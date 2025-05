Acer kondigt 27"-monitor met stereoscopische 3d-weergave aan

Acer kondigt de SpatialLabs View Pro 27 aan, een 27"-monitor met stereoscopische 3d-weergave en een 4k-resolutie. Het bedrijf maakt nog geen details bekend over de beschikbaarheid en prijs, al is een release in de Benelux wel waarschijnlijk aangezien de 15,6"-variant hier ook te koop is.

De Acer SpatialLabs View Pro 27 ondersteunt een 3d-weergave zonder dat daar een speciale bril voor nodig is. Dit is mogelijk dankzij de stereoscopietechnologie, waarbij twee beelden tegelijkertijd worden weergegeven, wat de illusie van een 3d-weergave wekt. Verder gebruikt Acer net als bij de 15,6"-voorganger gezichts- en oogtracking om de twee beelden doelgericht naar de ogen van de kijker te sturen.

Zoals de kleinere variant van vorig jaar, maakt de SpatialLabs View Pro 27 gebruik van een 4k-paneel. Acer verhoogt de verversingssnelheid daarentegen van 60 naar 160Hz en richt zich daarmee naar eigen zeggen meer op gamers. Ook ondersteunt de monitor AMD FreeSync Premium en Nvidia's G-Sync-technologie. Het merk belooft een piekhelderheid van 400cd/m² en een contrast van 1000:1. De SpatialLabs View Pro 27 ondersteunt 95 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum en heeft een responstijd van 5ms. Aan de achterkant van de monitor verwerkte Acer onder meer een HDMI 2.1- en een DisplayPort 2.0-aansluiting, een USB-C-poort voor de stroomtoevoer en twee USB-A 3.2 Gen 1-poorten.

Zoals vermeld heeft Acer nog geen details prijsgegeven over de beschikbaarheid van de SpatialLabs View Pro 27, afgezien van een wereldwijde releasedatum van Q1 2024. Overigens deelde Acer Benelux een persbericht met Tweakers en de oorspronkelijke SpatialLabs View ASV15-1B kwam ook in de Benelux uit. Dat wijst erop dat de monitor hier uitkomt. De originele 3d-monitor van het merk kostte in de Benelux volgens de Pricewatch zo'n 1500 euro.