Ayaneo werkt aan eerste third-party-pc-handheld met SteamOS

Ayaneo heeft de NEXT LITE geïntroduceerd, een pc-gaminghandheld met SteamOS. Daarmee is Ayaneo de eerste pc-handheldfabrikant die Valves besturingssysteem gebruikt, buiten Valve zelf. De fabrikant deelt nog niet veel details over de NEXT LITE.

De NEXT LITE moet een goedkopere versie worden van de eerder uitgebrachte NEXT en deelt bijvoorbeeld het ontwerp van die eerdere handheld. De LITE-versie krijgt ook halleffectjoysticks. Verder krijgt de handheld een 7"-scherm met een resolutie van 1280x800 pixels en een 47Wh-accu. Ayaneo deelt nog geen prijs, maar zegt wel dat 'abonnementen' op de handheld op vrijdag beschikbaar worden. De NEXT kost omgerekend exclusief btw bijna 1200 euro.