Windows 7 en 8.1 krijgen geen beveiligingsupdates meer

Windows 98 was ooit goed, toen kwam ME, wat zodanig versneld was dat het over zichzelf struikelde. Toen kwam XP/2000, meest stabiele OS na SP2 wat ik mij kan herinneren. Daarna inderdaad Vista, toen Windows 7 wat weer een soort XP achtige ervaring was t.o.v. Vista (en ja Vista is niet alles te blamen, drivers werden slecht bijgewerkt door fabrikanten, wie herinnert zich de Soundblaster affaire nog?). Windows 8/8.1 was weer een draak, waarbij Windows 10 weer een verademing was. Ik heb echter het idee dat men dit eindelijk doorbroken is met Windows 11, waarbij de taakbalk in het midden wel een verrassende wending is.
Dat is voornamelijk de perceptie die is blijven hangen.
Destijds werd in mijn omgeving ME juist heel veel gebruikt, want het was een prima OS en tot best ver in het XP tijdperk is het onder de gamers een populair OS gebleven. Alle games ondersteunde het en belangrijker, het was een heel stuk minder veeleisend van de hardware.
XP werd onder veel mensen slecht ontvangen. Drivers van printers en andere randapparatuur dat niet meer werkte, ruim een verdubbeling van het benodigde geheugen en best een stukje zwaarder op de CPU. Pas ten tijde van XP SP2 gingen heel veel mensen pas over vanaf Win98, ME en Win2000. Hardware was verouderd en toch vervangen, veel bugs waren weg, mensen hadden ondertussen RAM bijgeplaatst, de ondersteuning voor randapparatuur was een stuk beter geworden.
XP was juist de eerste Windows die heel erg lang een slechte naam had
Geholpen door het opkomende internet en de hordes gecomprimiteerde Windows XP bakken die de boel op stelten aan het zetten waren.
Vista is primair slecht ontvangen, omdat Microsoft onder druk van fabrikanten met die verdomde "Vista Ready" stickers kwam.... Absolute minimumsysteemeisen van wel 512-1gb geheugen een single core 2-3ghz cpu-tje.... Ja, als je XP met 64mb ram en een Pentium I 166 gaat draaien is het ook niet vooruit te branden.
Vista was zelf wat hinderlijk streng met UAC, maar draaide vanaf ~2GB ram en de simpelste dual core al lekker soepel. Die specs waren rond release van Vista (veel te) high-end, 256-512mb was nog de meest gangbare hoeveelheid, 128mb was nog best populair.
Tegen de tijd zulke specs low-end werden, kwam Windows 7 ongeveer uit. Wat voor een behoorlijk deel gewoon de reden is dat het een stuk beter is ontvangen.
Windows 8 was prima, vooral veel bandwagon hate. Je bureaublad achtergrond met icoontjes kam nu naar de voorgrond (het grootste gedeelte van de Windows gebruikers gebruikt het start menu pertinent niet)
big whoop (Windows 8 was het resultaat van te veel naar user feedback luisteren). De gemiddelde gebruiker gebruikt nog altijd primair het bureaublad en de pinned taskbar om alles te openen. Bij normale gebruikers heb ik nog best lang tot in Windows 10 van die tablets en Win8.1 laptops tegen gekomen, waar op een enkeling na niemand klachten had en die enkeling zat behoorlijk op niveau "heeft op facebook gestaan" of was mede-tweaker.
Windows 11 heeft ook een slechte naam, maar dat kom ik alleen op internet tegen of onder collega IT-ers (en ~de helft daarvan is positief). Wederom, de gemiddelde gebruiker hoor ik nooit klagen behalve "het is net weer even wat anders".
Zelf vind ik het als toeschouwer (of vooral vroeger, olie op het vuur gooier)
altijd wel vermakelijk. Elke nieuwere Windows was in principe gewoon beter dan de voorganger, de éne stap wat groter dan wat ander, de éne technischer indrukwekkender dan de ander. Zoals mijn persoonlijke favoriet: Windows 8 heeft user en kernel space van elkaar weten los te koppelen!! In de _oude_ Linux wereld 1 van de grootste anti-windows argumenten aller tijden. Ik vond dat technisch echt indrukwekkend.
De algehele indruk van nieuwere Windowsen is altijd persoonlijk geweest. Altijd een deel voor, altijd deel tegen. Groot deel dat tegen is, is vooral tegen de verandering zelf "ziet er weer anders uit".
Het is niet zo niets dat die domme interfaces van Apple en Android zo populair zijn. Windows XP vond men destijds fisher price, de huidige GUI's zijn pas fisher price. Windows 11 volgt die trend.