De ultieme gaminghandheld voor onderweg

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Valve, op 25 februari 2022, de Steam Deck wereldkundig maakte. Dat zette flink wat in werking, want ineens werden gaminghandhelds met een desktopbesturingssysteem populair. Maar de gaminghandheld is niet door Valve uitgevonden. Dergelijke apparaten bestonden al, maar vormden altijd een nichemarkt waarin merken als Ayaneo en GPD groot zijn geworden.

Dankzij zijn eigen softwareplatform wist Valve in één keer veel mensen te enthousiasmeren voor de Steam Deck. AMD leverde de processor met ingebouwde gpu voor de Steam Deck al, maar ontwikkelde speciaal voor gaminghandhelds de Z1 en Z1 Extreme. Die processor verscheen voor het eerst in de ASUS ROG Ally (review) en de nieuwste handheld die van een Z1 is voorzien, is Lenovo's Legion Go (preview). Valve heeft in de tussentijd ook niet stilgezeten en bracht onlangs een Steam Deck uit die voorzien is van een oledscherm, maar er is nog meer gewijzigd.

Wil je op dit moment gamen on-the-go, dan heb je dus keuze, en de vraag is: ga je voor de nieuwe Steam Deck met oledscherm of Lenovo Legion Go? Of is het juist slimmer om te kiezen voor de ROG Ally of de originele Steam Deck? We vergelijken ze in deze review.

De eerste generatie Steam Deck en de ASUS ROG Ally hebben we al eens gereviewd, maar de Lenovo Legion Go is, samen met de Steam Deck met oledscherm, echt nieuw, dus daar gaat in dit artikel de meeste aandacht naar uit.