ZTE brengt tablet met 3d-scherm uit in Nederland en België

ZTE brengt dinsdag de nubia Pad 3D-tablet uit in Nederland en België. De tablet heeft een 3d-scherm en kan materiaal van 2d omzetten in 3d. De tablet is gebaseerd op een prototype van het bedrijf Leia. ZTE presenteerde de tablet anderhalve maand geleden.

De tablet gebruikt gezichtstracking om de beelden op het scherm aan te passen op de locatie van de gebruiker. Dat scherm is een 12,4"-lcd met een resolutie van 2560x1600 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz.

ZTE heeft niet alleen het scherm van de Leia-tablet gebruikt, maar ook veel van de software. Op de tablet komen Leia-apps voor videochats, een 3d-fotogalerij en een 3d-videoviewer, naast een app die LeiaTube heet. Met AI zet die ieder willekeurig YouTube-filmpje om in een 3d-versie. Dat neemt wel veel tijd in beslag. In een korte test van Tweakers duurde een filmpje van zes seconden een halve minuut om om te zetten.

De tablet heeft verder een Qualcomm Snapdragon 888-soc met 8GB of 12GB aan geheugen en 128GB of 256GB aan opslag. In de metalen behuizing zit een 9070mAh-accu met de mogelijkheid om te laden met 33W. De tablet kost vanaf 1299 euro, zo zegt de fabrikant.