Ex-Forza Horizon-ontwikkelaars starten eigen studio en werken aan openwereldgame

Zes voormalige Playground Games-werknemers zijn de nieuwe studio Maverick Games gestart. Deze studio is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en werkt aan een 'AAA-openwereldgame'. Het spel bevat 'niet per se' racen, zeggen de makers.

De creative director van Forza Horizon 5, Mike Brown, neemt de leiding van het ontwikkelteam. Tegen Games Industry zegt hij de nieuwe studio te zijn gestart, omdat hij na zijn werk aan Horizon 5 toe was aan iets nieuws. Het bedrijf bestaat dus pas sinds kort en zegt dankzij een Londense investeerder genoeg geld te hebben voor het maken van zijn eerste game.

Maverick Games wil nog niet zeggen om wat voor game het gaat, alleen dat het een 'AAA-openwereldgame' wordt. Playground Games heeft tot dusver alleen de Forza Horizon-racetitels ontwikkeld, maar ook al komt het gros van het team van die studio, Brown zegt dat de nieuwe game 'niet per se' een racespel wordt.

In het interview zegt Brown ook dat hij kijkt naar hoe gamers nu gamen en wijst naar bijvoorbeeld de opkomst van abonnementen als Xbox Game Pass en goedkopere games bij bijvoorbeeld de Steam Sale. Daardoor zouden gamemakers meer moeten vechten om de aandacht van spelers. Brown wil daarom dat het spel niet repetitief wordt, 'maar dat spelers altijd iets te doen hebben'. Wanneer de game moet verschijnen, is niet bekend. Het spel komt voor zowel pc als consoles.