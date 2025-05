Makers van 0Patch beloven nog tot januari 2025 ondersteuning voor Windows 7

Het team achter 0Patch gaat nog tot zeker begin 2025 onofficiële securitypatches aanleveren voor Windows 7 en Windows 2008 R2. De patches komen ook beschikbaar voor oude versies van Office.

De makers van patchmakers 0patch schrijven in een blogpost dat ze nog tot in ieder geval januari 2025 securityupdates blijven leveren voor de besturingssystemen Windows 7 en Windows Server 2008 R2. Die patches komen ook beschikbaar voor Office 2010. 0Patch brengt patches uit voor 'kritieke kwetsbaarheden waarvan de kans het grootste is dat ze worden uitgebuit'. Gebruikers kunnen die patches installeren vanuit 0Patch's eigen softwarepakket. 0Patch maakt onofficiële veiligheidspatches voor kwetsbaarheden buiten Microsoft en andere vendors om.

De officiële gratis beveiligingsondersteuning voor Windows 7 en Server 2008 is sinds 2020 stopgezet. Wel biedt Microsoft nog het betaalde Extended Security Updates aan, maar dat stopt in 2025. 0Patch werkte altijd al parallel aan die officiële ESU-ondersteuning, maar na 2025 wordt het daarin de enige partij. Bovendien zijn 0Patch-updates goedkoper; ze kosten 24,95 euro per jaar per apparaat. Vorig jaar repareerde 0Patch 52 kwetsbaarheden in de besturingssystemen.

De makers zeggen de software tot in ieder geval de verwachte einddatum te ondersteunen, maar dat kan ook verlengd worden als daar behoefte aan is. Ook beloven de makers in de toekomst Windows Server 2012 te ondersteunen. Daarvan eindigt de officiële ondersteuning volgend jaar.