Fallout 4 krijgt op 25 april 60fps-upgrade op PS5 en Xbox Series X en S

Fallout 4 krijgt op de Xbox Series X en S en PlayStation 5 op 25 april een gratis upgrade met 60fps-ondersteuning. Op de pc krijgt de game ook grafische verbeteringen zoals ondersteuning voor breedbeeldmonitors. Voor alle platformen komt er ook veel nieuwe in-gamecontent uit.

Bethesda schrijft dat spelers op de next-gen-consoles een gratis upgrade met betere graphics krijgen. Na de update kunnen spelers kiezen voor een Performance Mode of een Quality Mode. In die eerste modus is het mogelijk de game met 60 frames per seconde te spelen. Op de PlayStation 4 en de Xbox One komt er ook een gratis upgrade beschikbaar, maar die heeft slechts 'stabiliteitsverbeteringen' en enkele bugfixes voor quests.

Pc-spelers krijgen ook een update voor het spel. Zij krijgen ondersteuning voor breedbeeld- en ultrabreedbeeldmonitors. Op Steam, GOG en de Microsoft Store krijgt Fallout 4 verder ook stabiliteitsverbeteringen en meerdere bugfixes. De game komt daarnaast beschikbaar op de Epic Games Store en Fallout 4 wordt 'Steam Deck-verified'.

Bethesda voegt met de update ook veel nieuwe content toe aan de game. Zo komt er een nieuwe quest beschikbaar waarin The Enclave uit Fallout 3 een rol speelt. Daarnaast komt er nieuw Power Armor, een nieuw wapen en nieuwe skins voor wapens en uitrusting beschikbaar.