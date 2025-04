Ik ben niet echt fan van puzzelgames, maar als je het in een Tweede Wereldoorlog-jasje stopt en het realtime tactical action/strategy noemt, dan heb je mijn interesse een stuk sneller te pakken. Dat is wat Commandos vroeger was en in Commandos Origins nog steeds is: een game waar je een groepje commando's door allerlei missies heen loodst, die zich afspelen ver achter de frontlinies, op door de Duitsers bezet grondgebied. Door ongezien te verplaatsen en vijanden zo veel mogelijk geruisloos uit te schakelen, beweeg je je door fabrieken, militaire bases, woestijndorpjes en andere omgevingen heen, steeds op zoek naar hoe je de volgende paar vijanden kunt ontwijken of uitschakelen.

Commandos Origins is dus eigenlijk een puzzelgame. Elke missie werpt allerlei scenario’s op, waar je een oplossing voor moet vinden. Wat doe je bijvoorbeeld als je langs een plek moet waar drie soldaten continu naar elkaar kijken? En hoe ga je om met een groepje van drie soldaten dat een patrouille loopt? Welke puzzelstukjes je tot je beschikking hebt, hangt af van welke commando’s je tot je beschikking hebt en welke mogelijkheden de omgeving biedt. Je kunt dat groepje van drie soldaten uitschakelen met een schot van je Sniper, die twee soldaten met één kogel kan doden, waarna je Green Beret de laatste kan uitschakelen. Maar had je wel gezien dat dat groepje elk rondje langs een plek loopt waar je een plas water onder stroom zou kunnen zetten? Die scherpschutterskogel komt wellicht op een ander moment nog erg goed van pas. Slim omgaan met je mogelijkheden helpt dus om de puzzels zo efficiënt mogelijk op te lossen.

Prequel: hoe kwamen de zes commando's bij elkaar?

Die insteek is natuurlijk niet nieuw. Commandos Origins is een nieuwe game, maar wel gebaseerd op de oude Commandos-games. Net als vroeger krijg je dus weer een groepje van zes elitesoldaten onder je hoede, met elk hun eigen specialisme. Sterker nog, Commandos Origins is een prequel voor de oude games en laat zo zien hoe de zes elitesoldaten, die je decennia geleden dus al hebt leren kennen, bij elkaar zijn gekomen en de commando’s zijn gaan vormen.

De Green Beret is de sterkste van het stel en kan deuren open beuken of rotsen naar beneden schoppen. De Sapper is gespecialiseerd in explosieven. De Sniper, je verwacht het niet, heeft een scherpschuttersgeweer en kan van grote afstand vijanden neerschieten. De Driver kan allerlei Duitse voertuigen besturen en ook met zware machinegeweren schieten. De Marine kan onderwater zwemmen om ongezien te blijven en heeft een rubberboot waarmee hij het team kan vervoeren over water. De Spy, ten slotte, kan het uniform van Duitse soldaten aantrekken en zo hun basis infiltreren.