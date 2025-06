Google brengt Chrome-versie uit die niet meer draait op Windows 7 en 8.1

Google brengt Chrome-versie 110 uit. Met de komst van deze browserupdate is er geen ondersteuning meer voor Windows 7 en 8.1 en dat geldt ook voor Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2.

Google schrijft dat Chrome 110 in de komende dagen of weken uitkomt voor Windows, Mac en Linux. Chrome 109 is de laatste versie waarmee Windows 7 en 8.1 worden ondersteund. Vanaf Chrome 110 is minimaal Windows 10 nodig. De nieuwe update van Chrome lost vijftien kwetsbaarheden op, waaronder een drietal die waarvan het risico als hoog wordt aangeduid.

Een woordvoerder van Google bevestigt aan ZDNet dat Chrome 110 en toekomstige updates alleen ondersteuning bieden voor Windows 10 en latere updates, waaronder ook Windows 11. Oudere versies van Chrome blijven wel werken op systemen met bijvoorbeeld Windows 7, maar die krijgen niet meer de benodigde beveiligingsupdates.

In 2020 gaf Google aan dat de ondersteuning van Chrome op Windows 7 tot 2022 zou duren, zodat bedrijven meer tijd hadden om over te stappen op Windows 10. Aanvankelijk wilde het bedrijf de ondersteuning al op 15 juli 2021 beëindigen, maar dat werd uitgesteld.