Google stopt ondersteuning Chrome op Windows 7 en Windows 8.1 in februari 2023

Google stopt de ondersteuning van Chrome op Windows 7 en Windows 8.1. De ondersteuning wordt beëindigd op 7 februari 2023. Op dezelfde datum komt Chrome 110 uit, de laatste versie van de browser die uitkomt voor de oudere besturingssystemen.

Chrome kan nog wel gebruikt worden op de oudere besturingssystemen, maar krijgt vanaf 7 februari geen nieuwe beveiligingsupdates meer. Om de nieuwste versie van Chrome te krijgen, moeten Windows 7- en Windows 8.1- gebruikers upgraden naar Windows 10 of Windows 11, schrijft Google op een supportpagina.

In 2020 gaf Google aan dat de ondersteuning van Chrome op Windows 7 in ieder geval tot dit jaar zou duren. Aanvankelijk wilde het bedrijf de ondersteuning op 15 juli 2021 beëindigen, maar Google stelde de deadline uit. Het bedrijf wilde zakelijke gebruikers namelijk nog iets langer de tijd om hun systemen te migreren naar Windows 10. Uit eigen cijfers van het bedrijf bleek destijds dat 22 procent van de bedrijven nog niet was overgestapt op Windows 10.

De ondersteuning van Windows 7 door Microsoft is al in 2020 gestopt. De mainstreamondersteuning voor het OS eindigde al op 9 januari 2018. Wat Windows 8.1 betreft, houdt de ondersteuning voor het OS op in januari 2023. In dezelfde periode stopt Microsoft met het uitgebreide beveiligingsprogramma voor Windows 7 SP1 en Windows 7 Professional Edition for Embedded Systems.