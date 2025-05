Todd Howard: Starfield-dlc Shattered Space komt deze herfst uit

Starfield-dlc Shattered Space komt deze herfst uit. Dat laat Bethesda-baas Todd Howard weten. Er komt ook een grote update aan met nieuwe gameplayopties, consoleweergavemodi en nieuwe functies om ruimteschepen aan te passen.

Todd Howard kondigde het nieuws aan tijdens een interview met het YouTube-kanaal Kinda Funny Games. Over de dlc is nog niet veel bekend. Volgens Bethesda bevat die ‘nieuwe verhaalcontent, nieuwe locaties, nieuwe uitrusting en meer’. Shattered Space werd vorig jaar aangekondigd. Toen zei Bethesda dat de dlc in 2024 uitkomt, maar tot nu toe was nog niet bekend wanneer.

Naast Shattered Space zegt Howard ook dat er 'binnnenkort' een grote update komt voor Starfield. Ook daarover zegt hij niet veel. Volgens de Bethesda-topman komen er verbeterde kaarten en plattegronden voor steden, nieuwe gameplayopties en kunnen spelers nieuwe visuele instellingen instellen op consoles. Er komen ook verbeteringen voor het bouwen van ruimteschepen. Ten slotte zegt Howard dat er binnenkort meer informatie komt over de Starfield Creation Kit. Daarmee krijgt het spel officiële modondersteuning.