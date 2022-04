Microsoft stopt deze lente met free-to-playgame Forza Street

Microsoft stopt deze lente met de free-to-playgame Forza Street. Het bedrijf heeft op maandag de laatste update voor het spel uitgebracht. Forza Street verscheen in 2019 voor Windows-pc's en volgde een jaar later voor smartphones.

De ontwikkelaar achter Forza Street maakt via een supportwebsite bekend dat ondersteuning voor het spel in de lente wordt gestaakt, maar een precieze datum wordt niet genoemd. Het bedrijf meldt dat de game niet meer speelbaar zal zijn nadat dit is gebeurd. De game wordt dan ook uit appwinkels verwijderd.

Spelers kunnen vanaf maandag ook geen in-game valuta meer aanschaffen en gebruikers krijgen een refund voor Forza Street-aankopen die ze in de afgelopen dertig dagen hebben gedaan. De spelwinkel blijft open, zodat spelers hun in-game valuta nog wel kunnen uitgeven. Daarbij krijgen spelers ook korting op items. Microsoft heeft op maandag 10 januari ook een laatste update uitgebracht voor Forza Street. Daarin wordt onder andere een nieuwe auto toegevoegd aan het spel.

Er wordt geen duidelijke reden gegeven voor het stopzetten van Forza Street. De ontwikkelaar schrijft dat het 'trots is op de community' die het heeft opgebouwd met het spel en dat het de kennis die het heeft opgedaan wil gebruiken om nieuwe Forza-producten te maken. Wat dat concreet inhoudt, wordt niet gemeld.

Forza Street is een rebrand van Miami Street, een racegame uit 2018. Spelers hoeven in het spel niet zelf te sturen; de bediening is gericht op het timen van gas geven, remmen en het inzetten van snelheidsboosts. Forza Street kwam in 2019 beschikbaar voor Windows via de Microsoft Store en kwam in 2020 uit voor Android en iOS.