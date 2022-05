Forza Horizon 5

Gamen is een tijdverdrijf dat je op allerlei manieren kunt beleven. De ene keer heb je zin in uitdaging of competitie en slinger je een lastige game als Dark Souls of Hades aan; een andere keer wil je gewoon een beetje bouwen in Planet Zoo of je tuin verzorgen in Animal Crossing. Binnen het racing-genre kun je datzelfde onderscheid maken. Wie Assetto Corsa, iRacing of rFactor opstart, gaat daar op een andere manier in dan iemand die een Need for Speed-game of Forza gaat spelen. De ene game is gericht op realisme en geeft voldoening als je erin slaagt een snelle auto goed en wel op de baan te houden, terwijl de andere kant meer is gericht op ontspanning. Voor ons staat Forza Horizon, en dan met name het tweede deel, op eenzame hoogte binnen die laatste categorie. Zelden hadden we in een game zo’n heerlijk vakantiegevoel als toen we in het Zuid-Frankrijk van Forza Horizon 2 konden rondtoeren. In de jaren daarna is Horizon Festival nog neergestreken in Australië en Engeland en nu, voor het vijfde deel in de serie, is Mexico aan de beurt.

Wie vaker reviews over games uit langlopende series leest, komt vaak dezelfde vragen tegen. Het is immers inherent aan het maken van opvolgende delen dat er een uitdaging ligt op het gebied van ontwikkeling en innovatie. De Forza Horizon-formule is door de jaren heen niet echt veranderd, maar wel flink uitgebreid. Centraal staat altijd het festival. Horizon is een autofeest dat ergens neerstrijkt en waar allerlei racers spectaculaire stunts uithalen, races rijden en met elkaar een leuke tijd hebben. Voor jou als speler gaat dat gepaard met het verkennen van de spelwereld en het verzamelen van een imposante collecties auto’s waarmee je offline en online kunt racen. Om die basis heen zijn door de jaren heen allerlei extra elementen toegevoegd. Zo is de online spelcomponent flink uitgebreid, zijn er meer verschillende typen races en auto’s bijgekomen en kwamen er wisselende seizoenen, zodat dezelfde spelwereld om de zoveel tijd een heel ander karakter kreeg.

Forza Horizon 5 bouwt verder op die basis en voegt er her en der wat nieuwe elementen aan toe. Een belangrijk ijzer in dat vuur is het Events Lab waarin spelers zelf allerlei races en minigames kunnen samenstellen. De mogelijkheden daarbij haast onbegrensd. Het is een van onderdelen die de makers nadrukkelijk uitlichten wanneer we ze vragen naar wat Forza Horizon 5 anders maakt dan de vorige spellen in de reeks. Meer dan ooit ligt de nadruk in dit spel op wat spelers zelf kunnen maken. Event Lab biedt daarvoor een uitgebreide toolset waarin allerlei spellen met allerlei regels kunnen worden gemaakt. Daarbuiten kom je echter ook genoeg invloed van anderen tegen. Zo is het bij veel races mogelijk je eigen versie samen te stellen. Je kunt de door de makers bedachte rit gewoon racen en je credits, skill scores en ervaringspunten binnenhalen, maar je kunt ook een route van iemand anders rijden of er zelf eentje maken. Het summum van dit soort uitdagingen is de Super 7: dit is een serie van zeven door andere gamers bedachte uitdagingen die, als je ze allemaal hebt volbracht, als beloning een fonkelnieuwe auto uitkeert.

Die auto’s blijven centraal staan in Forza Horizon 5. De serie begon ooit als een liefdesbrief aan auto’s, in de vorm van een game. Die visie van ontwikkelstudio Turn10 wordt anno nu nog steeds door Playground Games omarmd. Dat is misschien nog wel het beste te merken in Forza Vista, waar gamers hun auto’s van dichtbij en in optima forma kunnen bekeken. Optima forma betekent in dit geval: haarscherp en met raytracing, dat buiten deze modus om niet gebruikt wordt in Forza Horizon 5. Het zorgt er in elk geval voor dat de auto’s in Forza Vista inderdaad oogverblindend mooi zijn.