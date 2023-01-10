Windows 7 en 8.1 krijgen geen beveiligingsupdates meer

Microsoft brengt vanaf dinsdag geen beveiligingsupdates meer uit voor Windows 7 of 8.1. Voor de meesten stopte de Windows 7-ondersteuning al in 2020, maar bijvoorbeeld bedrijven konden nog drie jaar lang verlenging kopen. Dat Extended Security Update-programma is nu echter klaar.

Met het stoppen van de ondersteuning krijgen zowel Windows 7 als 8.1 geen updates meer, ook geen beveiligingsupdates. Bij Windows 7 was er nog een Extended Security Update-programma voor de Professional- en Enterprise-versies, waardoor zij nog tegen betaling beveiligingsupdates konden krijgen. Windows 8.1 krijgt voor zover bekend niet zo'n ESU-programma. Het stoppen van de ondersteuning van beide besturingssystemen was al eerder aangekondigd.

Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over onder meer Windows 7 en 8.1. Eerstgenoemde werd vooral gezien als een verbeterde en stabielere versie van Vista, terwijl de opvolger weer als een stap terug werd ervaren. Vooral de focus op touchscreenbesturing voor een desktopbesturingssysteem kon niet op veel enthousiasme rekenen.

Hoewel het stoppen van de ondersteuning van beide besturingssystemen al even bekend was, zijn er nog steeds pc's die de twee OS'en draaien. Statcounter meldde in november dat Windows 7 nog op 9,61 procent van alle Windows-pc's geïnstalleerd was; Windows 8.1 was toen op 2,45 procent van de Windows-pc's geïnstalleerd.