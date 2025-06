Lenovo introduceert gaminghandheld Legion Go met afneembare controllers

Lenovo introduceert tijdens de IFA een gaminghandheld met AMD Z1 Extreme-soc. De handheld heeft een 8,8"-scherm en draait Windows 11. Opvallend is dat de controllers afneembaar zijn en dat één daarvan, met behulp van een bijgeleverd voetje, als muis kan fungeren.

De Legion Go heeft een 8,8"-paneel, dat ververst op maximaal 144Hz, met een resolutie van 2560x1600 pixels, en dat is voorzien van een touchscreen. Het scherm zou 97 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum kunnen weergeven en een piekhelderheid van 500cd/m² hebben.

De handheld wordt aangedreven door een AMD Z1 Extreme-processor. Dat is een chip die AMD speciaal voor dit soort spelcomputers heeft ontwikkeld en die concurrent ASUS toepast in de ROG Ally. De processor beschikt over acht Zen4-cores en een RDNA3-gpu, met 12 compute-units. De Legion Go wordt voorzien van meerdere energieprofielen en draait maximaal op 25W. Er is verder 16GB aan Lpddr5x-geheugen op een snelheid van 7500MT/s aanwezig en een ssd van maximaal 1TB. De opslag kan eventueel verder uitgebreid worden met behulp van een microSD-kaart.

Er zitten twee USB4-poorten op de Legion Go, die beide DisplayPort 1.4 en Power Delivery 3.0 ondersteunen. De draadloosnetwerkkaart heeft ondersteuning voor Wi-Fi 6E. De accu heeft een capaciteit van 49,2Wh.

De rechter controller van de Legion Go is voorzien van een kleine touchpad, voor games die geen input via de controllers ondersteunen. De gebruiker kan de rechter controller echter ook in een meegeleverd houdertje zetten, om hem vervolgens als een soort muis te gebruiken. De Legion Go komt in oktober in Europa beschikbaar en zal dan achthonderd euro kosten.

Tweakers kreeg tijdens de IFA de kans om de Legion Go uit te proberen. De preview lees je hier.