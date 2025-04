Leia neemt na Dimenco ook alle 3d-displaypatenten van Philips over

De Amerikaanse 3d-schermmaker Leia heeft alle 3d-displaypatenten van Philips overgenomen. Het gaat om ruim 500 patenten. Een bedrag wordt niet genoemd. Eerder dit jaar nam Leia Inc. het Nederlandse Dimenco over.

Leia geeft geen details over wat voor patenten zijn overgenomen, maar het bedrijf zegt wel door de overname versneld zijn 3d-schermen aan klanten te kunnen aanbieden. Nu heeft het bedrijf ruim 1500 patenten voor 3d-display en -software.

In augustus maakte Leia bekend Dimenco te hebben overgenomen, een Nederlands bedrijf dat aan 3d-schermen voor Windows-laptops en monitors werkt, en door Philips is opgericht. Tweakers schreef twee jaar geleden een achtergrondartikel over Dimenco. Leia wil samen met Dimenco en de Philips-patenten schermen voor brilloze 3d maken voor smartphones, tablets, laptops en desktops. Onder andere ZTE, Acer en ASUS zijn klanten van Leia.