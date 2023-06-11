Forza Motorsport verschijnt 10 oktober voor Xbox-consoles en pc

Forza Motorsport komt op 10 oktober uit, meldt Microsoft tijdens de Xbox Show Case. De racegame verschijnt op die datum voor de Xbox Series X en S. De game komt ook beschikbaar voor pc's via de Microsoft Store en Steam.

Ontwikkelaar Turn 10 Studios deelt de releasedatum in een korte trailer, waarin ook nieuwe gameplay te zien is. De trailer toont onder meer beelden van races en van auto's die worden aangepast. De game krijgt volgens de ontwikkelaar meer dan 500 auto's, geavanceerde AI voor computergestuurde coureurs en realistische physics.

Microsoft kondigde Forza Motorsport in 2020 al aan, maar de game had tot op heden nog geen concrete releasedatum. Ontwikkelaar Turn 10 Studios zei eerder al wel dat de game nog dit jaar zou verschijnen. Het betreft een soort opvolger van Forza Motorsport 7 uit 2017. De Forza Motorsport-serie heeft een grotere focus op realisme dan de Forza Horizon-serie.