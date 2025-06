MSI introduceert Claw 8 AI Plus-gaminghandheld met Intel Lunar Lake-processor

MSI heeft een nieuwe versie van zijn Claw-gaminghandheld aangekondigd. Deze wordt aangedreven door de nieuwe Lunar Lake-processor van Intel. Ook krijgt het apparaat een groter scherm en een grotere accu van 80Wh.

De MSI Claw 8 AI+ vervangt de Intel Meteor Lake-processor door een nieuwe Lunar Lake-soc, die dinsdagochtend is geïntroduceerd. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op de Computex-beurs in Taiwan. De fabrikant zegt niet welke Lunar Lake-processor er precies wordt gebruikt. Verder is het scherm van het nieuwe model ook iets groter: 8 inch in plaats van 7 inch. De 1080p-resolutie en 120Hz-refreshrate blijven wel hetzelfde.

Verder wordt de 53Wh-accu van het origineel vervangen door een 80Wh-variant. MSI zegt ook dat het een extra USB-C-poort met Thunderbolt-ondersteuning heeft toegevoegd, dat het 'tactiele gevoel' van de LB- en RB-knoppen is verbeterd en dat de lompe oplader van het origineel is vervangen door een lichtere versie voor aan de muur. MSI heeft geen verdere details, zoals een releasedatum of prijs, bekendgemaakt.

De MSI Claw werd begin maart op de markt gebracht. Sommige reviewers bekritiseerden de handheld vanwege verschillende tekortkomingen. De grootste problemen waren toe te schrijven aan de Intel-chipset, met meldingen van problemen bij het draaien van bepaalde games en een hoog stroomverbruik, wat leidde tot een korte accuduur. Tweakers heeft ook een review van de Claw gepubliceerd.