Forza Motorsport verschijnt 10 oktober voor Xbox-consoles en pc

Forza Motorsport komt op 10 oktober uit, meldt Microsoft tijdens de Xbox Show Case. De racegame verschijnt op die datum voor de Xbox Series X en S. De game komt ook beschikbaar voor pc's via de Microsoft Store en Steam.

Ontwikkelaar Turn 10 Studios deelt de releasedatum in een korte trailer, waarin ook nieuwe gameplay te zien is. De trailer toont onder meer beelden van races en van auto's die worden aangepast. De game krijgt volgens de ontwikkelaar meer dan 500 auto's, geavanceerde AI voor computergestuurde coureurs en realistische physics.

Microsoft kondigde Forza Motorsport in 2020 al aan, maar de game had tot op heden nog geen concrete releasedatum. Ontwikkelaar Turn 10 Studios zei eerder al wel dat de game nog dit jaar zou verschijnen. Het betreft een soort opvolger van Forza Motorsport 7 uit 2017. De Forza Motorsport-serie heeft een grotere focus op realisme dan de Forza Horizon-serie.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-06-2023 19:59 40

11-06-2023 • 19:59

40

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Forza Motorsport (2023)

vanaf € 46,95

2.5 van 5 sterren

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Reacties (40)

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luke22 11 juni 2023 20:07
ik vind nog steeds dat de focus ligt op hoe het eruit ziet ipv hoe het speelt. Ben bang dat ze dezelfde fout maken als ze met motorsport 7 hebben gedaan en niet een goede concurrent voor Gran Turismo 7 gaan maken.
stimpyMGS @luke2211 juni 2023 20:11
Ik meen me te herinneren dat Forza niet per se probeert om een sim racer te zijn, in tegenstelling tot Gran Turismo. Correct me if I'm wrong
Burning @stimpyMGS11 juni 2023 21:29
Gran Turismo hanteert graag die tagline, maar kwa pure simulatie komen zij ook niet mee met de hardcore PC Sim titels.

Dat is ook niet zo vreemd gezien dat het een veel breder publiek moet aanspreken die veel met controller spelen.

Ik zie Forza meer als een meer casual Gran Turismo, niet perse op de handling maar meer op de gameplay en career. Er wordt niet van je verwacht om heel veel uur in het spel te stoppen om geld te verzamelen of challenges te doen. Ze geven je wat sneller progressie en gekkere upgrades. Forza vind het niet zo erg als je na een half uur al een Ferrari rond rijdt. Sommige spelers vinden dat jammer en ander niet.

Ik denk dat als Forza een betere AI heeft en betere online functies (Dan 7) dat gewoon een succes gaat worden. De concurrentie tussen Gran Turismo (PlayStation) en Forza (PC, Xbox) is tenslotte ook beperkt omdat zij geen platform delen.

Als PC Simracer kan ik gewoon met mijn setup Forza spelen, terwijl dat spul niet eens werkt op PlayStation, dan is de keus ook snel gemaakt.
rsnubje Testlabcoördinator @Burning12 juni 2023 09:10
Ik als simracer kan geen forza spelen, omdat veel DirectDrive bases niet (goed) werken in de huidige Forza games, dus ik hoop dat dat bij de nieuwe wel wat beter is. Sturen lukt nog wel, maar er is 0 forcefeedback.
Phusebox
@luke2211 juni 2023 21:05
GT7 een sim noemen is ook vloeken in de kerk. Ze hebben beide goede en minder goede kanten en zijn beiden een simcade.
Wolfos
@luke2211 juni 2023 21:58
Inderdaad. Zoveel fouten in Forza Motorsport 7 en geen woord over of die opgelost zijn. Hebben ze nog steeds de slechtste AI van het hele genre? Is er fatsoenlijke multiplayer of gaan we weer van de baan geramd worden?

Drie showcases en ze beantwoorden geen enkele vraag. Echt een ontwikkelaar die z'n community niet snapt.
oef! @luke2211 juni 2023 22:13
Forza Motorsport speelt prima qua handling, met de laatste physics updates voelt gt7 zelfs iets meer als fm7 dan het daarvoor deed.

Maar los van Rivals, de snelste tijden zetten op leaderboards in timed events (wat gt7 sinds kort ook doet), is er verder helaas weinig aan de game te beleven.
Menesis 11 juni 2023 20:12
Ik speel sinds kort Assetta Corsa in VR wat toch wel erg vermakelijk is. Zou Forza dat ook krijgen?
Sjekster @Menesis11 juni 2023 20:20
Ik verwacht van niet. Microsoft doet niks met VR gaming momenteel.
anub1s17 @Sjekster11 juni 2023 21:43
zou het wel gaaf vinden maar na veel online gespeelt te hebben in forza 7.... denk dat je een emmer nodig hebt >.> auto die constant een andere kant op gaat (van de weg af duwen), je staat bijna stil bij een hairpin en opeens knal je met 100km/h tegen de barricade (iemand kon de rem niet vinden en gebruikt jouw).

aan een kant lijkt het me super tof, aan de andere kant denk ik dat je emmers gaat vullen :P
SoftwareGert @anub1s1711 juni 2023 22:08
Na ruim een jaar met VR in ACC, iRacing en RFactor2 heb ik dit probleem nog niet gehad, maar wel met reguliere VR games. Het is geen garantie, maar omdat je zit heb je toch minder last van wagenziekte.
Menesis @anub1s1712 juni 2023 09:07
Hehe, dat is verschillend per persoon en het schijnt zelfs dat het minder wordt naarmate je meer VR speelt.
Ook binnen het racen ligt het er een beetje aan wat er gebeurd. Rechtdoor rijden is prima te doen, mede omdat de cockpit staionair is, dus een groot deel van de virtuele omgeving staat stil. Dat helpt.
Als je in een spin komt is het inderdaad wat heftiger.

Ik heb er zelf geen last van, behalve die keer dat ik in Flightsimulator met een F35 maximaal kurketrekker ging doen :+
Kuze 11 juni 2023 20:11
Hoop dat deze terug de "vibe" krijgt zoals Forza Motorsport 3 & 4, de delen erna vond ik minder dus hopelijk brengt deze weer wat nostalgie mee. Muziek in de menu's, career mode en niet zoals Forza Motorsport 6.
JaTochNietDan @Kuze12 juni 2023 11:03
Helemaal mee eens.Ik heb er nog steeds spijt van dat ik m'n xbox met alle DLC voor FM4 toen aan mijn zwagertjes heb gegeven wat een killer game was dat.

Ik hoop echt dat deze FORZA beter AI heeft dan 7 want die drivaturds werd ik eeecht moe van.
Beukfest 2.0.
LongTimeAgo 11 juni 2023 20:40
Ah, "endurance" zal ook terugkeren met GT auto's. Das fijn, was op t einde eigenlijk nog de enige benoemenswaardige game-type van FM7.
HollowGamer 11 juni 2023 20:42
Zin in! Forza Horizon is toch wel erg arcade, maar FM zit tussen arcade en sim in. :)
Hamoudi1995 11 juni 2023 21:31
De trailer oogt erg goed, ik ben benieuwd naar de game!
Lamith 12 juni 2023 13:07
Hopelijk hebben ze de multiplayer beter geïmplementeerd dan in Horizon. Geen penalties en geen lobbies kunnen maken is gewoon achterhaald voor online racen. Ook al is het dan een "simcade", ze mogen er wel voor gaan zorgen dat rammers/griefers te rapporteren zijn.
MoosB 11 juni 2023 20:06
Na 10 jaar niet gegamed te hebben, weer aan het kijken voor een console met uiteraard wat games. Toch behoorlijk teleurgesteld in de graphics als ik de trailer bekijk. Het lijkt dat er niet heel veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de tussentijd. Of zie ik dat verkeerd?
twiFight @MoosB11 juni 2023 20:54
Je kunt eventueel naar Forza Horizon 5 kijken voor heel veel gameplay. Dat spel is alweer 1,5 jaar oud, maar ze zullen vast op dezelfde techniek draaien. Met de FH5 gameplay kun je heel veel beelden bekijken om te zien wat de grafische kwaliteit is en Motorsport zal dus alleen nog maar beter zijn.

Ik moet zeggen dat FH5 toch best wel wat gave dingen laat zien, vooral in de omgeving waardoor je racet. Het is niet gebruikelijk dat dat gerenderd wordt. Bergen, bomen, weer, etc. had je vroeger ook, maar werd vaak met trucjes op je scherm getoond waarbij het redelijk echt leek als je er even snel voorbij keek, maar de details waren vaak niet om aan te zien. De laatste generatie consoles en PC GPUs kunnen dat nu pas eindelijk wat beter renderen zoals dat zou moeten.
Lekker Ventje @twiFight11 juni 2023 21:06
Forza Horizon draait op de vorige engine en heeft geen ray tracing
SHiNeye @Lekker Ventje12 juni 2023 09:01
Horizon 5 heeft toch zeker wel raytracing?
phex @SHiNeye12 juni 2023 10:16
Alleen in de garage
SHiNeye @phex12 juni 2023 10:19
Ook in gameplay zo ver ik weet. Nog niet zo lang geleden een update voor geweest.
phex @SHiNeye12 juni 2023 10:45
Ah sorry, dat wist ik nog niet.
Sjekster @SHiNeye12 juni 2023 12:58
Wel alleen op PC geloof ik. Op Xbox is het alleen in photo mode e.d.
Wolfos
@MoosB11 juni 2023 20:17
Als iemand die héél veel FM7 speelde, ziet dit er toch wel een stuk beter uit.
Maar goed, graphics zijn niet het belangrijkste en ze hebben wéér niks over de gameplay gezegd.
micla 11 juni 2023 20:53
Tenzij hier goede VR in zit, zie ik niets om enthousiast van te worden.
Probook8979 11 juni 2023 22:15
Hoop dat er een goede schade physics in zit als Grid 1,2
PdeBie @Probook897912 juni 2023 11:31
Ze beweren van wel, maar ja.... dat moet nog blijken natuurlijk :)

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