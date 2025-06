HP overweegt gaminghandheld met SteamOS

HP heeft interesse in het ontwikkelen van een gaminghandheld op SteamOS. Dat zegt Josephine Tan, verantwoordelijk voor HP's gamingtak. Het bedrijf heeft nog geen Windows-handheld uitgebracht, omdat de ervaring niet goed genoeg zou zijn.

De huidige Windows-ervaring op kleine schermen wordt door het bedrijf als problematisch ervaren, vertelde Tan aan XDA Developers. De gamingdivisie van HP ziet wel mogelijkheden in SteamOS als besturingssysteem. Valve heeft aangekondigd dat fabrikanten SteamOS mogen gebruiken voor hun eigen hardware. Een van de voorbeelden is de recent aangekondigde Lenovo Legion Go S. Tan zegt niet of en wanneer een HP-SteamOS-gaminghandheld zou kunnen verschijnen.

"Als je naar Windows-gaminghandhelds kijkt, worstel ik zelf met de ervaring", zegt Tan tegen XDA. "Als ik het niet leuk vind, weet ik niet hoe ik er een product mee kan maken." Ze zegt verder dat de Windows-ervaring niet eenvoudig genoeg zou zijn. "Als ik het apparaat aanzet, moet het weten welk spel ik als laatst heb gespeeld. In Windows gebeurt dat niet."

Naast SteamOS dient zich mogelijk nog een alternatief aan. Microsoft zou volgens XDA Developers werken aan een aangepaste Windows-schil specifiek voor gaming-handhelds. Deze Xbox-variant zou later dit jaar beschikbaar komen en zou volgens bronnen die eerder in maart met The Verge spraken door ASUS worden gemaakt.