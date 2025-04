Stealth-rts-game Commandos: Origins verschijnt in 2024 voor pc en console

Uitgever Kalypso Media heeft Commandos: Origins aangekondigd, een stealth-rts-spel dat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Het is de eerste originele stealth-rts-game in de serie sinds 2003, al zijn er onlangs wel remasters van de eerste games verschenen.

In Commandos: Origins sturen spelers zes personages aan die missies moeten uitvoeren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die commando's hebben ieder hun eigen acties die ze kunnen uitvoeren. Het spel bevat ruim tien missies verspreid over verschillende gebieden, waaronder het arctische gebied en Afrika. Spelers kunnen dit in hun eentje doen of samen met iemand in co-op. Dit kan via lokale splitscreen of online multiplayer. Missies kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd en spelers kunnen ook de besturing van voertuigen overnemen.

Commandos: Origins verschijnt in 2024 voor Windows, Xbox Series-consoles en de PlayStation 5. Een concretere releasedatum wordt nog niet gedeeld. Het spel komt in de Xbox Game Pass. De ontwikkelaar is de Duitse studio Claymore Game Studios. Kalypso zei in 2020 aan een nieuwe Commandos-game te werken en zei dat Claymore hier destijds voor was opgericht.

De eerste Commandos-game verscheen in 1998 en tot 2003 zijn er nog drie games verschenen. Dit waren stealth-rts-games, net als Origins. In 2006 kwam Commandos: Strike Force uit, een fps. Alle Commandos-games behalve Origins zijn door de Spaanse studio Pyro Studios gemaakt en uitgegeven door Eidos Interactive.