Windows 7 en 8.1 krijgen geen beveiligingsupdates meer

Microsoft brengt vanaf dinsdag geen beveiligingsupdates meer uit voor Windows 7 of 8.1. Voor de meesten stopte de Windows 7-ondersteuning al in 2020, maar bijvoorbeeld bedrijven konden nog drie jaar lang verlenging kopen. Dat Extended Security Update-programma is nu echter klaar.

Met het stoppen van de ondersteuning krijgen zowel Windows 7 als 8.1 geen updates meer, ook geen beveiligingsupdates. Bij Windows 7 was er nog een Extended Security Update-programma voor de Professional- en Enterprise-versies, waardoor zij nog tegen betaling beveiligingsupdates konden krijgen. Windows 8.1 krijgt voor zover bekend niet zo'n ESU-programma. Het stoppen van de ondersteuning van beide besturingssystemen was al eerder aangekondigd.

Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over onder meer Windows 7 en 8.1. Eerstgenoemde werd vooral gezien als een verbeterde en stabielere versie van Vista, terwijl de opvolger weer als een stap terug werd ervaren. Vooral de focus op touchscreenbesturing voor een desktopbesturingssysteem kon niet op veel enthousiasme rekenen.

Hoewel het stoppen van de ondersteuning van beide besturingssystemen al even bekend was, zijn er nog steeds pc's die de twee OS'en draaien. Statcounter meldde in november dat Windows 7 nog op 9,61 procent van alle Windows-pc's geïnstalleerd was; Windows 8.1 was toen op 2,45 procent van de Windows-pc's geïnstalleerd.

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Door Hayte Hugo

Redacteur

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10-01-2023 • 15:47

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Reacties (127)

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Fab1Man 10 januari 2023 16:00
Ik begin me langzamerhand zorgen te maken om mijn oude Windows 10 beestje. Die is de eerstvolgende die niet meer supported gaat zijn in de toekomst, maar werkt verder nog prima, met een i7-4770k en een GTX970. Ik zou op dit moment alleen een hardware upgrade hoeven uit te voeren om naar Windows 11 te gaan (los van alle bypasses die ik kan doen om Windows 11 eroverheen te strijken).

Toch wel geinig met het trackrecord van Microsoft, hoe het steeds op en neer gaat.
Windows 98 was ooit goed, toen kwam ME, wat zodanig versneld was dat het over zichzelf struikelde. Toen kwam XP/2000, meest stabiele OS na SP2 wat ik mij kan herinneren. Daarna inderdaad Vista, toen Windows 7 wat weer een soort XP achtige ervaring was t.o.v. Vista (en ja Vista is niet alles te blamen, drivers werden slecht bijgewerkt door fabrikanten, wie herinnert zich de Soundblaster affaire nog?). Windows 8/8.1 was weer een draak, waarbij Windows 10 weer een verademing was. Ik heb echter het idee dat men dit eindelijk doorbroken is met Windows 11, waarbij de taakbalk in het midden wel een verrassende wending is.
Indy81 @Fab1Man10 januari 2023 16:46
Nou, Windows 11 mag van mij echt wel gerekend worden als de generatie die je mag overslaan.
Het zijn allemaal kleine dingetjes die gewoon niet werken terwijl dat vroeger in Windows wel gewoon goed zat.
Bijvoorbeeld:
- in de file browser even een tekstbestandje aanmaken. Normaal gesproken simpel: rechter muisknop -> nieuw -> tekstbestand. Deze functie zit er nu niet meer in, en kun je enkel via een register aanpassing terug halen. Dat hoort niet.
- De startbalk is verschrikkelijk in een multi monitor opzet. Ik heb 3 schermen en dus 3 startbalken.
In Windows 10 gebruik ik allemaal met tekst labels, niet op elkaar gestapeld. Ik heb ruimte genoeg. Iedere startbalk toont enkel de vensters die ik op die monitor heb staan. Zo kan ik meteen lezen welke applicatie, en welk document waar staan. 1 klik, en je hebt hem. In Windows 11: alles op elkaar gestapeld zonder tekst. Eerst moet ik herinneren welk document in welke editor open stond, dan het icoontje herinneren. Dan op dat icoontje klikken en dan weer de lijst doorzoeken van documenten van dat programma.
- In Windows 10 kan ik in mijn start menu lekker alle veel gebruikte programma's plaatsen. Klein/middel/groot. Werkt best prima. Nu in Windows 11 kan dat ook, maar maximaal 18 apps, en geen verschil in grootte. En omdat ik dus niet alles in 1x kan zien, moet ik dus door de apps gaan scrollen. Deze zijn in windows 10 direct zichtbaar, maar bij Windows 11 moet ik ook nog eens een keer extra klikken.

Kortom: ik kan er minder mee, en het kost me meer tijd, en Microsoft geeft me niet eens de keuze meer. Ik sla Windows 11 dus over.
Saven @Indy8110 januari 2023 20:05
Ik kan wel in explorer gewoon rechtermuisknop > nieuw > tekstbestand kiezen. Of begrijp ik je verkeerd? Punt 2 is niet op mij van toepassing. Punt 3 inderdaad eens.
SuperDre @Saven10 januari 2023 23:01
Misschien heb je dan in het verleden al een keertje die patch gedaan.
grimlock @Saven11 januari 2023 09:00
Is iets van de laatste nieuwe builds. Mogelijk dat je dit na een update van het OS alsnog tegenkomt.
Zackito @Indy8110 januari 2023 23:19
Je noemt een paar punten op waardoor het voor jouw geen goed OS is. Het grappige daarin is dan weer juist dat ik het wel een goed OS vindt maar dan ook geen enkel probleem/missende feature gebruik die jij gebruikt.

Al met al vindt ik het kort door de bocht om te zeggen dat het OS niet goed is.

Ik sluit me dan ook aan bij de post van batjes hieronder.

[Reactie gewijzigd door Zackito op 22 juli 2024 21:11]

Fermion @Zackito12 januari 2023 03:37
OS is goed, maar de start menu zuigt.
pauldaytona @Indy8110 januari 2023 22:25
Dat zou wel eens lang kunnen duren, langer dan de windows 10 ondersteuning. Maar ook blijf nog op w10. M'n pc kan wel 11 zonder trucs. Ik heb m'n vakantie laptopje met 11 voorzien, en het maakt niet dat ik over wil.
Roel1966 @Indy8110 januari 2023 23:29
Volledig mee eens en ook exact de punten waarom ik voorlopig niet naar Windows 11 stap, zeker nadat ik eergisteren nog eens achter een laptop met Windows 11 gezeten heb. Simpele dingen ook als knippen en plakken werkt gewoon veel omslachtiger via de Windows 11 menu structuur. Net als dat ik het startmenu ook gewoonweg rampzalig vind, veel te klein en je verder nergens iets daaraan kan aanpassen.
brainz038 @Indy8110 januari 2023 23:37
Indien je geen gebruik maakt van de "Recommended" zou je deze 18 kunnen omzetten naar 24. Dit kan via Rechterklik op het startmenu --> Start settings --> Onder Layout kan je kiezen More Pins.

Maar, nogsteeds te weinig inderdaad.
logix147 @Indy8111 januari 2023 01:02
Ik start mijn programma's gewoon met cmd+space of ctrl+space via PT - komt zelden voor dat ik zo iets mis.

Enige wat ik een drama in W11 vind is internet adapters aanpassen en aangezien ik voornamelijk voor ISPs werk is dat wel een dingetje.
OS zelf kan ik inmiddels mijn weg in vinden, kwestie van wennen... W10 is inmiddels weer in de koelkast gezet(lees houdt ook weer op). Apple heeft met Ventura ook het OS overhoop gegooid om het te stroomlijnen met hun mobile UIs. Of dat een goed iets is, laat ik voor nu nog in het midden.

Een UI op software gebied zal altijd wel verandering kennen. Maar ik snap het 'issue' met de ongewenste aanpassingen.

Ik vind het erger dat je hardware matig de 'deksel op je neus wordt gegooid'. Mijn oude Surface Pro 5 bijv krijgt officieel geen W11 terwijl die tot vandaag prima werkt bij familie, op windows 11. Ik ben technisch genoeg dat ik eromheen kan werken, maar veel mensen niet. Dus die moeten nieuw kopen voor hun gevoel. Onnodig hardware in e-waste veranderen.

Mijn eigen MacBook Pro 2015 die ik voor werk gebruik zou ook geen Ventura kunnen draaien. OpenLegacy community heeft het werkend en ik werk daar dagelijks gewoon mee.
Onze M1 thuis is sneller inderdaad, maar dat is ook nieuwere hardware. Die M1 ligt er ook alleen omdat mn vriendin een Mac wilde.
thefal @Indy8111 januari 2023 10:41
Windows 11 miste in het begin veel functionaliteit, maar deze zijn ze langzaam terug aan het bouwen. Sommige van de functionaliteit die ik miste zitten er inmiddels wel in. Van mijn werk kreeg ik een laptop met WIndows 11 voorgesinstalleerd, dus ik kan het nou mooi vergelijken.
- in de file browser even een tekstbestandje aanmaken. Dit kan ik wel gewoon doen, zonder registeraanpassing.

Met de andere 2 punten ben ik het helemaal met je eens en ik hoop dat ze het snel weer inbouwen.

Nog zoeen trouwens: Ik ken meerdere mensen die hun taakbalk aan de linkerkant hebben ipv onderaan. Dit is ook niet mogelijk met WIndows 11.

[Reactie gewijzigd door thefal op 22 juli 2024 21:11]

Verwijderd @Indy8110 januari 2023 20:21
nvm.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 21:11]

whiner @Indy8111 januari 2023 12:54
Dit herken ik helemaal. En door Windows 10 en 11 navigeren met de muis om bij een oude vertrouwde instelling te komen 8)7 .

Gelukkig bestaat er Ubuntu, ik game toch niet meer en heb office 365.
gooos @Indy8112 januari 2023 12:58
Dat in Windows Explorer is inderdaad irritant. Echter, er is onderaan het menuutje een optie "Show more options" om met een onnodige extra klik het te openen (het is ook direct te openen via SHIFT+F10) en dan zie je alles wat je gewoon wilt zien aan opties. Heeft mij ook even een tijdje gekost voordat ik die door had.

[Reactie gewijzigd door gooos op 22 juli 2024 21:11]

batjes
@Fab1Man10 januari 2023 18:38
Windows 98 was ooit goed, toen kwam ME, wat zodanig versneld was dat het over zichzelf struikelde. Toen kwam XP/2000, meest stabiele OS na SP2 wat ik mij kan herinneren. Daarna inderdaad Vista, toen Windows 7 wat weer een soort XP achtige ervaring was t.o.v. Vista (en ja Vista is niet alles te blamen, drivers werden slecht bijgewerkt door fabrikanten, wie herinnert zich de Soundblaster affaire nog?). Windows 8/8.1 was weer een draak, waarbij Windows 10 weer een verademing was. Ik heb echter het idee dat men dit eindelijk doorbroken is met Windows 11, waarbij de taakbalk in het midden wel een verrassende wending is.
Dat is voornamelijk de perceptie die is blijven hangen.

Destijds werd in mijn omgeving ME juist heel veel gebruikt, want het was een prima OS en tot best ver in het XP tijdperk is het onder de gamers een populair OS gebleven. Alle games ondersteunde het en belangrijker, het was een heel stuk minder veeleisend van de hardware.

XP werd onder veel mensen slecht ontvangen. Drivers van printers en andere randapparatuur dat niet meer werkte, ruim een verdubbeling van het benodigde geheugen en best een stukje zwaarder op de CPU. Pas ten tijde van XP SP2 gingen heel veel mensen pas over vanaf Win98, ME en Win2000. Hardware was verouderd en toch vervangen, veel bugs waren weg, mensen hadden ondertussen RAM bijgeplaatst, de ondersteuning voor randapparatuur was een stuk beter geworden.

XP was juist de eerste Windows die heel erg lang een slechte naam had :) Geholpen door het opkomende internet en de hordes gecomprimiteerde Windows XP bakken die de boel op stelten aan het zetten waren.

Vista is primair slecht ontvangen, omdat Microsoft onder druk van fabrikanten met die verdomde "Vista Ready" stickers kwam.... Absolute minimumsysteemeisen van wel 512-1gb geheugen een single core 2-3ghz cpu-tje.... Ja, als je XP met 64mb ram en een Pentium I 166 gaat draaien is het ook niet vooruit te branden.
Vista was zelf wat hinderlijk streng met UAC, maar draaide vanaf ~2GB ram en de simpelste dual core al lekker soepel. Die specs waren rond release van Vista (veel te) high-end, 256-512mb was nog de meest gangbare hoeveelheid, 128mb was nog best populair.

Tegen de tijd zulke specs low-end werden, kwam Windows 7 ongeveer uit. Wat voor een behoorlijk deel gewoon de reden is dat het een stuk beter is ontvangen.

Windows 8 was prima, vooral veel bandwagon hate. Je bureaublad achtergrond met icoontjes kam nu naar de voorgrond (het grootste gedeelte van de Windows gebruikers gebruikt het start menu pertinent niet) big whoop (Windows 8 was het resultaat van te veel naar user feedback luisteren). De gemiddelde gebruiker gebruikt nog altijd primair het bureaublad en de pinned taskbar om alles te openen. Bij normale gebruikers heb ik nog best lang tot in Windows 10 van die tablets en Win8.1 laptops tegen gekomen, waar op een enkeling na niemand klachten had en die enkeling zat behoorlijk op niveau "heeft op facebook gestaan" of was mede-tweaker.

Windows 11 heeft ook een slechte naam, maar dat kom ik alleen op internet tegen of onder collega IT-ers (en ~de helft daarvan is positief). Wederom, de gemiddelde gebruiker hoor ik nooit klagen behalve "het is net weer even wat anders".

Zelf vind ik het als toeschouwer (of vooral vroeger, olie op het vuur gooier) altijd wel vermakelijk. Elke nieuwere Windows was in principe gewoon beter dan de voorganger, de éne stap wat groter dan wat ander, de éne technischer indrukwekkender dan de ander. Zoals mijn persoonlijke favoriet: Windows 8 heeft user en kernel space van elkaar weten los te koppelen!! In de _oude_ Linux wereld 1 van de grootste anti-windows argumenten aller tijden. Ik vond dat technisch echt indrukwekkend.

De algehele indruk van nieuwere Windowsen is altijd persoonlijk geweest. Altijd een deel voor, altijd deel tegen. Groot deel dat tegen is, is vooral tegen de verandering zelf "ziet er weer anders uit".

Het is niet zo niets dat die domme interfaces van Apple en Android zo populair zijn. Windows XP vond men destijds fisher price, de huidige GUI's zijn pas fisher price. Windows 11 volgt die trend.
Wouterie @batjes10 januari 2023 22:28
Nou... ME had die nare bug dat het geheugen langzaam volliep ook al deed je niets. Ik ken welgeteld 1 persoon die langer dan strikt noodzakelijk ME heeft gedraaid. Ik ben lang Windows 2000 fan geweest. Gigantisch stabiel en met een beetje handigheid kon ik ook alle games draaien.
Verder heb je helemaal gelijk (op Windows 8 na dan... wat een ellende!). Ik heb nog een laptopje liggen uit het begin van het Windows 7 tijdperk en met de originele hardware voldeed het precies aan de minimale systeemeisen van die tijd. Mooie Win 7 sticker erop en aan de nietsvermoedende consument verkopen. Niet vooruit te branden! Vista Ready was geen handige zet... maar ik snap wel dat ze het deden. Ik snap niet zo goed dat Microsoft er in mee ging. Wat betreft marktaandeel hadden ze toch niets te vrezen.
Wat bij mij vooral blijft hangen is dat je vooral niet al te snel een nieuwe Windows moet willen. Wacht een jaartje of een Servicepackje en het is een heel andere beleving.
Windows 11 vind ik vooralsnog aardig werken. De Start-knop kan gewoon naar links en de meeste gekke dingen zijn weer uit te zetten. Net Windows 10, maar dan een stukje doordachter. Hoewel... als je MMC of regedit opent dan ben je gewoon weer terug bij Windows NT. ;) Sommige dingen veranderen nooit bij Microsoft.
batjes
@Wouterie16 januari 2023 16:28
De voorganger, Windows 98 was nog veel erger. Die was dusdanig brak dat er een second edition uit kwam en zelfs die had de _nodige_ problemen. WinME was in verhouding met Win98 een verademing. De meeste 'terechte' haat was meer omdat Win2000 gewoon een heel stuk beter (vooral stabieler) was.

Microsoft had in marktaandeel vooral te vrezen voor XP :) Door Ubuntu was destijds Linux wel met een opkomst bezig en meerdere fabrikanten begonnen in die tijd met Linux ondersteuning op laptops.

Zelf vind ik 11's GUI dan weer niets. Ach ja, Win10 voldoet vooralsnog prima.
wiert.tweakers @batjes15 januari 2023 16:01
Eigenlijk vond ik 8.1 een stuk beter dan 7 op het start menu na: het ging beter met hardware om, voelde sneller aan en was enorm stabiel. Vista was met Aero gewoon naadje, maar dat kon je uitzetten. XP was veel beter qua hardware support dan 2000 en eerder.

Samen met 7 had 8.1 het nadeel dat door alle updates je disks langzaam vol liepen wat met name met virtuele machines een probleem was. Dat gaat met 10 en 11 beter: daar komt eens in de zoveel tijd een full update die de boel een stuk opschoont. Aan de andere kant geeft dat ook aan hoe lang Windows 7 en 8.1 het uitgehouden hebben in vergelijking tot eerder Windows versies.

Wat ik bij vooral financials gezien heb is van DOS/95/NT4 naar XP, dan naar 7 en dan naar 10. Consumenten heb ik eigenlijk altijd een enorme mix gezien: die gebruiken wat er met de hardware vooraf geinstalleerd is en updaten pas bij nieuwe hardware.
batjes
@wiert.tweakers16 januari 2023 16:37
Komt waarschijnlijk deels doordat WDM's hardware rendering van de desktop eindelijk net zo snel was als software rendering op XP :) De vertraging valt niet heel erg op, maar als je Win8 of Win10 gewent bent, voelen Vista en 7 een stuk trager in gebruik. Er was best een goede reden waarom sommige mensen de classic stijl (software rendering) van 7 beter vonden.

De rolling release opzet van 10 en 11 is inderdaad een stuk beter dan de opstapeling van updates en service packs waar vooral Windows 7 last van had.

Zakelijk is het inderdaad naar mijn ervaring ook vooral XP > 7 > 10 geweest. De stappen er tussen kom je nog wel eens tegen, vooral in het MKB op de werkplekken, want "de laptops/pcs kwamen er mee", Outlook erop en gaan.
wildhagen
@Fab1Man10 januari 2023 16:04
Ik begin me langzamerhand zorgen te maken om mijn oude Windows 10 beestje. Die is de eerstvolgende die niet meer supported gaat zijn in de toekomst, maar werkt verder nog prima, met een i7-4770k en een GTX970. Ik zou op dit moment alleen een hardware upgrade hoeven uit te voeren om naar Windows 11 te gaan (los van alle bypasses die ik kan doen om Windows 11 eroverheen te strijken).
Windows 10 blijft, zoals het er nu voorstaat, supported tot 14 oktober 2025 als absoluut minimum, dan is het bijna 10.5 jaar oud. Zie de Lifecycle pagina van Microsoft.

En de kans is best aanwezig dat er dan ook nog een ESU-periode van Extended Support aan zal worden gekondigd, gezien de grote installbase van Windows 10.

Ik vind dik 10 jaar support eigenlijk best netjes hoor. Zeker als je de kans krijgt om gratis te uploaden naar de volgende versie (zoals dat heel lang kon/kan naar Windows 10, en nu ook naar 11).

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 21:11]

Commendatore @wildhagen10 januari 2023 16:10
Alleen kun je W11 door de systeemvereisten officieel niet op alle hardware installeren waar W10 op draait.
wildhagen
@Commendatore10 januari 2023 16:12
Dan doel je vooral op de TPM-eis neem ik aan? Want de systemspecs zijn vrij laag verder.

De meeste moderne BIOS-en bieden een virtuele TPM-module aan, waardoor Windows 11 daar ook op kan. En mocht je BIOS/moederbord dat niet aanbieden, kan je voor net iets meer dan een tientje altijd nog een TPM-module kopen, zie bijvoorbeeld uitvoering: ASUS TPM-SPI interfacekaart/-adapter Intern
Beeldbuis @wildhagen10 januari 2023 16:27
Dan zijn er ook nog de eisen dat je minimaal van Intel de coffee Lake (8e) generatie moet hebben of van AMD de Zen+ (2000 serie).
En dan zijn er ook nog een paar uitzonderingen.
https://learn.microsoft.c...upported-intel-processors

https://learn.microsoft.c...rs?source=recommendations
wildhagen
@Beeldbuis10 januari 2023 16:31
Dat klopt op zich. Maar aan de andere kant heb je het dan over processoren die zijn uitgebracht (op enkele uitzonderingen na) in 2016 of eerder (voor Intel). In oktober 2025, als de support van Windows 10 stopt (zoals het er nu naar uit ziet, los van eventuele verleningen en ESU-programma's etc) zijn die dus ruim 9 jaar oud als minimum.

Je kan je afvragen hoeveel van dat soort oude systemen tegen die tijd nog in actief gebruik zijn.

Overigens heeft Microsoft in dit artikel vrij duidelijk uitgelegd waarom men die keuze gemaakt heeft.
D4NG3R @wildhagen10 januari 2023 16:57
Je kan je afvragen hoeveel van dat soort oude systemen tegen die tijd nog in actief gebruik zijn.
Voor de meeste consumenten volstaat nu zelfs nog een generieke i5 (en in veel gevallen zelfs i3) uit de eerste generatie nog. Een beetje office, mail, social media en Youtube draait daar gewoon nog altijd meer dan prima op. Met hoe hard het gegaan is in CPU land (i.c.m. torenhoge prijzen van elektronica welke ik de komende jaren nog niet echt zie dalen) zou het mij niet verbazen dat systemen van ~2015 tot ver voorbij 2025 prima te gebruiken zijn qua performance.

Mijn oude laptop met een i7 2670QM uit 2011 zou ik met alle liefde nog gebruiken ware het niet dat het een lomp ding is en zelfs met een nieuwe accu niet zo heel denderend lang mee gaat.

Aan de ene kant snap ik de industrie; je kan niet voor eeuwig oude hard- en software blijven ondersteunen. Dat stokt development voor nieuwe(re) platformen waar een aanzienlijk groter aantal gebruikers zich op (gaat) bevind(en). Echter vind ik het vanuit het e-waste aspect doodzonde.
keitje @D4NG3R10 januari 2023 17:45
PRecies. Ik heb een Ryzen 1600x 6 core wat tot nu toe alles perfect zonder problemen draait. 16gb memory en een RTX3070 er in. Windows 11 kan voor mij niet vanwege de TPM eis. Alles werkt top, maar ik zou een moederbord en processor die perfect werken en performen moeten vervangen om te kunnen upgraden. Ik pass. 2025 duurt nog even en dan zien we wel weer verder wat we er mee gaan doen.
Aalard99 @keitje10 januari 2023 19:48
Grappig, heb een zeer vergelijkbaar systeem wat inderdaad nog meer dan prima draait. Kan zonder problemen ook nog gewoon de meeste games vloeiend draaien.

Wacht ook voorlopig even af wat er gaat gebeuren, vind het echt zonde om dit systeem zo aan de kant te schuiven.
Bamboozled @D4NG3R10 januari 2023 17:31
E-waste en duurzaamheid zijn ook mijn grootste bezwaar inderdaad.

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 22 juli 2024 21:11]

nandervv @D4NG3R10 januari 2023 23:17
Mijn i5 4460 uit 2014 draait nog lekker hoor :).

Het is allemaal gewoon planned obsolescence, waar ze zich voor moeten schamen.
Maar met linux draait het allemaal helemaal prima, zelfs nog ruim snel genoeg voor de meeste taken, inclusief software-development-werk (soms wat langer wachten, maar ach).
Username3457829 @D4NG3R11 januari 2023 07:09
Heeft dat niet vooral te maken gehad met de stagnatie in processorland (vanaf pak em beet 2010)? Die enkele procenten vooruitgang in snelheid tov een voorgaande generatie elke keer. Waar dat begin 2000 nog bijna elk jaar zowat een verdubbeling was. En dat daarom programmeurs zich vanzelfsprekend moesten gaan richten op het optimaliseren van hun software op performance. Ik ben er persoonlijk ook heel blij mee dat dat is gebeurd overigens en we nu een stuk langer kunnen doen met onze apparatuur zonder dat het binnen 4 jaar alweer traag als dikke stront is.
Echter is er een hele grote groep die dat liever nog bij het oude had gezien, die zo graag die snelle vooruitgang wil zien en met geld wil smijten om maar nieuwe spul te blijven kopen zodat ze 'meer en beter en sneller' hebben. Zeker wanneer het om gaming gaat.
Oftewel die consumentenmaatschappij en wegwerpcultuur.
latka @wildhagen10 januari 2023 18:56
In dat artikel zeggen ze precies helemaal niets waarom oude CPUs onvoldoende zijn. Alleen de TPM komt voorbij. De rest is marketing bla bla en quatsch waarom een gen-6 CPU niet zou voldoen. Van TPM weten we dat het ook niet nodig is om alles in Windows 11 te gebruiken. Geen woord over hardware flaws in oude CPUs oid wat het nog enigszins recht zou praten (maar ja, dat kon niet, want die zitten ook in gen 7 en later). Dus ik heb nog steeds enkel _technisch_ argument gehoord waarom Win11 deze requirements heeft.
CH4OS @wildhagen10 januari 2023 16:30
De (virtuele) TPM-modules werken echter ook niet altijd. Ik heb destijds gekeken naar hoe en wat voor mijn PC. Ik kan dan een TPM-module in het moederbord steken, maar je raadt het al, dat is geen TPM2.0 module en gaat het dus alsnog niet werken. Zover ik weet zit TPM2.0 echter wel altijd ingebakken in processoren.

EDIT: De TMP-module die jij linkt is zo te zien ook geen TPM2.0 module. Naar mijn weten zijn er ook geen losse TPM2.0 modules uberhaupt te vinden.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 21:11]

Bamboozled @CH4OS10 januari 2023 16:39
Die zijn er wel degelijk:

https://www.tomshardware....uy-tpm-2.0-for-windows-11
CH4OS @Bamboozled10 januari 2023 18:19
Die van Gigabyte, die in mijn moederbord zou moeten passen (want is een Gigabyte moederbord) kost dan wel even 63 dollar. Ik wacht wel liever. ;)
Farmeur @CH4OS14 januari 2023 18:12
Precies.

Microsoft verdient dan ook een dikke onvoldoende voor "circulair" en "klimaatbewust".

Ik zou het prachtig vinden als er een flinke protestactie zou starten.
Zelfs inclusief mensen die zich vastlijmen aan de tafel bij praat-programma's.

Dit gedrag van Microsoft is ongehoord. Het grote geld wint.

Maar omdat de consumenten geen gezamenlijke partij vormen, en geen gezamenlijke vuist maken (zoals een FNV of een ondernemingsraad zou doen), is elke consument volledig solitair bezig in zijn schermpje waar de waarschuwingen en manipulaties plaatsvinden. En hij vraagt zich in zijn eentje af: "tjonge wat moet ik nou doen?" en na het 2e of 3e dreigement koopt hij een nieuwe laptop. |:(

(terzijde: nu moet ik eerst een beetje kalmeren. En voor mijn eigen gemoedsrust denk ik dat ik niet meer terugkom in deze draad, sorry).
MikeyMan @wildhagen10 januari 2023 16:53
Systeem specs vrij laag? Er wordt nogal driftig geselecteerd op bepaalde hardware. Niet meer supporten van (prima werkende) software op (prima werkende) hardware zorgt er dan voor dat er aan alle kanten gegrade zou moeten worden.

In veel gevallen onnodig.
Bamboozled @MikeyMan10 januari 2023 17:16
De default installer support het niet, dat is een verschil. Een i5 2400 draait heel erg goed Win11.
MikeyMan @Bamboozled10 januari 2023 18:54
Ja das precies het punt. Je hebt niet veel nodig om vloeiend te draaien, maar ms maakt er kunstmatig nogal een drama van.
Insomnia1988 @wildhagen10 januari 2023 16:54
Misschien zeg ik nu iets totaal idioots, maar kun je de TPM module niet op een of andere manier virtualiseren net zoals bijv je een ISO file kunt mounten in je virtuele CD/DVD rom speler.
Zou dat geen oplossing zijn om je 'oude' systemen draaiend te houden.
wildhagen
@Insomnia198810 januari 2023 16:56
Misschien zeg ik nu iets totaal idioots, maar kun je de TPM module niet op een of andere manier virtualiseren net zoals bijv je een ISO file kunt mounten in je virtuele CD/DVD rom speler.
Zou dat geen oplossing zijn om je 'oude' systemen draaiend te houden.
Dat kan zeker, veel moderne BIOS-en/moederborden bieden die mogelijkheid met een fTPM-setting in het BIOS, Firmware TPM:
Firmware TPMs (fTPMs) are firmware-based (e.g. UEFI) solutions that run in a CPU's trusted execution environment. Intel, AMD and Qualcomm have implemented firmware TPMs.
Zie de wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module
The Zep Man
@wildhagen10 januari 2023 17:29
Een fTPM met versie 2.0 is ook voldoende om aan de 'eisen' van Windows 11 te voldoen.

Overigens kunnen tweakers altijd Windows 11 installeren en actueel houden zonder enige vorm van TPM, ook op oudere processors.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 21:11]

henk717 @wildhagen10 januari 2023 16:34
Het gaat om de CPU, waar tot voor kort geen van mijn machines aan heeft voldaan en mijn werk laptop bijvoorbeeld ook niet aan voldoet. Dit is allemaal prima hardware die Windows 11 prima kan draaien als Microsoft geen arbitraire eisen zou stellen aan de CPU en TPM. En alle hardware waar ik over spreek beschikt over een (f)TPM.

We spreken dan over een 7e generatie Intel laptop, een Ryzen 1700X desktop PC en oudere i5's. Prima voor dagelijks gebruik voor de personen die er gebruik van maken. Dat moet in theorie dus allemaal de schroot op puur vanwege een hardware check, en dat is doodzonde.

Ik denk dat heel veel mensen terecht dan niet updaten en op Windows 10 blijven en hoop oprecht dat zo veel mensen die beslissing maken dat ze gedwongen worden om van dit beleid af te stappen.
Farmeur @henk71714 januari 2023 18:15
Actie is nog beter.
Zie mijn bericht van 14 januari om 18:12, zonet.
Dank. :)
El_Bartholomew @wildhagen10 januari 2023 16:52
Je moederbord moet de mogelijkheid hebben om deze module te kunnen installeren. En niet iedere module kan je in om het even welk moederbord prikken.
Fab1Man @wildhagen10 januari 2023 16:15
Dat zou voor mij al een hele uitkomst zijn 😋
Bamboozled @Fab1Man10 januari 2023 16:21
Je kan ook gewoon die installatie checks bypssen met bv Rufus. Ik installeerde afgelopen jaar hier al heel wat 2/3/4 gen systemen met Windows 11 gebruik makende van de bijbehorende Windows 7 keys en hoger. En met SSD dat loopt als een trein, misschien wel mooier dan Win10 vind ik zelf.

Die computer hoeft echt niet weg hoor. En ja, je krijgt alle updates, en die installatie checks vinden alleen plaats tijdens installatie, daarna niet meer. Drivers, nog niet 1x problemen mee gehad, alle drivers vindt Windows onder optionele updates.

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 22 juli 2024 21:11]

El_Bartholomew @Bamboozled10 januari 2023 16:54
Als je zo win 11 installeert kunnen de updates dan nog geïnstalleerd worden. Ik had gelezen dat de automatische updates dan niet worden uitgevoerd.

Is dat dan toch het geval?

[Reactie gewijzigd door El_Bartholomew op 22 juli 2024 21:11]

zanza006 @El_Bartholomew10 januari 2023 18:26
Updates werken nog. Enkel de upgrades naar nieuwere build niet.
Bamboozled @zanza00610 januari 2023 21:22
In dat geval kan je gewoon weer een nieuwe USB stick maken met Rufus en daarmee updaten.

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 22 juli 2024 21:11]

El_Bartholomew @zanza00611 januari 2023 14:34
Dus geen aanrader voor familie en vrienden want dan ben je dagen bezig hun pc aan het upgraden.
Bamboozled @El_Bartholomew10 januari 2023 16:56
Zeker krijg je alle updates en optionele Windows updates zoals drivers. Bron: ik installeer het al ruim een jaar zo. En mijn eigen Win11 desktop is een 3570k uit 2012.

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 22 juli 2024 21:11]

Cave_Boy @Bamboozled10 januari 2023 16:49
Dit staat ook op menig website beschreven. Echter op die websites staat vaak ook dat mogelijk Microsoft wel meer met deze functionaliteit gaat doen en dit kan dan ook mogelijk met updates krijgen voor de machine inhouden. Voor nu kan dit inderdaad garanties zijn er echter dus niet.
Bamboozled @Cave_Boy10 januari 2023 16:54
Ik heb het gelezen, maar ik geloof echt niet dat er halverwege een versie ineens een veel strikter beleid komt. En al helemaal niet op een reeds bestaande installatie. Wat Win12 brengt zien we dan wel weer.

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 22 juli 2024 21:11]

Clemens123 @Bamboozled10 januari 2023 17:22
Het is nu al zo dat grote feature updates enkel met iso manueel geinstalleerd kunnen worden als deze niet gesupporteerd is...is weer extra werk voor de niet geek gebruiker.
johanneslol @wildhagen10 januari 2023 16:45
En het feit dat alles ouder dan de 8ste generatie processor niet ondersteund wordt. Mijn laptop met een 7700HQ heeft gewoon pech..
memphis @wildhagen10 januari 2023 16:33
Vroeger nam je het voor lief omdat veel PC's al snel traag werden, deels door vervuiling van Windows, deels door nieuwe vereisten van de software maar voor een deel werden machines ook snel vervangen omdat ze kapot gingen. Vandag de dag met Win7 en later is vervuiling minder gaande en beter beheerbaar en voldoen veel oudere PC's nog aan de huidige eisen en ze gaan minder snel stuk. Als een PC het nog prima doet wil je hem niet zo snel weggooien en wil je dat Windows door blijft draaien.
Overigens Windows7 draait wel door en is alleen een goede virusscanner en firewall nodig om nog een paar jaar meer eruit te halen.
Burns @wildhagen10 januari 2023 18:14
Het is wel een beetje hoe je het bekijkt. Windows 11 is verkrijgbaar vanaf oktober 2021. Dus als je in september 2021 nog een nieuw systeem kocht, is de ondersteuning nog maar 4 jaar. Maar goed, dan is de kans wel weer groot dat je een systeem kocht dat voldoet aan de Windows 11 eisen en de gratis update meepakt. Dus de support ligt ergens tussen de 4 en 10 jaar.
Splorky @wildhagen10 januari 2023 19:02
Windows 10 is per versie maar 1.5 jaar gesupport (zie ook op de link die je stuurde).

Als je bijvoorbeeld hardware heb waarvan de fabrikant die als unsupported beschouwd kan het zijn dat Windows de drivers uninstalled bij een feature update, en het niet onmogelijk maar wel lastig of ongebruiksvriendelijk maakt om er nog mee te kunnen werken

Windows 10 ltsb of ltsc heeft wel langere support.
JeroenED @wildhagen10 januari 2023 20:54
En de kans is best aanwezig dat er dan ook nog een ESU-periode van Extended Support aan zal worden gekondigd, gezien de grote installbase van Windows 10.
Heb je het over een extended support voor particulieren? Want de bedrijven hebben sowieso al support tot 2027 via het LTSC channel. Natuurlijk dat zijn voornamelijk ook bedrijven die daar al extra voor betalen en niet een creative agency van 50 man.

https://learn.microsoft.c...21?source=recommendations
Fab1Man @wildhagen10 januari 2023 16:11
Oh zeker, is ook helemaal niks mis mee, maar de tijd gaat harder dan je soms denkt, dus ik moet toch al eens gaan kijken naar een nieuwe PC. Waar ik ooit goed met de tijd mee ging, haalt diezelfde tijd me nu al bijna in ;).
JohanNL @Fab1Man10 januari 2023 16:41
Windows 10 was in het begin ook echt een ramp voor velen hoor, met zo ontzettend veel bugs en driver fouten.
Volgens mij had ik destijds toevallig ook een gtx 970, maar dan in SLI, wat allemaal ellende veroorzaakte die al begonnen bij het opstarten van Windows.
Tot 2 keer aan toe hebben bij mij één van de eerste Windows 10 versies zichzelf gewoon gesloopt; van de een op de andere dag bleven ze op het login scherm staan en kwam je er niet meer doorheen en was uiteindelijk een herinstallatie nog maar de enige oplossing.
Maar heb het nooit echt opgegeven met Windows 10 en na verloop van tijd kwamen er nieuwere versies - zoals we die nu kennen - en draait Windows 10 hier uitstekend zonder problemen :)

Moraal van het verhaal is en blijft toch ook wel dat je niet te snel naar het nieuwste OS moet overstappen, omdat er dan nog allemaal kinderziektes inzitten.
Zo was Vista ook echt wel een solide OS na SP2, maar had je toen ook 7 ( dus ja niemand die meer voor Vista ging en MS had het daarbij blijkbaar best goed geregeld waardoor de RTM release al heel stabiel was )
Zelfs Windows ME was na alle patchrondes gewoon goed te gebruiken in die tijd, alhoewel die hele 16/32bit kernel iets is en blijft wat voor problemen kan zorgen.
Fab1Man @JohanNL10 januari 2023 16:43
Ik heb persoonlijk nooit rare dingen met Windows 10 gehad, maar SLI was altijd al een beetje living on the edge, de drivers van Nvidia zijn altijd instabiel geweest daarin heb ik het gevoel.
SMGGM @Fab1Man10 januari 2023 17:16
Doordat Microsoft echte hardware beperkingen heeft geïntroduceerd die soms onwetende gebruikers met een compatibele computer niet weten hoe het te verhelpen heeft MS zijn eigen het moeilijk gemaakt.
Als het moment daar is om W10 uit te faseren gaat het een massa klanten hebben dat het nog gebruikt en gedwongen worden om support te verlengen of flexibeler zijn met de systeem vereisten van W11.

Feit is dat mensen minder snel een nieuwe pc kopen. Hardware verouderd gewoon minder snel. Een deftige pc van 10 jaar kan op zich nog W10 prima draaien
1nsane @SMGGM11 januari 2023 12:39
Ouder ook nog wel, ik heb in de garage een Lenovo T410, wel met upgrade naar 8gb ram en een simpele 240gb ssd en dat is een laptop van 2010.
jpsch @Fab1Man10 januari 2023 16:12
Als je nieuwe hardware nodig hebt voor Windows 11 en Windows 12 is dan al (bijna) uit. Zie ik in Windows 11 een Windows 8.
k995 @Fab1Man10 januari 2023 16:13
Is een mythe hoor, vanaf latere versie van vista zijn zowat alle releases gelijkaardig qua stabiliteit. Wat je wel hebt is mensne die klagen over veranderingen .
bytemaster460 @Fab1Man10 januari 2023 16:33
Dat is maar hoe je het erin probeert te passen. XP kwam na 2000. Beide systemen waren goed. Windows 98 was niet best maar 98 SE wel beter.
Vista bleek achteraf ook prima te werken toen de fabrikanten hun drivers bijgewerkt hadden. 8.1 is een prima besturingssysteem. Allerlei fouten en onhebbelijkheden uit Windows 7 zijn opgelost. er heetf me nog nooit iemand kunnen vertellen waarom 8.1 een draak was. Enkel om het het ontbreken van het startmenu?
Fab1Man @bytemaster46010 januari 2023 16:40
Je hebt gelijk, ik bedoelde ook eigenlijk meer 98SE. 98 was niet best, daarvoor was Windows 95 voor z'n tijd eigenlijk weer heel gaaf (maar daar was ik eigenlijk te jong voor om me dat goed te herinneren). Ik begon pas bij Windows ME/XP echt te klooien met installaties en dergelijke.

Windows 8 was niet zozeer een draak zoals ik het omschrijf, maar als je de cyclus bekijkt is Windows 10 wat Windows 8/8.1 had moeten zijn en die golfbeweging zie je best vaak bij Windows.
El_Bartholomew @Fab1Man10 januari 2023 16:39
Ik heb eerder het gevoel dat men goed naar osx en oa KDE gekeken heeft en daar dingen met het start menu van 10 en 8 heeft gecombineerd.

Betreffende oude hardware. Probeerde daarnet Rocky Linux op een oude laptop 64 bit te installeren... Kernel panic.
Blijkbaar wordt alleen nog chips vanaf instructie set v2 ondersteund dus terug naar Ubuntu.
sfranken @El_Bartholomew10 januari 2023 18:08
Blijkbaar wordt alleen nog chips vanaf instructie set v2 ondersteund dus terug naar Ubuntu.
Dat is, zonder precies te kijken *wat* er kernel panic'd, een beetje vage omschrijving. Ik heb hier zelf RHEL draaien op een 1e generatie i5 laptop, draait prima.

Ik kan me wel vaag iets herinneren dat er qua support inderdaad iets gewijzigd is met recente(re) Linux kernels, kan alleen dat bericht niet meer vinden nu.

Update: ik kan het artikel niet meer vinden, maar jij hebt het waarschijnlijk over de (optionele!) support voor x86_64-v3 (of nieuwer). Dat heeft echter met de kernel weinig te maken, maar meer met applicaties die draaien. Je kunt controleren wat je CPU ondersteunt met:
/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 --help
Daar komt dan iets uit als dit:
Shared library search path:
(libraries located via /etc/ld.so.cache)
/lib64 (system search path)
/usr/lib64 (system search path)

Subdirectories of glibc-hwcaps directories, in priority order:
x86-64-v4
x86-64-v3 (supported, searched)
x86-64-v2 (supported, searched)

Legacy HWCAP subdirectories under library search path directories:
x86_64 (AT_PLATFORM; supported, searched)
tls (supported, searched)
avx512_1
Ik heb dit op een AMD Ryzen 9 5900HX gedraaid, en zoals je ziet support dat ding de orginele x86_64, v2 en v3. v4 niet, want daar heb je 'avx512f' voor nodig, iets wat deze CPU niet aan boord heeft. Dit is met RHEL 9.
Blijkbaar wordt alleen nog chips vanaf instructie set v2 ondersteund dus terug naar Ubuntu.
Dat is dus niet waar.

[Reactie gewijzigd door sfranken op 22 juli 2024 21:11]

El_Bartholomew @sfranken11 januari 2023 14:32
Het probleem is dat tijdens het booten van de installatie er zich een kernel panic voordoet. Bij de omschrijving ben ik op het forum van rocky linux terecht gekomen dat dit probleem te wijten is aan de instructie set die niet meer ondersteund wordt vanaf rhel 9.
Mijn technische kennis rijkt niet zover dat ik kan zeggen dat het zo is maar daar werd er melding van gemaakt.
Zie en zie.

Ik heb dus rocky linux 8 wel kunnen installeren.

Ps. Mijn laptop is een Acer Aspire 5720z met een intel pentium dual-core T2310.
Ik denk dat die van jou wat nieuwer is?
Ik kreeg ook om die reden eerst de wifi niet aan de praat. Die ath5k driver kon ik uiteindelijk hier terug vinden.

[Reactie gewijzigd door El_Bartholomew op 22 juli 2024 21:11]

sfranken @El_Bartholomew11 januari 2023 15:27
Om uit je 2e gelinkte artikel te quoten:
The x86-64-v2 feature level assumes on top of the base x86-64 instructions are CMPXCHG16B, LAHF-SAHF, POPCNT, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3. This basically raises the processor feature level requirement to around Intel Nehalem -- so still very liberal support and should allow the Intel/AMD CPUs over the past decade to work with RHEL9 with only the very oldest, original AMD64 CPUs losing out. Red Hat didn't opt for x86-64-v3 since there that would assume at least AVX.
Als ik zo de Intel pagina van je processor zie val je inderdaad buiten de mand met die CPU ja

[Reactie gewijzigd door sfranken op 22 juli 2024 21:11]

Settler11 @Fab1Man10 januari 2023 16:49
Het aanpassen van zaken in w11 is in sommige gevallen geminderd, maar heel erg beetje bij beetje komt het er wel. Bijvoorbeeld je start naar links plaatsen, dat kan gelukkig vanaf het begin weer.

Aan het begin was redelijk veel weg en de start menu zelf vind ik zelf helemaal niets. Staat bij mij ook leeg en is nu alleen maar de trigger om te gebruiken als zoekvak. Maar verder had wat mij betreft w11 de w10 moeten zijn.
freektech @Fab1Man10 januari 2023 17:31
Je kan je win 10 gewoon blijven gebruiken, ik ben sinds allerlei ui updates in 10 teruggegaan naar win 7 en het werkt prima vrijwel alles wordt nog ondersteund incl. de laatste browsers (chrome, firefox...). Dus als ik nog op Win 7 kan zitten kan je zeker nog 10 jaar na support Win 10 blijven gebruiken. Ja je zult niet meer sercurity updates krijgen en wellicht zullen een aantal applicaties ook support droppen maar er zijn altijd alternatieven en er is een grote open source community je kunt altijd fixes vinden op Github voor bepaalde applicaties zodat je alsnog de laatste apps kan gebruiken. Ik kan ook de laatste games gewoon spelen op win 7.
mr_evil08 @Fab1Man10 januari 2023 19:01
Alleen ME ging fout bij MS, Vista lag grotendeels aan de fabrikanten die de drivers niet op orde hadden en machines met 512mb geheugen leverde(de budget rommel) en tegen het advies van MS in gingen daardoor heeft het een slechte naam gekregen.

Ik heb behoorlijk wat machines gezien met 1 tot 2 gb ram wat in die tijd al normaal was die zo stabiel als een huis waren.

Toen Windows 7 uitkwam waren de budget computers ook al minstens 1gb ram en hadden de fabrikanten de drivers beter op orde anders had het net zo slechte naam gekregen als Vista.
Enige negatieve punt dat Vista had is de UAC vrij aggresief was(kon wel makkelijk uit) en Windows index service iets teveel op voorgrond.

Windows 8 was niks mis mee kwa stabiliteit, het gezeur ging over de interface waar mensen moeilijk aan konden wennen en nu bij Windows 10 hoor je ze niet meer terwijl er amper iets gewijzigd is.

Windows 2000 dat was het meest stabiele OS die Microsoft had alleen toen was het nog niet voor de consumentenmarkt bedoelt.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 21:11]

SirBlade @mr_evil0811 januari 2023 14:54
En toen W7 uitkwam waren veel programma's aangepast zodat ze de UAC niet meer triggerden door bij voorbeeld user data in program files weg te schrijven.
martwoutnl @Fab1Man11 januari 2023 08:07
Had ik hier ook. Ik was nog onder Windows 8.1 aan het werk. Voor boekhouden etc werkte het nog prima. 7 jaar dienst gedaan. Inmiddels sinds een paar weken de pc dus vervangen door eentje met windows 11 en Wolf pro van HP. Maar technisch was de oude computer nog prima. Die gaat nu leeg en via een stichting naar een goed doel (voornamelijk Afrika). Dan kan hij daar nog een 2e leven krijgen. Beter dan naar de milieustraat. Verkopen is hij te oud voor.
Verwijderd @Fab1Man11 januari 2023 01:06
In mijn ervaring,

- Zolang je geen gekke links, bijlages of andere dingen klikt, gebeurd je niet zoveel.
- Surfen met een condoom om, dat kan zijn een tweetal adblockers
- Browser up to date houden

Zo heb ik een aantal jaren W10 kunnen draaien zonder updates. Ik kan het gewoon echt niet hebben dataverlies als ik m'n pc ff met rust laat voor een dag, dat ding besluit te gaan updaten en raak een deel van m'n werk kwijt.
mr_evil08 @Verwijderd11 januari 2023 15:02
Jij hebt ook een UPS aan je pc hangen gezien er anders kans op dataverlies kan optreden?

Zo agressief is Windows helemaal niet geweest bij updaten dan heb je dit meerdere malen genegeerd dat er geupdate moet worden, ik zet mijn pc nooit helemaal uit(standby/hybrinate) en nog nooit gebeurd ondanks updates aan staan, Windows zal nooit abrupt besluiten ik ga nu opnieuw opstarten en wij sluiten jouw werk wel even.

Ik ken ook de verhalen dat het spontaan gebeurde maar na onderzoek blijkt daar niks van waar te zijn.
Marctraider @Fab1Man11 januari 2023 07:35
Had je LTSC moeten gebruiken
Pendaco 11 januari 2023 12:18
Ik kreeg op mijn oude Windows 8.1 laptop uit 2014 een fullscreen melding dat de updates zouden stoppen en werd ik doorverwezen naar een Microsoft pagina over de aanschaf van een nieuwe laptop met Windows 11. Gebruik 'm niet meer heel vaak maar kan voor simpele dingen nog gewoon mee.

Wat ik raar vond is dat er nergens werd verwezen naar Windows 10 of de optie werd aangeboden vanuit Windows Update om naar 10 te upgraden. Blijkbaar is dit met een bestaande 8.1 licentie gewoon prima mogelijk met de Media Creation Tool, zoals in dit artikel beschreven.

Laptopje draait nu Windows 10 en kan weer even vooruit! 8-) De meeste drivers kwamen ook al direct met Windows Update binnen.
gimbal 10 januari 2023 15:53
Windows 8 werd als een stap terug ervaren ja, Windows 8.1 was toch weer meer Windows 7 met wat extra irritante UI eigenschappen. Weinig last van gehad in die ~6 jaar dat ik het heb gedraaid.

Maar goed, na opstarten boot ik dan ook Steam, een browser of een IDE op en dan zie ik het OS niet meer, misschien om eens een bestandje te kopieeren/verwijderen. Blijkbaar zijn er veel mensen die toch veel meer met het OS zelf doen zodat ze het als een persoonlijke last ervaren.
Empilon @gimbal10 januari 2023 16:12
Het is waar dat Windows 8 op veel manieren als een stap terug is beschouwd in vergelijking met Windows 7, met name vanwege de introductie van de nieuwe Metro-interface en de focus op touch-gebaseerde gebruikersinteracties. Windows 8.1 heeft enkele van deze problemen aangepakt door de terugkeer van de traditionele Start-knop en de toevoeging van enkele verbeterde functies, maar veel gebruikers vonden het nog steeds niet dezelfde gebruikerservaring als Windows 7.

Dat gezegd hebbende, ervaren veel gebruikers, zoals jij, geen last van deze problemen omdat ze het OS niet vaak gebruiken. Deze gebruikers ervaren het OS als een achtergrondtool die hen helpt bij het uitvoeren van hun specifieke taken, en niet als een kernonderdeel van hun dagelijkse werkzaamheden.

Andere gebruikers daarentegen zijn meer gehecht aan de oude gebruikersinterface en gewend aan de oude manieren van het OS, dus voor hen is de overgang naar Windows 8 en 8.1 grote aanpassing geweest op hun dagelijkse werkzaamheden en dus een grote bron van irritatie. In het algemeen hangt het ervaren van Windows 8 en 8.1 als een stap terug af van de individuele gebruiker en hun specifieke werkwijzen en gewoonten.
Marve79 @Empilon10 januari 2023 16:22
GUI/UX-wise vind ik Win7 nog steeds onverslaanbaar. 10/11 vind ik nog altijd minder.
Bamboozled @Marve7910 januari 2023 17:19
Als je een tijd op Win11 hebt gewerkt doet Win7 en zelfs Win10 ineens ouderwets aan.
JRvP @Bamboozled10 januari 2023 18:24
niet echt inho, ben net een maand of 3 op m'n nieuwe pc over op 11 (van 7) niks mis mee an sich maar als ik m'n nummer 1 irritatie even mag noemen... het rechtsklik menu... een extra klik en dan krijg ik pas alle rechts klik opties die ik gebruik. dat is gewoon stompzinnig, geen ander woord voor.
Bamboozled @JRvP10 januari 2023 18:33
True that. Is een reg setting voor.
JRvP @Bamboozled10 januari 2023 18:48
Hey, mag ik je enorm bedanken :)
Clubbtraxx @Bamboozled10 januari 2023 19:05
Nice, bedankt ook namens mij.
tes_shavon @Bamboozled11 januari 2023 11:09
Toevallig ook een reg-setting om het 'groeperen van iconen in de start-balk' uit te zetten?
Bamboozled @tes_shavon11 januari 2023 11:26
Sir yes sir !

https://www.youtube.com/watch?v=WC5oiEtC_Sw

Misschien kan het inmiddels hier mee?

https://www.thewindowsclu...-tweaker-5-for-windows-11
tes_shavon @Bamboozled16 januari 2023 19:15
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[Reactie gewijzigd door tes_shavon op 22 juli 2024 21:11]

MeNTaL_TO @JRvP10 januari 2023 19:43
Shift ingedrukt houden met je rechtermuisknop, dan zie je alle opties meteen.
Ik merk dat het meer een kennis gebrek is dan een foute interface of hoe je het ook kan zien, slechte voorlichting vanuit MS.
wiert.tweakers @MeNTaL_TO15 januari 2023 15:52
Vooral dat laatste. En irritant dat nu Shift-F10 en rechtsklikken niet meer hetzelfde doen.
GertMenkel
@Bamboozled10 januari 2023 18:46
Daar ben ik het mee oneens, Windows 11 voelt mij eerder als een goed voorgeconfigureerde Linuxdistributie aan dan als een ontwikkeling bovenop 10/8.1/8/7/Vista/XP. Als je me vijf jaar terug de shell van Windows 11 had gegeven en me verteld had dat het een thema was voor KDE Plasma, had ik je zo geloofd. Anders is niet per se slecht, maar ik mis toch wel een hele hoop finishing touches die ik bij Windows 7 wel zag.

Je hebt het ontbreken van de verticale taakbalk en de nodige snelkoppelingen/sneltoetsen, maar er is ook op themagebied nog veel waar ik me aan erger. De ronde hoeken zijn bijvoorbeeld een leuk idee maar op mijn laptop zie ik de ronding van de pixels, daar mist iets in de antialiasing, en de ronde hoeken op contextmenu's maken de menu's niet goed uitgelijnd en doen het hele menu voelen alsof een hobbyist een Windowsthema heeft nagemaakt op basis van foto's.

Ze hebben een heel stuk ook herschreven en herdacht dus het is wellicht logisch dat het niet als een ontwikkeling voelt, maar ik heb niet het idee dat het allemaal veel moderner is. Het is vooral anders, eigenlijk. Een rewrite die nog niet klaar is en die net zo goed in Windows 10 had kunnen zitten.
JohanNL @gimbal10 januari 2023 16:21
Windows 8.1 was best prima inderdaad en zeker toen die ene ' extra update ' er nog voor uit kwam.
Uiteindelijk kwamen er ook 3rd party programma's uit om het Windows 7 ( of desnoods XP en 9x ) start menu te krijgen, waarmee ik het zeker een beter OS vond dan het op dat moment geliefde Windows 7.
Het was dan eigenlijk ook vooral de GUI die Microsoft erdoorheen probeerde te duwen, waar echt helemaal niemand op zat te wachten.
Dat was met 8.0 heel erg, met 8.1 een heel stuk minder, maar het hele Windows 8 gebeuren was al besmeurd en zodoende wou vrijwel niemand daar meer iets van weten.
jdh009 10 januari 2023 16:12
Ik heb Windows 8(.1) nooit als een stap terug ervaren maar als een flinke stap vooruit op o.a. het gebied van stabiliteit en responsiveness. Komt misschien ook omdat ik het gehele stuk van de UI die voor veel ergernis zorgde (bij vele dan) verving door Classic Shell*. Windows 8 had destijds ook een opstartproces dat veel sneller was dan Windows 7 en kon me herinneren dat de snap-functie voor multimonitor setups beter werkte.

*Nu open doorontwikkeld als Open Shell

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 21:11]

bytemaster460 @jdh00910 januari 2023 16:36
Heb ook nooit problemen gehad met Windows 8.1. Het lijkt vooral mode te zijn om collectief iets af te branden. Ik heb al in menig discussie gevraagd wat er nu precies slecht was aan Windows 8.1. Verder dan het ontbreken van het Start Menu komt men niet. Persoonlijk vind ik het de fijnste Windowsversie die er is uitgebracht.
SuperDre @jdh00910 januari 2023 23:02
Open shell gebruik ik ook nog steeds op mn windows 10.
henk717 10 januari 2023 16:27
Nog heel even wachten dus en dan kan ik voor mijn archief de simplix UpdatePack7R2 bewaren, dan heb ik echt alle updates offline voor mijn retro PC. En dan kan ik ook voor de laatste keer via die tool mijn iso slipstreamen en is het daarna de meest complete Windows 7 ISO waarmee ik dan mijn oude Windows 7 PC's kan onderhouden.
Schaevertje 10 januari 2023 19:04
Windows 8.1 was nu eens het OS van MS dat ik vaak installeerde indertijd op pc's die nog XP draaiden. In combinatie met Classic Shell nooit iemand over klagen.
Stabiel, snel (zelfs op Hdd nog goed vlot) en leuk uiterlijk. Vond hem zelfs beter dan Windows 7.
Armselig 10 januari 2023 19:54
Hoorde nog annemieke's a-lunch op radio2 die bij dit nieuws opmerkte dat "het wel eens tijd werd" dat de ondersteuning is stopgezet... Euh ja, die ondersteuning had meteen na de release al moeten stoppen /sarcasm... Echt weer zo'n wereldvreemde muts die geen idee heeft waar ze over praat.
Loller1
10 januari 2023 22:30
Had nog altijd graag gezien waar we nu zouden zijn als Microsoft wel had doorgezet met Windows 8. Veruit de beste tablet UI tot de dag van vandaag, en met de desktop UI was naar mijn mening ook zeker niks mis. Het start scherm was gewoon lekker verfrissend en nog steeds de beste implementatie van "widgets" op een desktop (uiteraard ook ervan uitgaand dat hun demo's van interactive Live Tiles ook naar een productie versie zou zijn uitgerold).

Maar Tweakers, was een afbeelding van de Windows Technical Preview nu echt de beste screenshot die jullie hadden van Windows 8?
cleef 10 januari 2023 23:15
Ik heb een van de apparaten die nog Windows 8.1 draaien, namelijk een Sony VAIO laptop met een hardware matige switch tussen interne en externe gpu. Omdat Sony voor win 10 zijn laptops afstootte zijn er nooit meer drivers voor Windows 10 gekomen en is het voor mij dus onmogelijk om de laptop te upgraden zonder hem te bricken (Sony had nog een onderzoek gepubliceerd waarin per laptop type aangegeven werd wat er gebeurde na upgrade win 10 en dat was de conclusie bij deze laptop).

Ik wil maar zeggen: het is niet bij iedereen een keuze om niet te upgraden....
Maarten69 10 januari 2023 15:55
Heeft iemand er ook last van dat op Windows 11 die taakbalk telkens achter de applicaties valt heb dit op 3 verschillende pc's. Dat valt mij erg tegen dat ze dat niet eens fixen.

Windows 7 en 8 hebben nu ook wel voldoende support gehad.
Windows 7 vond ik wel een fijn OS, maar naast wat onnodige visuele zaken ben ik ook wel tevreden met 11.
youridv1 @Maarten6910 januari 2023 15:58
Ik heb dit op geen enkele pc en heb dit probleem ook nog nooit gehoord. Heb je een taak blak customization tooltje van een derde partij geinstalleerd?
Maarten69 @youridv110 januari 2023 17:07
Nee, virgin win11. Wel auto hide taskbar, maar dat heb ik al jaren.
youridv1 @Maarten6910 januari 2023 17:28
Heb je op zijn minst geprobeerd auto hide taskbar uit te zetten?

Ik acht de kans 90% dat de bug dan daarin zit. Dat maakt het probleem niet beter, maar dan weet je in ieder geval wat er is

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 21:11]

Maarten69 @youridv110 januari 2023 17:34
Jawel, maar als ik de muis helemaal onderin begeef wil ik bij (venster) apps die taskbar on top te komen.
Is ook zo bedoeld, naar faalt 4/10 keer
youridv1 @Maarten6911 januari 2023 07:14
dit is dus totaal iets anders dan wat je initieel omschreef. Je deed het lijken alsof er een daadwerkelijke bug in de taskbar zat waardoor hij achter applicaties belandt, maar je hebt hem op auto hide staan en dat is dus gewoon de bedoeling

gestures hebben op windows heel vaak slecht gewerkt. dat is niet nieuw
_Pussycat_ @youridv111 januari 2023 08:45
Dat hij niet zichtbaar wordt is toch een bug?
"Gestures werkten altijd al slecht" maakt dat ook niet beter. Het ding moet gewoon zichtbaar worden. Bergen features van de taskbar zijn al weg, en blijkbaar werken zelfs de paar overgebleven features niet altijd.
Maarten69 @youridv111 januari 2023 15:44
Is zoals hier gezegd welzeker een bug.
youridv1 @Maarten6911 januari 2023 16:00
Natuurlijk is het een bug, maar je originele omschrijving dekt totaal niet het probleem. Dat de taakbalk achter je applicaties staat, das normaal, dat is wat autohide doet. Dat hij niet naar voren komt als je hem probeert op te roepen, dat is zeker een bug.
Maar dat maak je totaal niet op uit je originele comment
Maarten69 @youridv111 januari 2023 16:25
Duidelijk, bedankt.
Twixie @Maarten6910 januari 2023 16:00
Ik heb dit niet, maar er zijn wel andere problemen die ik systematisch heb.
Zo heb ik sinds kort, op verschillende PCs, dat File Explorer gewoon uit zichzelf ineens naar de voorgrond springt. Heb het al zien gebeuren zelfs toen ik gewoon niet eens mijn PC aanraakte.
Verwijderd @Twixie10 januari 2023 16:01
Ja, dat probleem heb ik ook. We verkenner (actief op een ander bureaublad) popt plots naar boven op het actieve bureaublad.
K_VL @Maarten6910 januari 2023 16:00
Vrij regelmatig, nog geen oplossing gevonden...
Empilon @Maarten6910 januari 2023 16:17
Het is inderdaad een bekend probleem dat de taakbalk op Windows 11 kan verdwijnen achter openstaande toepassingen, vooral bij gebruik van meerdere schermen of in combinatie met bepaalde videodrivers. Dit kan vervelend zijn omdat het toegang tot de taakbalk kan belemmeren, waardoor het moeilijker wordt om snel toegang te krijgen tot besturingselementen zoals het menu Start of de systeemkoppelingen.

Microsoft is zich bewust van dit probleem en heeft aangekondigd dat ze er aan werken om het op te lossen. Er zijn enkele workarounds beschikbaar zoals het aanpassen van de videodriver-instellingen. Deze kunnen echter niet voor iedereen werken, dus Microsoft blijft het probleem analyseren en oplossen in een toekomstige update.

Zelf ervaar ik dit probleem niet, daarom zou ik graag benadrukken dat het feit dat de taakbalk achter de applicaties valt, niet de enige of de belangrijkste factor is om te bepalen of Windows 11 een goed besturingssysteem is of niet. Zoals je zegt, Windows 11 biedt veel verbeteringen en vernieuwingen ten opzichte van Windows 7 en 8, dus het is de moeite waard om deze overwegingen in de balans te houden.
Maarten69 @Empilon10 januari 2023 17:38
Bedankt, ik wistniet dat het zo zat.
Het is voelt alleen zo amateuristisch dat dit nog kan voorkomen. :)

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