorie.

Verder gaat Valve niets "Deck certificeren". Het wordt SteamOS certified. Het is aan de fabrikant om user input goed te regelen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 14:21]

Pinkys Brain @The Zep Man8 januari 2025 17:03
Steambox faalde omdat ze geen regie en verantwoording wilden nemen, Deck faalde niet omdat ze geen alternatief hadden voor hun eigen product. Als ze nu weer hetzelfde gaan doen vernietigen ze een deel van de redelijke naam die Deck heeft opgebouwt.

Chromebooks zijn het model hoe je derde partijen gecertificeerde hardware moet laten maken voor je ecosysteem. Android is het model hoe je het beter niet kan doen. Het Windows/Steambox model is hoe het gewoon niet moet. Microsoft komt er mee weg met een gigantische hoeveelheid ontwikkelaars, maar dat is geen optie voor Valve.

Fabrikanten hebben geen doorgaande inkomsten uit Steam, die gaan helemaal niks doen buiten de eerste paar maanden. De zorg voor de software kant (inclusief drivers, firmware en bios) hoort bij Valve. Anders word het nooit wat.

[Reactie gewijzigd door Pinkys Brain op 8 januari 2025 17:07]

The Zep Man
@Pinkys Brain9 januari 2025 08:17
Steambox faalde omdat ze geen regie en verantwoording wilden nemen, Deck faalde niet omdat ze geen alternatief hadden voor hun eigen product. Als ze nu weer hetzelfde gaan doen vernietigen ze een deel van de redelijke naam die Deck heeft opgebouwt.
Appel is fruit. Banaan is fruit. Toch is een appel geen banaan. Dit gaat niet over de Steam Deck, maar over SteamOS. Zowel de Steam Deck als komende handhelds draaien SteamOS. Dat maakt niet dat een Deck een andere handheld is of andersom.
Pinkys Brain @The Zep Man9 januari 2025 08:41
Zo werkt imago bouwen niet voor een bedrijf.

Als zodirect SteamOS op portables van andere bedrijven een grote zooi van driver problemen, haperende sleep/hibernate, etc is, dan heeft dit ook invloed op het imago van de Deck.

Valve moet kwaliteit leveren voor iets waar ze in de optiek van klanten hun naam mede aan op hangen. Microsoft word ook niet afgerekend alleen hoe Windows op Surface draait.
The Zep Man
@Pinkys Brain9 januari 2025 10:20
Als zodirect SteamOS op portables van andere bedrijven een grote zooi van driver problemen, haperende sleep/hibernate, etc is, dan heeft dit ook invloed op het imago van de Deck.
Zie hoe brak Windows werkt op veel budget PC's en tablets uit de beginjaren van Windows 8(.1) en 10. Microsoft zou volgens jou nooit meer een Surface verkopen, en anderen zouden Windows vermijden.

Valve kiest voor slow and steady, ook bij eerder gefaalde projecten. Lessen worden getrokken, de brokken worden opgepakt, en men maakt er iets beters van. Dit komt wel goed. In tegenstelling tot beursgenoteerde bedrijven hebben zij een langere adem dan de volgende kwartaal- of jaarafsluiting.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 9 januari 2025 10:21]

luke22 8 januari 2025 09:36
Hopen dat ze dit doorzetten en echt game pcs en gaming laptops gaan ondersteunen!

Ik blijf mij verbazen hoe goed games op de steamdeck draaien die er nooit voor gemaakt zijn en hoe Proton zich ook bewijst op systemen die bijv Debian draaien. Lekker bezig Valve!
dmantione 8 januari 2025 09:41
Ik ben niet echt liefhebber van die hoogbeeldvideo's: Nog niet 1/4 van je monitor wordt zo voor video gebruikt.

En op thema: Ik denk dat dit zowel heel goed nieuws is voor Lenovo, dat nu een apparaat kan maken dat op hardwarebasis met de Steam Deck vergeleken kan worden, alsook een mijlpaal voor Valve: Het was altijd de bedoeling dat SteamOS een generiek besturingssysteem zou gaan worden en dat SteamOS Linuxgebaseerd is, is tegenwoordig een minder belangrijk detail geworden.
Croga @dmantione8 januari 2025 10:21
Ik denk dat dit weinig te maken heeft met "goed nieuws voor Lenovo". Valve en Lenovo zijn gegarandeert al maanden met elkaar in overleg. Het zou anders wel heel erg toevallig zijn dat deze beta precies uit komt op het moment dat Lenovo zijn nieuwe handheld aankondigt.
Solopher 8 januari 2025 09:41
Goed nieuws! Hopelijk gaan gamestudios ook nadenken voor anticheat in multiplayer games.
Nu wordt er steeds vaker kernellevel anti-cheat toegevoegd, maar dit werkt vooralsnog niet op Linux, stel je nou voor dat er steeds meer gamers Linux gaan draaien, dan moeten gamestudios hier wel over na gaan denken.

Misschien wordt 2025 dan toch het jaar van Linux op de desktop!

Btw I use Arch.
Pinkys Brain @Solopher8 januari 2025 11:29
Linux in het algemeen kan niet echt kernel anticheat draaien, te makkelijk om de anticheat te shimmen. Maar voor Deck (en Legion Go S) kunnen ze een signed kernel uitbrengen waarmee de anti cheat wel redelijk zeker kan wezen van integriteit.

https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3664476.3670910
fre0n 8 januari 2025 11:42
Steamlink and steam-machines waren al voorzien van SteamOS, bovendien waren SteamOS 1.0 en 2.0 als ISO beschikbaar om op eigen hardware te installeren.

SteamOS 3.0 is in eerste instantie alleen voor steamdeck beschikbaar gekomen en komt nu ook voor andere apparaten beschikbaar.

Repos: https://repo.steampowered.com/steamos/dists/brewmaster_beta/
Howto: https://www.partitionwiza...team-os-installation.html

[Reactie gewijzigd door fre0n op 8 januari 2025 11:47]

pljanson @fre0n8 januari 2025 16:33
Jou link is naar de erg oude 2.0 release betas, zo te zien aan de timestamps
fre0n @pljanson13 januari 2025 18:46
Ja dat klopt vandaar dat t stukje daarover ook in verleden tijd gesteld is. Ze zijn nog uit te proberen maar niet meer actueel

Het artikel heeft t echter over steamOS en niet specifiek over 3.0, vandaar de aanvulling dat steamOS als zodanig al te installeren was

[Reactie gewijzigd door fre0n op 13 januari 2025 18:47]

BzRtY 8 januari 2025 14:12
Heeft er al iemand van jullie Pika-Os in gebruik? Deze op Debian gebaseerde distro zou t ook vlot mogelijk moeten maken om te gamen op linux.

https://wiki.pika-os.com/en/home

Iemand die me hiermee op weg wil helpen? :-)
NLxDoDge @BzRtY8 januari 2025 15:18
https://wiki.pika-os.com/en/installation/getting-started ?
Het is net zoals de meeste Linux installs, gewoon op een USB schrijven en dat installeren.

Voor gaming heb ik zelf nooit echt Linux gebruikt, maar op de Steam Deck worden veel dingen ook ge-automatiseert, soms een game via de Heroic Launcher (Epic, Amazon en GOG) en dat werkt ook best goed.

Misschien is het anders een idee om een vraag op het forum te stellen?

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