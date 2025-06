Lenovo komt met 3d-monitor voor contentcreation

Parallel aan de IFA toont Lenovo in Berlijn een 27"-3d-monitor geschikt voor contentcreation. Door de switchbare lenticulaire lenslaag werkt het effect zonder bril en kan het scherm eventueel ook 2d weergeven.

De manier waarop de ThinkVision 27 3D Monitor werkt, lijkt op die van de 3d-schermen die we eerder zagen van Dimenco. Desgevraagd zegt Lenovo het product echter zelf te hebben ontwikkeld. Net als de Dimenco-schermen heeft de ThinkVision 27 3D Monitor een laag met piepkleine lensjes voor het paneel die het beeld verdeelt in pixels voor het linker- en voor het rechteroog. Om te weten waar de ogen van de gebruiker zich bevinden, zodat die het juiste beeld te zien krijgen, heeft het scherm cameraatjes voor eyetracking. Doordat de lenticulaire lenslaag kan worden uitgeschakeld, kan het scherm ook 2d weergeven. Dat is vooral belangrijk omdat de horizontale resolutie van het scherm bij 3d-weergave wordt gehalveerd, waardoor het beeld er dan enigszins korrelig uitziet.

Bij het scherm zit de 3D Explorer-software, een soort launcher voor andere programma's. Zo zijn er een 3d-videoplayer en een sdk waarmee ontwikkelaars 3d-applicaties kunnen bouwen. Lenovo belooft ook ondersteuning voor bestaande productiviteitssoftware, maar noemt geen concrete programma's.

De ThinkVision 27 3D Monitor heeft een ips-paneel van 27" met 4k-resolutie. Lenovo belooft een maximale helderheid van 310cd/m², een contrast van 1000:1 en 99 procent dekking van de DCI-P3- en AdobeRGB-kleurruimtes. Het scherm heeft een refreshrate van 60Hz. De Thinkvision 27 3D Monitor heeft twee HDMI 2.1-poorten (met HDMI 2.0-snelheid), een DisplayPort 1.4-ingang en USB-C-docking met 100W power delivery, een ethernetpoort en een USB 3.2-hub met vijf poorten. Voor videoconferencing kan eventueel de Lenovo ThinkVision MC60-webcam worden aangesloten.

De verkoop van de ThinkVision 27 3D Monitor begint in februari 2024 in bepaalde landen; het is niet duidelijk of Nederland daar bijhoort. Het scherm gaat 3000 euro kosten.