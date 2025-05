Edge-functie voor samenwerking binnen sets met tabbladen beschikbaar als preview

Microsoft Edge krijgt een functie om groepen tabbladen te delen met een enkele link. Gebruikers die de set met tabbladen openen, kunnen ook de inhoud van de set aanpassen. De functie is beschikbaar als openbare test.

De zogenaamde Workspaces krijgen een eigen knop in de hoek linksboven in het scherm. Daar zijn nieuwe sets aan te maken en te delen. Ook kunnen ze een naam en een kleur krijgen, die getoond worden als de Workspace actief is, om hem herkenbaar te houden. Ook is te zien welke andere gebruikers in de Workspace zitten en welk tabblad ze op zitten. Cookies worden niet gedeeld.

De functie, die het bedrijf Edge Workspaces noemt, is beschikbaar vanaf versie 111.0.1661.51. Geïnteresseerde gebruikers moeten zich inschrijven via een webpagina en het is verplicht dat de gebruiker in Edge ingelogd is op zijn of haar Microsoft-account. Dat geldt ook voor potentiële ontvangers van de sets met tabbladen. Indien een gebruiker toegelaten wordt tot de preview, wat in een korte test van Tweakers onmiddellijk lukte, is het mogelijk om die in ieder geval met vijf personen te delen.

De functionaliteit was al langer beschikbaar voor enterprise-gebruikers, maar deze preview is er nu voor het bredere publiek. Voorlopig werkt de functie alleen op macOS en Windows.