Ayaneo toont Pocket DMG- en Pocket Micro-handhelds uit retroproductlijn

Ayaneo heeft enkele nieuwe productconcepten van zijn aankomende Ayaneo Remake-retroproductlijn voorgesteld. De fabrikant toonde conceptbeelden van de Pocket DMG- en Pocket Micro-handhelds, maar ook van een dock voor een egpu en van een mini-pc met retrobehuizing.

De Ayaneo Pocket DMG bevat een joystick en een touchpad waardoor het volgens Ayaneo voor gamers eenvoudiger moet zijn om bepaalde games te spelen. Het apparaat beschikt ook over twee 'ergonomische' schouderknoppen en een actief koelingssysteem. Het is niet duidelijk wanneer dit apparaat op de markt zal verschijnen en voor welke prijs het over de toonbank zal gaan. Uit de renderafbeeldingen blijkt dat Ayaneo een zwarte en witte variant van de Pocket DMG-handheld in de maak heeft.

Ayaneo Pocket DMG

Ayaneo presenteerde ook de Ayaneo Pocket Micro. Het ontwerp van deze handheld lijkt geïnspireerd te zijn op dat van de Nintendo Gameboy Micro. De handheld zal volgens de fabrikant een 3,5”-scherm meekrijgen met een resolutie van 960x640 pixels en over een MediaTek Helio G99-soc beschikken. Het frame zou uit aluminium vervaardigd worden. Uit de renders blijkt dat er vier kleurvarianten van de Pocket Micro zullen verschijnen: een zilveren variant, een zwarte variant, een goudkleurige handheld en een roodkleurige handheld. Het is op het moment van schrijven niet duidelijk wanneer de Ayaneo Pocket Micro te koop zal zijn en wat de kostprijs van het apparaat zal zijn.

Ayaneo Pocket Micro

Ayaneo vermeldt ook een concept van eGPU met retrobehuizing uit metaal: de AG01. Deze eGPU bevat een AMD Radeon RX 7600M XT met zowel een Oculink- als een USB 4-aansluiting. De externe videokaart zou ook twee DisplayPort-aansluitingen en twee HDMI-poorten meekrijgen, samen met een ethernet- en USB-A-poort. Er zou ook een slot zijn voor een M.2 2280-ssd. Dit slot zou zonder gereedschap opengemaakt kunnen worden. Uit de conceptafbeeldingen blijkt dat Ayaneo twee varianten van de AG01 wil uitbrengen: een rode variant en een grijskleurig exemplaar. Het is niet duidelijk of de specificaties van deze varianten ook verschillend zijn. Ayaneo heeft op het moment van schrijven nog niet meegedeeld hoeveel de AG01 moet kosten en wanneer de eGPU op de markt zal verschijnen.

Conceptbeeld van Ayaneo AG01

Ayaneo toonde ook een concept van een nieuwe mini-pc: de Retro Mini PC AM01S. Deze computer zou een AMD Ryzen 8000HS-apu meekrijgen, maar heel wat andere specificaties zijn nog onduidelijk. De minicomputer beschikt over een HDMI-poort, een USB-A-aansluiting, twee 2.5Gbit/s-ethernetaansluitingen, twee USB-C-poorten met ondersteuning voor USB 4 en twee slots voor M.2-ssd’s. Het apparaat heeft ook een openklapbaar minidisplay waar informatie op weergegeven kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de minicomputer op de markt zal verschijnen en wat de kostprijs van het apparaat zal worden.