MSI werkt al aan volgende versies MSI Claw-gaminghandheld

MSI is al bezig met de ontwikkeling van de volgende versies van de MSI Claw. Het bedrijf begon twee jaar geleden aan de ontwikkeling van de eerste generatie en vermoedt dat zijn klanten de handheld minstens twee jaar voor intensieve games zullen kunnen gebruiken.

Clifford Chun, een hooggeplaatste productmanager bij MSI, vertelde aan IGN dat het bedrijf een tweede, derde en zelfs vierde versie van de MSI verwacht. Deze apparaten zouden ook al in de pijplijn zitten, maar het is niet duidelijk wanneer deze versies op de markt verschijnen.

MSI zou twee jaar geleden zijn begonnen met de ontwikkeling van de Claw. Het bedrijf kon de gaminghandheld pas onlangs introduceren, omdat het nog geen geschikte accu had gevonden. MSI streefde naar eigen zeggen naar een accuduur van minstens twee uur en daar kan het sinds kort aan voldoen. IGN vroeg zich af waarom MSI de Claw heeft uitgerust met een lcd en niet met een oledscherm. Dat is volgens MSI omdat het bedrijf een 120Hz-ervaring wilde leveren. Chun laat in het midden of daar in de toekomst nog verandering in komt.

MSI heeft de eerste versie van de MSI Claw begin januari geïntroduceerd. Het bedrijf deed dat tijdens de CES in Las Vegas. De Claw A1M beschikt over een Intel Core Ultra-chip met een geïntegreerde Arc-gpu en een 1080p-scherm van 7" met een verversingsfrequentie van 120Hz. Het apparaat krijgt een 53Wh-accu, waarmee de Claw A1M twee uur moet meegaan. De accu wordt met 65W opgeladen via een USB-C-aansluiting, die ook Thunderbolt 4-support heeft. Het apparaat is 294mm breed, 117mm hoog en 21,2mm dik. Het weegt 696g en wordt geleverd met Windows 11.

De MSI Claw A1M ligt eind februari in de rekken. Het basismodel moet 829 euro kosten. Die versie heeft een Intel Core Ultra 5 135H-cpu en een 512GB-ssd. De duurdere versie heeft een Core Ultra 7 155H en een 1TB-ssd, en kost in de Verenigde Staten 879 dollar. Het is de eerste handheld met Intel-processor. Tweakers heeft een uitgebreide preview van het apparaat gepubliceerd.