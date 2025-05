MSI Claw krijgt firmware- en gpu-driverupdates die gamingprestaties verbeteren

MSI heeft twee systeemupdates uitgebracht voor zijn Claw handheld om gamingprestaties te verbeteren. Het gaat om een biosupdate en een gpu-driverupdate. Het wordt ook mogelijk om de nieuwe bios rechtstreeks vanuit Windows te installeren.

De updates, de nieuwe E1T41IMS.106-bios en de 31.0.101.5445-gpu-stuurprogramma van Intel, hebben volgens het bedrijf de prestaties van een aantal games verbeterd, zo blijkt uit interne tests. Van alle vijftien games die getest werden, was de gemiddelde prestatieverbetering 30 procent. De grootste verbetering is er bij horrorgame ‘7 Days to Die’, die volgens MSI 150 procent beter presteert. Nog een verandering is dat gebruikers de nieuwe bios rechtstreeks vanuit het Windows-besturingssysteem kunnen uitvoeren. Voorheen was daarvoor een USB-stick nodig.

MSI bracht de Claw begin maart op de markt. De handheld werd door sommige reviewers bekritiseerd vanwege verschillende tekortkomingen. De grootste problemen werden toegeschreven aan de Intel-chipset, met meldingen van problemen bij het draaien van bepaalde games en een hoog stroomverbruik, wat resulteerde in een korte batterijduur.