Forza Horizon-ontwikkelaars wilden eerst Project Gotham Racing rebooten

De oprichters van Forza Horizon-ontwikkelaar Playground Games wilden eerst Project Gotham Racing rebooten. Toen ze dat pitchten bij Turn 10, schoot de Forza Motorsports-ontwikkelaar dit af. Ter plekke bedacht Playground Games Forza Horizon, een game die ze wel mochten maken.

Trevor Williams, een van de oprichters van Playground Games, pitchte in een restaurant in Los Angeles het rebooten van de Project Gotham Racing-serie. Van 2001 tot 2007 verschenen er vier PGR-games voor Xbox-consoles, deze arcaderacegames werden door Bizarre Creations gemaakt. Toen Bizarre in 2007 werd overgenomen door Activision, kwamen er geen Project Gotham Racing-games meer. De rechten bleven bij Microsoft, waardoor dit bedrijf het spel kon blijven maken.

Toen Williams het maken van nieuwe PGR-games bij Turn 10 Studios pitchte, zag de ontwikkelaar er geen brood in. Dat zeggen Williams en Turn 10 Studios-topmensen Dan Greenawalt en Alan Hartman in een interview met GQ. Waarom de Turn 10 geen zin had in een reboot van Project Gotham Racing, wordt uit het artikel niet duidelijk.

Wel zegt Williams dat hij zich meteen zorgen maakte en niet wist wat hij dan moest doen. Even later vroeg Hartman Williams wat zijn studio met de Forza-serie zou kunnen doen. "Toen pitchten we wat Horizon zou worden, praktisch op een servet", zegt Williams.

In 2012 verscheen de eerste van de Horizon-games, openworld-racespellen die meer arcade zijn dan de circuitraces van Forza Motorsports. De Forza Horizon-games zijn sindsdien een van Microsofts grootste gameseries geworden. Afgelopen november verscheen de vijfde game in de serie, een spel dat volgens Microsoft destijds de beste 'eerste week' had van een Xbox-game.

Het interview gaat verder over de ontwikkeling van de nieuwe Forza Motorsports-game, die volgend jaar moet verschijnen. In het artikel geven Greenawalt en Hartman aan hoe ze de game ontwikkelen en hopen dat deze een raceplatform kan worden binnen Game Pass.