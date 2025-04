Sinds de introductie van de Steam Deck hebben gaminghandhelds ontzettend aan populariteit gewonnen. Iedereen wil een graantje meepikken en daarom introduceerde ASUS de ROG Ally, gevolgd door Lenovo met de Legion Go. Het leuke van die gaminghandhelds is dat ze zo nieuw zijn dat het product nog niet is uitgekristalliseerd. Wat is een goede schermmaat bijvoorbeeld? Valve en ASUS zijn op 7" uitgekomen, terwijl Lenovo het op 8" houdt. Heb je touchpads nodig? En hoeveel dan: twee zoals op de Steam Deck, een zoals op de Legion Go of helemaal geen zoals op de ROG Ally?

Eigenlijk was het enige waarover overeenstemming bestond, het gebruik van een AMD-processor en laat MSI op dat punt nou een andere keus hebben gemaakt. De laatste gaminghandheld is van dat merk afkomstig en luistert naar de naam Claw. Hij is voorzien van een Core Ultra-processor van Intel en in deze review kijk ik hoe MSI's visie op de gaminghandheld eruitziet en uiteraard hoe hij presteert.

MSI Claw

Ik had het zo-even over het gaminghandheldconcept en dat het nog niet is uitgekristalliseerd, maar wat de buitenkant betreft heeft MSI een duidelijke keuze gemaakt. De Claw lijkt als twee druppels water op de ROG Ally van ASUS. De joysticks en alle knoppen zitten op dezelfde plek als bij de Ally, inclusief de M1- en M2-knoppen op de achterkant. Het scherm is ook 7" groot en heeft dezelfde resolutie van 1920 bij 1080 beeldpunten. Aan weerszijden van het scherm zitten vier knoppen, onder andere om de eigen software te starten. Er zit een vingerafdrukscanner in de powerbutton op de bovenrand, met daarnaast een microSD-kaartlezer, USB-C-aansluiting, koptelefoon en twee knoppen om het volume aan te passen. Het is dat de Claw zwart is en de ROG Ally wit, anders kon je de twee handhelds moeilijk uit elkaar houden.

Dat het uiterlijk aan originaliteit ontbreekt, hoeft niet meteen een nadeel te zijn, want ik vond de ROG Ally ook fijn werken. Bij de Claw zijn de bollingen aan de achterkant, waar je je handpalm omheen legt, iets groter, waardoor hij wat prettiger vasthoudt. De M1- en M2-knoppen die daar zitten, kun je in games configureren of je kunt er in de MSI-software zelf een macro aan koppelen. Wat mij betreft mogen ze die knoppen afschaffen, want daarmee kun je de console minder lekker vasthouden en je zit er onbedoeld steeds op te drukken.

De knoppen en de hall-effectjoysticks voelen goed aan en doen niet onder voor het gevoel dat een Xbox-controller geeft. Alleen de d-pad geeft een wat onduidelijk gevoel, zoals vroeger bij de Xbox 360-controllers. In tegenstelling tot Valve en Lenovo heeft MSI zijn handheld niet van een of meer touchpads voorzien, maar kopieert het ook op dit punt ASUS. De linkerjoystick kun je binnen Windows gebruiken om het muispijltje te besturen en vervolgens kun je met A een linkermuisklik of met B een rechtermuisklik maken. Dat is een mooie oplossing om alsnog de muis te kunnen gebruiken en dat is nogal eens nodig.

Software

Het grote verschil tussen de Steam Deck en gaminghandhelds die Windows draaien, is het besturingssysteem. Waar SteamOS naadloos aansluit op de knoppen van de Steam Deck, is Windows niet echt gemaakt om met een controller te worden bestuurd. Lenovo, ASUS en nu ook MSI hebben daarom hun eigen 'launcher' gebouwd, die je primair kunt gebruiken om games mee te starten. De MSI-launcher, MSI Center M, werkt vergelijkbaar met de launchers van ASUS en Lenovo. Je kunt er games mee starten, maar ook instellingen voor de rgb-verlichting mee aanpassen en bijvoorbeeld het vermogen dat naar de cpu gaat instellen.

De software start samen met Windows en met de onderste knop, links van het scherm open je hem weer als je in de Windows desktopomgeving terecht bent gekomen. De onderste knop rechts van het scherm opent een snelmenu, waarin je snel zaken als de schermhelderheid en het processorvermogen kunt aanpassen, of wifi in of uit kunt schakelen. Dat menu ziet er een beetje knullig uit, omdat het niet op de native resolutie van het scherm rendert. Het is wel functioneel, dus laat ik niet op alle slakken zout leggen.

Gebruik je de Claw alleen voor games, dan zal het je misschien een zorg zijn wat voor besturingsysteem erop draait, maar je kunt de aanwezigheid van Windows ook als een voordeel zien. De Thunderbolt 4-aansluiting is nog iets veelzijdiger dan de USB-C-aansluiting op de ROG Ally en je kunt er een dock mee verbinden, zodat je de Claw in combinatie met een beeldscherm, toetsenbord en muis gewoon als een desktopcomputer kunt gebruiken.

Als je de Claw onderweg wilt gebruiken, waar hij uiteindelijk voor bedoeld is, dan kun je hem meenemen in de meegeleverde hoes, die voorzien is van twee kussens waartussen de console gesandwicht en dus goed beschermd wordt. Er zit ook een vakje in de hoes waar je nog iets in kunt stoppen. Gek genoeg heeft MSI er bij het ontwerpen van de hoes niet aan gedacht dat mensen de oplader ook willen meenemen. De bijgeleverde lader is vrij lomp, van het soort dat MSI ook bij zijn laptops levert en die past niet in de hoes. De hoes wordt standaard geleverd bij de duurste uitvoering met Ultra 7-processor; bij de versie met Core Ultra 5 zit hij niet.