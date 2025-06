3d-schermmaker Leia neemt het Nederlandse Dimenco over

Het Amerikaanse Leia Inc. heeft het Nederlandse Dimenco voor een onbekend bedrag overgenomen. David Fattal blijft ceo van Leia, terwijl voormalig Dimenco-ceo Maarten Tobias als chief commercial officer bij Leia gaat werken.

Leia heeft het Nederlandse schermtechnologiebedrijf naar eigen zeggen overgenomen om een universele 3d-technologie te ontwikkelen. Het eerstgenoemde bedrijf zegt zich namelijk voorheen voornamelijk op Android-platforms en de automotivesector te hebben gericht, terwijl Dimenco zich op Windows-laptops en monitors voor professionele doeleinden richtte. De twee bedrijven zeggen nu gezamenlijk 'verenigde oplossingen' te gaan ontwikkelen voor verschillende platforms en formfactors.

Beide bedrijven hebben een achtergrond in 3d-technologie. Dimenco, dat in het Noord-Brabantse Veldhoven gevestigd is, levert verschillende soorten 3d-schermtechnologie, onder meer voor eigen hardware en aan derden, zoals Acer en ASUS. Op de afgelopen CES lieten de vermelde bedrijven bijvoorbeeld nog laptops met 3d-schermen zien waarvoor geen speciale bril nodig is. Op diezelfde beurs toonde Leia dan weer tablets met een vergelijkbare technologie. Over die verschillende producten schreef Tweakers eerder dit jaar een uitgebreid artikel.