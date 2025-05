0Patch belooft tot 2025 ondersteuning voor Edge-browser op oude Windows-versies

Het team achter 0Patch gaat nog tot zeker januari 2025 officieuze securitypatches aanleveren voor de Microsoft Edge-browsers bij Windows 7, Windows 8.1 en Windows Server 2012. Deze maand ontvangen ze hun laatste officiële beveiligingsupdate.

Voor Windows 7 en 8.1 en Server 2012 wordt Microsoft Edge-versie 109, die deze maand moet verschijnen, de laatste officiële beveiligingsupdate die ze zullen ontvangen. Windows Server 2012 krijgt overigens nog tot oktober 2023 officiële ondersteuning voor de browser, maar geen nieuwe Edge-beveiligingsupdates meer. De makers van 0Patch beloven dat ze tot in ieder geval januari 2025 'kritieke' securitypatches blijven leveren voor deze Edge-versie. Afhankelijk van de vraag wordt besloten of die periode wordt verlengd.

Eerder beloofde het 0Patch-team al om de besturingssystemen Windows 7 en 2008 R2 tot januari 2025 te ondersteunen met securitypatches. De officiële gratis beveiligingsondersteuning voor beide versies is sinds 2020 stopgezet. Een 0Patch-abonnement kost 24,95 euro per jaar per apparaat.