Verwijzingen naar 'newvegas2' verschijnen in Steam-repo Fallout 4

Fallout 4 kreeg op Steam kortstondig een branch erbij genaamd 'newvegas2'. Binnen een korte tijd verwijderde Bethesda de branch ook weer. Fallout: New Vegas 2 is niet aangekondigd, maar het is wel bekend dat er aan een next-gen update van Fallout 4 gewerkt wordt.

Geïnteresseerde spelers speculeren dat de branch te maken heeft met een remaster van Fallout: New Vegas in de engine van Fallout 4, wat het modteam achter Fallout 4: New Vegas in feite aan het maken is. Een andere potentiële verklaring is een vervolg op Fallout: New Vegas, gezien New Vegas 2 daar een vrij logische benaming voor zou zijn. Wellicht is het toch veel minder spannend, omdat er al New Vegas-content in de Fallout 4-modwinkel van Bethesda zit.

De inhoud van de branch is blijkbaar niet openbaar geworden. SteamDB, waar de informatie te zien is, haalt zijn informatie door de databases van Steam te scrapen en van vrijwillig geüploade informatie, opgehaald met een tokendumper.

Het is niet voor het eerst dat er geluiden opgaan over een nieuwe ontwikkeling op het gebied van Fallout: New Vegas. In februari van dit jaar meldde Jeff Grubb, een bekende leaker op gamegebied, dat er gesprekken gaande zijn over New Vegas 2 tussen Bethesda en Obsidian Entertainment. Die laatste partij is ook de originele ontwikkelaar van de game. Eerder zijn Obsidian-baas Feargus Urquhart al dat hij graag nog een Fallout zou willen maken.

Fallout: New Vegas is een firstpersonactie-rpg ontwikkeld door Obsidian Entertainment, dat opgericht is door veteranen van de originele Fallout-ontwikkelaar, Black Isle Studios. De game heeft dezelfde stijl als Fallout 3 en 4, maar speelt zich af in de staat Nevada. De game stamt uit 2010 en kwam uit voor Windows, de PlayStation 3 en de Xbox 360.