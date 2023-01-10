Ex-Forza Horizon-ontwikkelaars starten eigen studio en werken aan openwereldgame

Zes voormalige Playground Games-werknemers zijn de nieuwe studio Maverick Games gestart. Deze studio is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en werkt aan een 'AAA-openwereldgame'. Het spel bevat 'niet per se' racen, zeggen de makers.

De creative director van Forza Horizon 5, Mike Brown, neemt de leiding van het ontwikkelteam. Tegen Games Industry zegt hij de nieuwe studio te zijn gestart, omdat hij na zijn werk aan Horizon 5 toe was aan iets nieuws. Het bedrijf bestaat dus pas sinds kort en zegt dankzij een Londense investeerder genoeg geld te hebben voor het maken van zijn eerste game.

Maverick Games wil nog niet zeggen om wat voor game het gaat, alleen dat het een 'AAA-openwereldgame' wordt. Playground Games heeft tot dusver alleen de Forza Horizon-racetitels ontwikkeld, maar ook al komt het gros van het team van die studio, Brown zegt dat de nieuwe game 'niet per se' een racespel wordt.

In het interview zegt Brown ook dat hij kijkt naar hoe gamers nu gamen en wijst naar bijvoorbeeld de opkomst van abonnementen als Xbox Game Pass en goedkopere games bij bijvoorbeeld de Steam Sale. Daardoor zouden gamemakers meer moeten vechten om de aandacht van spelers. Brown wil daarom dat het spel niet repetitief wordt, 'maar dat spelers altijd iets te doen hebben'. Wanneer de game moet verschijnen, is niet bekend. Het spel komt voor zowel pc als consoles.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-01-2023 14:00 42

10-01-2023 • 14:00

42

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Reacties (42)

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Tristan 10 januari 2023 14:09
Hebben die mensen geen concurrentiebeding oid bij hun vorige werkgever staan? Maw, mogen ze zomaar een eigen studio beginnen nu ze hoogstwaarschijnlijk aardig wat kennis over IP van Playground Games in hun rugzakje meenemen?
Renegade666 @Tristan10 januari 2023 14:12
Hebben vast wel een NDA getekend over dat soortdingen. Maar ik zie het probleem niet. Is toch bij de meeste banen zo?
Lagonas @Renegade66610 januari 2023 17:07
Een NDA zal hierbij niet veel uithalen. Dat zal een NCA zijn.
Ludewig @Tristan10 januari 2023 14:30
Hebben die mensen geen concurrentiebeding oid bij hun vorige werkgever staan?
Dit kan juist de reden zijn waarom ze geen racespel maken. Ik heb het net even opgezocht en de regels rond een concurrentiebeding lijken in de UK redelijk vergelijkbaar met die bij ons, waar je behoorlijk specifiek moet zijn. Je kunt dus niet iemand zomaar verbieden om zijn vak uit te oefenen, maar in dit geval kun je vermoedelijk wel afdwingen dat ze een bepaalde periode geen racespel maken.

Als je iemand zou kunnen verbieden om elders zijn vak uit te oefenen kom je al snel in een situatie terecht waar mensen niet meer vrij kunnen wisselen van werkgever of voor zichzelf kunnen beginnen.
LurkZ @Ludewig10 januari 2023 14:53
maar in dit geval kun je vermoedelijk wel afdwingen dat ze een bepaalde periode geen racespel maken.
Maken of verkopen? Voordat het spel klaar is, is de NDA waarschijnlijk al afgelopen.
TagForce @LurkZ10 januari 2023 15:09
Maken.

In de meeste gevallen wordt gesproken over 'werkzaamheden verrichten'... Niet diensten verkopen.
denios @LurkZ10 januari 2023 15:48
NDA is Non Disclosure Agreement, een concurentiebeding is een Non Compete Agreement, een wezenlijk verschil.
HSG @Ludewig10 januari 2023 15:40
Bijvoorbeeld ik heb voor bedrijf A bij een klant Windowsbeheer gedaan dan mag ik wel bij bedrijf B voor een klant Linuxbeheer doen?
denios @HSG10 januari 2023 15:53
Het is een vloeiende materie, waarin geldt dat een concurrentiebeeding niet onnodig beperkend mag zijn, in verhouding moet staan tot de beloning bij de werkgever en in geen geval tot resultaat mag hebben dat de werknemer zijn beroep (inkomstenbron) niet meer kan uitoefenen.
B0KIT0 @denios10 januari 2023 16:49
Juistum. Vaak met een tijdlimiet, en ook met een locatiebeperking eraan verbonden. Bijvoorbeeld: je mag geen account manager in de horeca zijn, voor een jaar, in de regio Utrecht.

[Reactie gewijzigd door B0KIT0 op 23 juli 2024 02:26]

denios @B0KIT010 januari 2023 18:27
Die locatiebeperking is nog wel eens een dingetje.
Werk je bij een bedrijf met weinig concurrerende bedrijven, waar een concurrentiebeding best vaak voorkomt, dan is het mogelijk dat zo'n bedrijf in heel Nederland zaken doet, en het gebied in het concurrentie beding dan ook heel Nederland betreft.
Dat is dan economisch verantwoord.
Dat betekent wel dat een rechter de andere voorwaarden veel scherper zal bekijken.
RoamingZombie @denios11 januari 2023 11:13
Sowieso, negen van de tien keer kan je een concurrentiebeding succesvol aanvechten in de rechtbank. De meeste blijven niet overeind staan en dat is maar goed ook.
wica @HSG10 januari 2023 15:48
Je mag zelfs voor bedrijf B, Windowsbeheer doen. Zolang bedrijf B geen relatie met bedrijf A heeft.
Windows Beheer is een te algemene functie.
drdelta @Tristan10 januari 2023 14:31
Tja, zo is 4A Games ook begonnen, en daar hebben we de Metro game reeks aan te danken.
xfj @Tristan10 januari 2023 14:38
In het Verenigd Koninkrijk heet dat "restraint of trade" en is vrijwel nooit rechtsgeldig, belemmering van de vrijhandel is geen geldige reden voor een "restraint of trade".

Vooral in de financiële sector in Amerika geven bedrijven soms weleens "gardening leave" wanneer er een geldige reden is, waarbij ze mensen betalen voor de periode van een non-compete clausule.

In Nederland zijn concurrentiebedingen alleen van toepassing wanneer ex-werknemers direct het klantenbestand proberen over te nemen. Bijvoorbeeld een glazenwasser die voor vertrek bij Glaswas even alle klanten belt om ook naar Raamlap over te stappen.
GoldenSample @xfj10 januari 2023 15:28
Pertinent onwaar mbt Nederland. Je kan weldegelijk uitgesloten worden van iets: Voorbeeld; je bent ontwikkelaar bij een fabrikant van een laadpunt. Helaas is het rechtsgeldig om een non-compete (zonder afkoopsom/gardening leave) te krijgen van 2 jaar waardoor je bij een andere fabrikant van laadpunten niet kunt werken.

In Duitsland moet men dan, als je nieuwe inkomen lager is, iig nog je inkomen aanvullen tot 100% van je oude inkomen voor de duur van de non-compete. De hoogte van deze betaling kan wel gemaximaliseerd zijn op 50% van je oude salaris (dus dan krijg je bij werkeloosheid 50% van je oude salaris, als je maar 25% van je oude salaris verdient krijg je dus 50% van je oude werkgever). Zouden ze in Nederland ook moeten doen, is die onzin snel over.

Wel mensen met 10 jaar ervaring vragen in een niche maar die zelfde mensen verbieden elders te gaan werken. Krankjorum als je het mij vraagt.
Asitis @Tristan10 januari 2023 14:12
Echt talent laat zich niet zomaar binden in contracten; die onderhandelen dergelijk soort bedingen er wel uit bij aanvang van een functie, of bespreken een afkoopsom. Mensen die niet willen blijven kun je toch niet dwingen om te blijven, kan me voorstellen in zo'n markt als gamedevelopment dat partijen developers liever te vriend houden en in hun netwerk.
lanarhoades @Tristan10 januari 2023 14:19
Volgens mij zou dat alleen een probleem in de game industry zijn als je naar een directe concurrent gaat die de zelfde type games maakt zoals in dit geval zou dat een Sony studio moeten zijn die ook race games maakt zoals Polyphony Digital. Een open wereld game van een relatief kleine studio zal niet direct concurreren met Forza. En volgens mij moet MS in de rechtszaal bewijzen dat de developers de no compete clausule breken, vaak is de NDAs en no compete toch niet volledig rechts geldig en is er alleen maar om de werknemer bang te maken.

[Reactie gewijzigd door lanarhoades op 23 juli 2024 02:26]

Praetextatus @Tristan10 januari 2023 14:38
Ja dat mag. Er is een hele dunne, maar scherpe lijn tussen het meenemen van IP of het meenemen van opgedane kennis.

Als er al een probleem wordt ontdekt, dan is dit achteraf, door de code door de te spitten of andere elementen terug vinden die op 1 op1 gekopieerd zijn. Kijk eens hoeveel Mario of Pokemon look-a-like games er zijn.
HollovVpo1nt @Tristan10 januari 2023 15:10
Microsoft is vrij open in dat beleid. Volgens mij een van de weinigen in SC die niet aan dat soort concurrentiebedingen doet.
Septimamus @Tristan11 januari 2023 12:17
Ik denk dat een relatiebeding ze veel meer kan hinderen. Als je de game net even wat anders maakt kan je best goed onder een concurrentiebeding uitkomen. Maar om klanten, leveranciers en samenwerkingspartners niet te kunnen benaderen lijkt mij zwaarder wegen.
Geen ervaring mee overigens. Puur speculatie.

[Reactie gewijzigd door Septimamus op 23 juli 2024 02:26]

Marzman 10 januari 2023 14:59
Niet per se racen klinkt wel erg vaag. Hopelijk weten ze zelf wel wat voor game ze maken ;)
TagForce @Marzman10 januari 2023 15:14
Mja, eerst de open wereld maken... Dan besluiten wat je er in gaat doen. Als je een echt open 'wereld' maakt, dan boeit het voor die open wereld niet wat je er later in gaat doen. Je hele wereld ziet er goed uit en werkt zoals een wereld hoort te werken (metaal van een vangrail verbuigt net zoals het metaal van je straaljager die je in de grond boort, en gebruikt dezelfde 'wetten' om het beton van het gebouw te vernietigen wanneer je er een sloopkogel tegenaan hengst).
Wouterie @TagForce10 januari 2023 15:21
Wereld en wetten zijn nogal een wereld van verschil. Is een open wereld wel een open wereld als je geen gat kunt graven naar de andere kant, maar als dat wel zou kunnen is het dan nog wel een realistische open wereld? Dat soort dingen. Bij de gemiddelde 'open wereld' spellen is realisme ver te zoeken. Zou ook onhaalbaar zijn en gamers zitten er helemaal niet op te wachten. Als ik een realistische open wereld wil waar ik niets kan omdat het zo realistisch is, dan loop ik wel naar buiten.
Byron010 @Wouterie10 januari 2023 15:30
Heb je tenminste wel goede graphics buiten :+
Wouterie @Byron01010 januari 2023 15:32
Ongelooflijk detail ook! Ik zoek nog wel de cheatcodes om iets meer geld en onsterfelijkheid te krijgen.
Wolfos
@TagForce10 januari 2023 15:24
Natuurlijk maakt dat uit. De hele spelwereld word ontworpen naar wat je erin gaat doen. Je kunt mij niet vertellen dat Skyrim een goede map zou zijn voor een vluchtsimulator :+

De grootte en het niveau van detail van de wereld zijn gigantisch afhankelijk van de snelheid waarmee de speler zich voortbeweegt en het cameraperspectief. Lopen door de wereld van Forza Horizon zou erg saai zijn.
TagForce @Wolfos10 januari 2023 15:31
Nee, maar de engine van de open wereld van Skyrim zou dat wel moeten zijn...

Dat bedoel ik meer. Niet dat je de daadwerkelijke huizen en zo gaat intekenen, want dan moet je eerst weten wat voor huizen, en dus wat er gaat gebeuren of welk verhaal er in verwerkt wordt.

Maar de engine om een 'wild west' wereld te bouwen, of een 'Forza Horizon' wereld, of een Far Cry wereld zou in beginsel exact hetzelfde moeten zijn. Al die werelden werken volgens dezelfde natuurkundige wetten die 'gewoon' geimplementeerd kunnen worden.

Alles wat daarna komt is graphics en gameplay... Dat zijn aparte engines, die gespecificeerd worden op het specifieke spel wat je maakt.
BarnET @TagForce10 januari 2023 18:15
Denk niet dat er ook maar 1 fatsoenlijke studio jaloers is op Gamebryo
Verwijderd @Marzman10 januari 2023 15:25
Far Cry is ook niet per se racen in een open wereld.
Joe28965 @Marzman10 januari 2023 16:02
The studio is not ready to talk about the game they’re making, but it isn’t necessarily a driving game, despite the team’s heritage.
Uit het originele interview. Dus dat kan je ook meer interpreteren als: "Ook al komen we bij een bedrijf vandaan dat race games maakt, dat betekent niet meteen dat we race games gaan maken."
Verdant @Marzman10 januari 2023 16:38
Voor mij klinkt het alsof ze werken aan een game waarin je wel kunt racen, maar waarin racen niet per se de hoofdmoot van het spel is zoals dat wel in de Forza Horizon games is. Denk aan een GTA V, je kunt daar naar hartelust in racen, maar de game zelf is veel meer dan dat.
LongTimeAgo 10 januari 2023 14:33
Wellicht is dat wel wat je voelt in FH5 wat ook de Devs zelf al voelde toen ze het maakte... Ja het is gaaf, het is tof, het is cool, het is groots, het is episch... Maar het is, op een ander uitzichtje na, wel weer hetzelfde als de laatste 2 delen. Daar wordt je als developer ook niet geheel gelukkig van, om al je werk te copy/pasten, iets aan te moeten passen en dan maar moet doen alsof je er trots op bent.

En nu stiekem hoop ik dat er een vervolg, of 'spiritual successor' komt op FUEL. Wat een ongelofelijk goed concept was dat zeg. Maar helaas was de uitwerking wel wat minder...
ruftman @LongTimeAgo10 januari 2023 14:41
Herkenbaar. Ik heb alleen de laatste 2 delen, maar die vind ik inderdaad op de locatie na, erg op elkaar lijken. Wel beiden gewoon leuk om te spelen.
Dograver @LongTimeAgo10 januari 2023 15:36
Precies dit. Horizon deel 3 was mijn eigenlijk eerste Forza en zelfs pas sinds de Hot Wheels uitbreiding toen die in de aanbieding was.
Grijs gespeeld, de setting daar in Australie was gaaf, de uitbreidingen met sneeuw en Hotwheels waren goed en verfrissend. Het nam zichzelf vooral niet te serieus.

Deel 4 in combinatie met Engeland als map en base game was ook goed, maar voelde, op de Lego expansion na, een beetje a la FIFA. Te weinig essentiële veranderingen en nieuwe uitdaging.
Het voelde als opnieuw beginnen in hetzelfde sausje.

En hoewel ik best reikhalzend uit heb zitten kijken naar deel 5 en deze via de gamepass heb, heb ik er een uurtje of anderhalf inzitten. in totaal. Want wederom hetzelfde riedeltje van racen, verzamelen, beetje upgraden wat ik in deel 3 en 4 ook deed. De map voelt op sommige plekken echt heel vlak en flets aan. Bijna inspiratieloos te noemen.

Wat ik eigenlijk de grote domper vind in het spel zijn de races, of eigenlijk de drivatars waar je tegen racet. Alsof je tegen een blok beton aanrijdt terwijl jij wel negatieve impact ervaart tijdens een botsing.
En dat is al sinds deel 3.
LongTimeAgo @Dograver10 januari 2023 15:52
Ik speel Horizon al sinds de eerste. Sterker nog, ik was naar dat exclusieve 'launch event' op het militaire vliegveld hier in Nederland, maar dat is een verhaal voor een andere keer. :p

Daarna kwam ik helaas voor een jaartje in een financiële crisis terecht en moest ik FH2 aan mij voorbij laten gaan. FH3 daarna weer gekocht en grijs gespeeld, echter mistte ik wel de charme van het 'beginnen met een barrel en opbouwen naar een collectie'. De gehele slotmachine "wheelspins" en het non-stop vereren van de speler alsof het een soort god is vond ik eigenlijk verschrikkelijk. Maar het racen en de mogelijkheden waren nog steeds top, naast het feit dat het er fantastisch uit zag natuurlijk. De DLC's waren ook echt goed, met die DLC waarin ze de sneeuw en ijs testte voor FH4 natuurlijk meteen konden zien hoe het ontvangen werd.
Ik baalde dat in FH4 deze mechanieken die ik zo verschrikkelijk vond, er nog steeds in zaten en jij nog steeds "de big guy was die iedereen fantastisch vind", nog steeds geen Darius Flint of een leuk opbouwend verhaal. Wel gaaf dat de seizoenen er in gestopt waren en dit direct op invloed waren op de races, gedrag van de auto's en hoe t spel er uit zag. Het was wel weer een plaatje.
FH5 bracht inderdaad eigenlijk zeer weinig aan tafel qua verhaal. Super gaaf dat het in Mexico is en variëteit aan landschappen er ontzettend goed in uitgebeeld werden, maar als het een hooggeprijste DLC map voor FH4 was geweest, had niemand dit raar gevonden.

Ik denk dat ik, met wat valse hoop, ik elk jaar weer verwacht dat ze terug gaan naar de FH1 (en ook 2) roots qua "nobody op het festival met z'n barrel" naar "hotshot die de grootste racer van het festival uitdaagt voor pink slips" (ofzoiets) gaat. Maar ik ben bang dat ze deze ongeïnsprireerde meuk blijven aanhouden. GOEDE ongeïnspireerde meuk, dat wel, en als de geruchten kloppen dat het in Japan zal zijn dan zal ik deze uiteraard ook weer oppakken, maar alsnog...
Verdant @LongTimeAgo10 januari 2023 16:46
Toen Horizon 3 een tijdje uit was kwamen er geruchten over een vierde deel dat zich in Japan zou afspelen. Het werd uiteindelijk het Verenigd Koninkrijk. Toen Horizon 4 een tijdje uit was doken diezelfde geruchten weer op, maar toen werd het Mexico. Nu is Horizon 5 een tijdje uit en wordt Japan wéér genoemd als volgende land. Snap je waar ik heen wil?

Ik zou het echt geweldig vinden als ze Japan daadwerkelijk gebruiken. Grote, dichtbevolkte steden afgewisseld met episch kronkelende bergwegen. Veel JDM spul, waaronder diverse (te) gekke Kei cars en obscuur spul. Ik zou er direct voor tekenen. Maar ik durf na die twee eerdere decepties geen hoop meer te putten uit de geruchten over Japan.
Finraziel
10 januari 2023 14:29
Dit is nou precies zo'n voorbeeld waarom ik me niet zo'n zorgen maak over dat alle game studio's bij een paar grote bedrijven zouden komen te liggen. Als de werknemers daar niet happy zijn (en als ze niet de games mogen maken die ze willen dan zijn ze dat op een gegeven moment niet) dan starten ze gewoon hun eigen nieuwe studio op. Ok, er zal niet gelijk altijd een dikke AAA productie uitkomen, ze moeten zich eerst weer bewijzen, maar gaming komt altijd wel weer op zijn pootjes terecht :)
Dirk0342 10 januari 2023 14:55
Open wereld :z
Verwijderd @Dirk034210 januari 2023 14:59
Hoogst waarschijnlijk wordt dit dus de forza horizon zero dawn waar iedereen op wacht.
theduke1989 10 januari 2023 17:59
Misschien dat het nu ook naar Playstation 5 komt?

Hoeft niet van mij een Forza te zijn, maar kan ook iets anders.

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